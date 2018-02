Davise karikasarjast võib saada ühenädalane tennise MM. Eesti jaoks ei muutu midagi

Davis Cupi tiitlikaitsja on Prantsusmaa. 2017. aasta novembris alistati Lille'is toimunud finaalis 3:2 Belgia.

Rahvusvaheline Tenniseföderatsioon (ITF) plaanib Davise karikasarjast teha 2019. aastast ühenädalase 18 riigi osalusel peetava tennise maailmameistrivõistluse, mis peaks rohkemaid tippmängijaid motiveerima sellest osa võtma.

Eesti tenniseliidu peasekretäri Allar Hindi sõnul muutused Eestit ei mõjuta. Praegu kuulub Davis Cupi Maailmaliigasse 16 riiki, Eesti mängib Euro-Aafrika tsooni II grupis. Kui aprilli alguses Tuneesiale kaotatakse, langetakse suisa kolmandasse gruppi ehk sisuliselt mudaliigasse.

"Meie jaoks ei muutu midagi," kommenteeris Hint, kelle teada madalamaid liigasid reformima ei hakata. "Nende idee taga on ühest küljest finantsiline mõõde - müüa turniir maha ühele korraldajale. Teiseks üritavad nad tennist kui traditsioonilist ala reformida. Negatiivse poole peale võib kanda kodus-võõrsil süsteemi ära kaotamise. Kuivõrd uus formaat ürituse fännidele atraktiivsemaks teeb, on iseasi."

1900. aastal loodud Davis Cup pole tänaseni sisuliselt formaati muutnud. Selle kriitikud on välja toonud niigi tiheda võistlusgraafiku risustamise - praegu on Maailmaliiga mängud jaotatud nelja nädalavahetuse peale veebruaris, juulis, septembris ja novembris.

Uue formaadi järgi alustataks MM-il alagrupimängudest, kus üks matš koosneb kahest üksikmängust ja ühest paarismängust. Väljalangemisturniir algaks veerandfinaalidega. Automaatselt pääseks MM-ile 16 meeskonda, kaks meeskonda toodaks turniirile kutsetega.

"Idee on selles, et 2018. aasta novembris mängijad juba teaksid, kas nad peavad 2019. aasta novembris mängima. Nii saaksid nad selle oma reisiplaanidesse sisse kirjutada ja prioriteediks võtta," ütles ITF-i president David Haggerty ESPN-ile.

"Hetkel teavad nad vaid, kus nende esimese ringi mäng toimub, aga mitte seda, kuhu teiseks ringiks tuleb minna. Samuti jääb praegu väljakukate ebaselgeks."

Tennise MM-ile on juba ka rahastaja leitud. Peasponsori kohast on huvitatud investeerimisfirma Kosmos, mille asutas FC Barcelona vutikuulsus Gerard Pique. Firma on nõustunud turniiri 25 aasta jooksul toetama 3 miljardi dollariga.

ITF-i juhatus otsustab Davis Cupi formaadimuudatuse lõplikult augustis Floridas toimuval istungil. Haggerty sõnul on ITF-i plaan pikemas perspektiivis muuta sarnaseks ka Fed Cupi turniir.