DELFI NEW YORGIS | Kaia Kanepi võitluslikust võidust: vahepeal oli tunne, et ei teagi, mida teha

Eriti raskelt tuli teine sett, kus Kanepi oli kolmel korral murdega taga.

"Vahepeal oli tunne, et ei teagi, mida teha. Ta mängis mõlemalt poolt hästi, tõi palle tagasi. Ei eksinud ka, tundus suht lootusetu. Proovisin lihtsalt enda asjadele mõelda ja edasi mängida. Vahel ei saanudki aru, kuidas mingeid punkte võitsin. Esimeses setis ta ikka eksis, aga teises setis mängis väga hästi," kiitis Kanepi 23-aastast Eesti juurtega rootslannat.

Kuigi mängupilt polnud väga laita, siis enesetunde poolest oli see käesoleva turniiril Kanepi kõige kehvem mäng. "Ei tundnud, et ma füüsiliselt ei jaksaks, aga tundsin, et keha on suht kange. Eelmised päevad olid rasked. Nii olude poolest kui ka mänge oli üksjagu. Tegin lihtsamaid vigu, mida ma tavaliselt ei tee. Eriti lühemate pallide mängimisel," kommenteeris Kanepi.

Tal oli kohtumises teibitud parema käe küünarliiges. "See andis mängupäeva hommikusel treeningul tunda. Eks turniiri käigus hakkavad mõned kohad ikka tunda andma. Aga vigastusest rääkida ei saa. Teipisime lihtsalt selleks, et käsi ei häiriks," rahustas Kanepi poolehoidjaid.

Ta tegi kohtumises 37 lihtviga, äralööke oli 23. Murdepallid 5/16. Esimese servi protsent oli väga hea 81 (55/68), aga Kanepi ei tähtsustanud seda üle.

"Servisin kindla peale. Tundsin, et olin kange ja täit vabadust löökides polnud. Otsustasin servi mitte raiuda. Vahepeal lõin kõvemini ka, aga enamasti proovisin lüüa täpsemini. Vahepeal tegin meelega aeglasemaid serve, sest mulle tundus, et mida tugevamini ma löön, seda paremini vastane tõrjus," tõi Kanepi välja huvitava nüansi.