DELFI NEW YORGIS | Kaia Kanepi naljatles või siis mitte: Serena lööb servi ilmselt paremini kui mõni mees

Kohtumine algas kurjakuulutavalt kui 18 minutiga oli esimene sett läbi. Kanepi sõnul põhjustas ühepoolse alguse Williamsi uskumatult hea tegutsemine. "Esimene sett oli selles suhtes vägev, et tema mängis vägevalt," sõnas Kanepi Delfile. "Mängule minnes ei olnud ma üldse närvis. Teadsin, et publik on tema poolt, ka see ei häirinud. Selles plaanis midagi valesti polnud."

Kanepi lisas, et ainus lootus oli mõte, et teise setiga võivad asjad muutuda, on ennegi muutunud. "Varemgi on nulliga sette võidetud ja seejärel üldse mäng kaotatud. Kunagi ei tea. Tuleb edasi mängida ja vaadata, mis saab," võivad nooremad mängijad Kanepi öeldu endale kõrvataha panna.

Teine sett hakkaski hargnema hoopis teisiti, kohe algusest peale. Kanepi murdis Williamsi servigeimi, millele ta esimeses setis polnud lähedalgi. "See, et ma teise seti alguses kohe murdsin, polnud mingi üllatus. Nagu ma ütlesin, asjad võivad muutuda. Üllatus oleks olnud siis, kui ma mängu võitnuks."

Teine sett oli Kanepi kontrolli all, ta läks ette 5:2 ja võitis lõpuks 6:4. "Ma ei mõelnud selle peale, et sett võiks mingil hetkel mulle ära tulla. Lihtsalt mängisin." Kanepi on varemgi US Openi peaväljakul maailma tippudega kohtunud, ent seni setivõit puudus. Nüüd on see väikese lohutusena olemas.

Kolmanda setti alguses murdis Kanepi servigeimi Williams ning tagasi murda oli pea võimatu. Williamsi serv oli kohati isegi ebareaalselt hea. "Ta lööb servi ilmselt paremini kui mõni mees," puhkes Kanepi naerma. "Nali, või siis ei ole ka. Võid ju aimata kuhu ta lööb, aga see on õnnemäng. Ükskõik kelle teisega mängides on tempovahe suur. Serena jõulised löögid ajavad mängu väga kiireks."

Turniiriga jäi Kanepi kokkuvõttes rahule. "Positiivne. Kõik kolm võitu olid head, mängutase korralik."