DELFI NEW YORGIS | Kanepile kaotanud Halep: see pole traagika, aga haiget teeb ikka

„Ma ei leidnud oma mängus tasakaalu. Eeldasin, et Kanepi tegutsebki nii, nagu ta tegutses. Selles plaanis ta ei üllatanud. Lööb tugevalt ja enesekindlalt. Polnud lihtsalt minu päev. Ei tundnud end väljakul hästi. Aga Kanepi vääris võitu, mängis paremini kui mina,” kõneles Halep, kes pidi US Openi avaringis kaotuse vastu võtma juba teist aastat järjest. Mullu jäi ta alla Maria Šarapovale.

„Iga mängija on esimeses ringis pisut närvis. Mulle on need mängud eriti rasked, sest olen emotsionaalne. Tänane kaotus pole traagika, aga haiget teeb ikka. Ma pole US Openil kunagi mänginud oma parimat tennist. Isegi kui olen jõudnud poolfinaali või veerandfinaali,” tõdes Halep.

„Publiku toetus teises setis oli suurepärane. Ei oodanud seda, aga ma tänan neid. See süstis energiat. Kui ma suutnuks 5:4 ette minna, siis mine tea. Võimalus oli, kuid ma ei suutnud seda kasutada.”