DELFI NEW YORGIS | US Openil Kanepit juhendanud Vemić ütleb välja suure eesmärgi

Kanepi on järgnevateks Aasia turniirideks küll üles antud, kuid kindlus mineku osas puudub. „Liiga otsa tulevad need turniirid praegu. Ma ei ole enam 16-aastane, ajavahed, reisimine, see kõik jätab jälje,” kõlab selgituseks.

Vemići sõnul võikski aja maha võtta ja täielikult taastuda. On olnud tihe suvi. Tänu US Openi tulemusele ei vaja Kaia hirmsal kombel reitingupunktide jahtimist. Mis saab nende koostööst edasi? Vemić sooviks jätkata, ta näeb Kaias suurt sisu. „Olenemata sellest, kas ja kui kaua ma temaga edasi töötan, usun, et tal on võimed olla maailma absoluutses tipus. Isegi vanuses 33. Tema mängus on asju, mis on väga erilised. Serena näitel saab öelda, et suur mäng võib kesta kaua. Sa pead lihtsalt püsima terve." See on praeguse Kaia puhul ainus murekoht.

"Varasemalt mängis ta ka hästi, aga midagi oli puudu – füüsiline valmisolek. Praegu on ta selles osas peaaegu valmis. Arvan, et 40 protsenti paremal tasemel kui varasemalt. Ent eelnev mängupaus oli pikk ja ta on vaid aasta olnud tennises tagasi. Õige pilt uuest tasemest peaks avanema järgmisel aastal,” on Vemić suurte hetkede tulekus veendunud.

„Kui Kaia teeb järgmiseks hooajaks valmistumisel õigeid otsuseid, ei oleks ma üllatunud, kui teda võiks näha WTA aastalõputurniiril. Tema mäng on juba praegu peaaegu seal, kus me võime öelda, et ta mängib karjääri parimat tennist.”

WTA aastalõputurniirile pääsevad aastanumbri sees kaheksa kõige enam reitingupunkte kogunud naist.