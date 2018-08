DELFI NEW YORGIS | Kaia Kanepi: olin närvis, esimese ringi võit tekitas võidukohustuse

Mäng ei olnud lihtne tunnistab ta mängujärgsel usutlusel. Ja seda kahel põhjusel.

"Enne mängu olin rohkem närvis kui esimene ring. Olin saanud suure võidu ja sellega tekkis võidukohustus. Teadsin, et pärast väga head võitu on raske mängida. See on praktiliselt kõigil nii. Ilmselt selles plaanis tuleb järgmine mäng lihtsam," rääkis Kanepi närvilisusest, mis segas.

Teise faktorina segas kaarte ilm. "Tingimused olid täna rasked, tuuline oli hästi. Lisaks palavaga lendab pall kiiremini, tihti oli palli lendu raske kontrollida. Kuna oli tuuline, siis ei saanud väga täpselt nurkadesse lüüa. Lõin hästi palju keskele. Treener ütles ka enne mängu, et nendes oludes tuleb palju rohkem lihtvigu, rohkem raamiga tabamisi, et see on kõik normaalne ja et ma ei laseks end sellest häirida," avas Kanepi olulisi nüansse.

Mis treener Dušan Vemic pärast mängu ütles? „Et ta on minu üle väga uhke! Tunnistasin talle enne mängu, et olen närvis. Ütles, et ta mõistab ja soovitas teha oma asja. Ja vaadata tema poole, ta on olemas ning toetab mind. Mis iganes juhtub, tema jääb rahulikuks. Vaatasin täna päris tihti tema poole."

Pisut enam kui pooleteise tunniga oli mäng läbi ja katsumused lõppenud. "Ühtegi väga keerulist momenti polnud," lasi Kanepi mängu peast läbi. "Mõned murdepallid tal olid, aga väga ärevaks ei läinud. Oli suht kontrolli all."

Üksikmängu kolmanda ringi kohtumine ootab Kaia Kanepit ees reedel.