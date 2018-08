DELFI NEW YORGIS | Kanepi ja Halepi matšiga tehakse US Openi ajalugu!

Kohtumine toimub verivärskelt valminud Louis Armstrong Stadiumil ja see on esimene ametlik võistlusmatš üldse, mis täiesti nullist üles ehitatud legendaarsel areenil aset leiab.

Pidulik areeni avamine toimus 22. augustil, siis pidasid näidiskohtumise endiste aegade legendid Patrick ja John McEnroe, Michael Chang ning James Blake. Mõistagi oli see naljaga pooleks paarismäng, Kanepi ja Halepi kohtumises nalja ei mõisteta.

Jazzmuusika legendi Louis Armstrongi nime kandev areen valmis kaasaegse US Openi 50. aastapäeva tähistamiseks. 1968. aastast alates võivad turniiril kaasa lüüa profimängijad ning sealt läks aja arvamine uuesti käima. Päris esimene turniir peeti juba 137 aastat tagasi ehk 1881. aastal.

Kuni Arthur Ashe Stadiumi avamiseni 1997. aastal oli Louis Armstrongi nimeline areen paarkümmend aastat US Openi peaväljakuks. Kaks aastat tagasi lõhuti areen maatasa. Selle asemele kerkis ülimoderne rajatis, mis mahutab 14 000 pealtvaatajat ja millel on lahti-kokku käiv katus. Ilusa ilmaga toimuvad mängud mõistagi lahtise katusega. Nii oli ka Kaia Kanepi tänase treeningu ajal.

US Openi peaareenil Arthu Ashe Stadiumil on samuti lahti-kokku käiv katus, pealtvaatajaid mahub sinna 23 700. Tegemist on maailma suurima tenniseareeniga.