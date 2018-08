DELFI NEW YORGIS | Kanepi järgmine vastane teeb US Openil elu turniiri

Võiks isegi öelda, et 21-aastane šveitslanna on teinud Kanepit. Kui pidada silmas mullust turniiri, kus eestlanna jõudis kvalifikatsioonist alustades veerandfinaali välja. Teichmann on poolel teel.

Pressikonverentsil sõnas Kanepi, et ta mäletab Teichmanni, on temaga korra mänginud. "Ei olnud üldse lihtne matš," lisas Simona Halepi põrmustaja. Kanepi ja Teichmann kohtusid 2016. aasta Padova liivaturniiril, kus oluliselt kogenum mängija jäi peale 6:2, 6:2. Kanepi mäletab ka nende numbrite tõelist sisu, see ei olnud kerge jalutuskäik.

Naiste hulgas läbilööki püüdlev Teichmann on 2014. aasta US Openi juunioride tšempion paarismängus. Tema parim WTA retingukoht on 132. ja see pärineb käesoleva aasta märtsist. Praegu on ta 168. real. Suure slämmi põhiturniirile pääses esmakordselt. Kaotada ei ole tal midagi, saab mängida pingevabalt. Kanepi teab, et on favoriit ja see võib teha asja keerulisemaks. Klassivahe on olemas, ent naiste tennises garantiid puuduvad.

Millised skalbid Teichmann on käesoleval turniiril võtnud? Kvalifikatsiooni avaringis alistas ta kõrgeima paigutuse saanud hiinlanna Saisai Zhengi (WTA 63.) 7:6(1), 3:6, 6:0. Teises ja kolmandas ringis sai Teichmann hakkama kahe setiga. Jaapanlanna Mayo Hibi (WTA 209.) alistus 4:6, 4:6 ning venelanna Sofia Žuk (WTA 141.) 1:6, 5:7.

Põhitabeli esimeses ringis jätkus kõik lepase reega. Sloveenlanna Dalila Jakupovic (WTA 91.) pidas vastu vaid 53 minutit, siis oli matš lõppenud tulemusega 6:3, 6:0. Teichmann on alistanud kolm endast kõrgema reitingukohaga mängijat.