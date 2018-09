DELFI NEW YORGIS | Williams hindab Kanepit kõrgelt: ta ilmselt teab, kuidas mänge võita

Kokku minnakse üksikmängu neljandas ringis ehk 16 parema hulgas. Kumbki ei ole turniiril seni kaotanud settigi. Williams on kolme mängu peale geime andnud ära 11, Kanepi täpselt poole rohkem 22.

Vaatamata sellele, et kõik neli senist omavahelist mängu on kuulunud Williamsile, hindas varasem maailma esireket Kanepi oskusi kõrgelt. "Ta ilmselt teab, kuidas mänge võita. Lõi siin maailma esinumbrit. Olen temaga palju mänginud, meil on olnud tasavägiseid matše. Iga matš on uus, ta oskab mängida väga head tennist," tunnustas Serena eestlanna oskusi.

Kanepi ja Serena Williams on varasemalt korra kohtunud ka US Openil. See juhtus 2014. aastal üksikmängu 4. ringis ja peale jäi toonane naiste tennise absoluutne valitseja Williams 6:3, 6:3. Pärast võitu Kanepi üle alistas Williams toona mängleva kergusega ka kolm järgmist vastast ja tuli seni viimast korda US Openi võitjaks.

2014. aasta turniiril ei suutnud tema vastu keegi võita rohkem geime kui Kanepi. Kolmandas ringis sai sarnaselt Kanepile kuus geimi kätte Varvara Leptšenko ja finaalis samuti kuus geimi Caroline Wozniacki.