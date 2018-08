DELFI NEW YORGIS | Kanepi esimese ringi mäng lubab pikka turniiri

Enesekindlusega on naiste tennises nagu on. Ühes mängus ajab seda üle ääre, siis tuleb aga piltlikult öeldes tuulisem ilm vahel ja enesekindlust pole ollagi. Kanepi peaks tänasel päeval tuult kannatama küll. Ta on üks kogenumaid, kes põhitabelis mängib. Naisüksikmängu teise ringi jõudnutest on eakamad vaid Venus Williams, Serena Williams ja Vera Zvonarjova. Kogemusi ei osta, need tuleb ise läbi elada ja ära seedida. Kaial on need aastad seljataga.