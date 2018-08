DELFI NEW YORGIS | Pettunud Anett Kontaveit: mul oli palju võimalusi, aga ma ei kasutanud neid ära

"Hästi tasavägine mäng oli. Mul oli palju võimalusi, aga ma ei kasutanud neid ära. Vastane mängis tähtsatel hetkedel hästi, mina täna mitte piisavalt hästi," kõlas lühike kokkuvõte mängust.

Kontaveit oli silmnähtavalt pettunud, eelkõige selle üle, et ei suutnud välja mängida oma taset. Midagi kammitses ja see lõi omakorda enesekindluse kõikuma. Teist aastat järjest US Openi avaringis maratonkohtumine, aga ebasobiva lõpuga. Pingeid saab õige pea maha laadida Aasias. "Mängin järgmise turniiri tõenäoliselt Tokyos ja seejärel kaks turniiri Hiinas."

US Openil teise ringi pääsenud Siniakova järgmiseks vastaseks on Austraaliat esindav horvaat Ajla Tomljanovic.