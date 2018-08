DELFI NEW YORGIS | Kanepi pärast võitu Halepi üle: mul ikkagi oli pinge peal, sest punkte oli vaja kaitsta

"Ma mäletan, kuidas ma tema vastu eelmisel korral mängisin ja üritasin samamoodi teda murda," sõnas Kanepi mängujärgsel pressikonverentsil.

"Mul ikkagi oli pinge peal, sest punkte oli vaja kaitsta. Ta mängis hiljutistel turniiridel väga hästi. Pidin olema agressiivne ja samas rahulik, mitte laskma ennast mõjutada," kommenteeris Kanepi kohtumist.

"Mulle meeldib siin mängida. Tundub, et ka siinsed väljakud sobivad minu stiiliga," rääkis eestlanna US Openi kohta. "Mängijad on võrdsemal tasemel kui varem. Pole ühtegi, kes oleks väga üle. Kõik võivad hea päeval kõiki võita."

US Openi teises ringis kohtub Kanepi šveitslanna Jil Belen Teichmanniga (WTA 168.), kes alistas avaringis 6:3, 6:0 Dalila Jakupovici (WTA 91.).