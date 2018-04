Davis Cupi avamängus kohtub Raisma maailma 91. reketiga

Homme ja ülehomme toimub Tere Tennisekeksuses Davis Cupi Euro-Aafrika tsooni II grupi kohtumine Eesti ja Tuneesia koondiste vahel. Võisteldakse gruppi püsimajäämise nimel. Täna loositi mängude järjekord.

Laupäeval kell 12 lähevad avamängus vastamisi Kenneth Raisma (ATP 859) ja Tuneesia esireket Malek Jaziri (ATP 91). 34-aastane Jaziri on tänavu heas hoos - Dubais alistas ta maailma neljanda reketi Grigor Dimitrovi ja Hiinas võitis karjääri kaheksanda Challengeri tiitli.

“Ta on väga hea mängija, lähen väljakule andma endast parimat,” ütles Raisma oma vastase kohta.

Jaziri kiitis väljakut ja tennisekeskust. “Meid on siin väga hästi vastu võetud. Eesti inimesed, kellega kohtunud olen, on väga sõbralikud. Eile jalutasime ka Tallinna vanalinnas, see oli väga ilus,” lisas esimest korda Eestit külastav Jaziri. “Ainult ilm võiks parem olla,” muigas ta.

Homse vastase Raismaga ta varem kohtunud pole ja ka nüüd Tallinnas olles pole teda väljakul näinud. “Tulevad kindlasti head mängud. Mulle meeldib Davis Cupi formaat,” ütles juba 17 aastat Tuneesia koondist esindav Jaziri.