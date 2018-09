Delfi on kohapeal ning vahendab sündmusi otse areenilt, tekstipõhise otseblogina.

Pühapäevane esimene mäng 23 700 pealtvaatajat mahutaval peaareenil on 4. ringi meesüksikmängu vastasseis kolmekordse US Openi võitja Rafael Nadali ning grusiini Nikoloz Basilashvili vahel. See mäng algab Eesti aja järgi kell 19.00.

Kohaliku aja järgi pühapäeva hommikupoolses programmis vaid kaks kohtumist peaväljakul peetaksegi.

Õhtuses programmis mängivad Arhtur Ashe Stadiumil veel Sloane Stephens - Elise Mertens ja Juan Martin Del Potro - Borna Coric.