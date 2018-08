DELFI NEW YORGIS | Kontaveiti kukutanud Siniakova: kui tekkis šanss rünnata, siis seda ka tegin

"Teadsin, et Anett võitleb iga punkti eest ja on agressiivne. Olen temaga nii juunioride kui naiste hulgas mänginud. Teadsin ette, et tuleb kõva lahing ja nii oli," sõnas Siniakova kohtumise järgselt Delfile. "Üritasin püsida fokusseeritult iga punkti juures. Ja kui tekib šanss rünnata, siis seda ka teha. Arvan, et plaan õnnestus päris hästi," võttis ta mängu kokku.

Esimene sett kuulus Kontaveitile, ehkki Siniakoval oli enne kiiresse lõppmängu jõudmist kaks setpalli. Kiire lõppmängu kaotus tõi talle vihapisarad silmi. "Mõistagi olin kiire lõppmängu järel endast väljas. Lõin palli hästi tagasi ja sain võimaluse, aga ei kasutanud ära. Üritasin ennast veelgi enam üles kruttida, kõik tundus võimalik. Ainult võidelda oli vaja. Kõigest hingest."

Teine sett ja eriti selle algus kuulus puhtalt Siniakovale. Ta sai ette 4:0 ja võitis seti 6:3. "Ma ei ütleks, et mängisin ülemäära riskeerivalt. Mäng oli kiire ja see sundis otsustavamalt lööma. Üritasin lihtsalt mängus püsida ja Anetti hoida tagajoonel. Ei mänginud riskeerivalt, lihtsalt tundsin enesekindlust lüüa julgelt."

Kolmas sett käis mõlemalt poolt üles-alla. Kontaveit pääses seisul 4:3 ja 5:4 murdega ette, ent näppude vahele midagi ei jäänud. Vastane mängis lõpuni julgemalt ning saavutas edu. "Kolmandas setis oli palju murdeid. Seisul 3:4 suutsin murde tagasi võtta ja seisul 4:5, 0-30 sisendasin endale, et korra suutsin, küll suudan veel," kirjeldas Siniakova murdemomenti. "See toimis. Sain kohe kätte ka oma servigeimi ning sellega tekkis suur šanss. Sain, mis tahtsin," naeratas ta väsinult.

Kohtumine kestis kaks ja pool tundi ning lõppes kohaliku aja järgi 22.30.