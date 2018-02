Briti esireket Fed Cupil Delfile: olin valmis lahinguks ja seda meie matš Anetiga oligi

Maailma 11. reket Johanna Konta ootas mängust Anett Kontaveidiga rasket heitlust ning rõõmustas, et ta geim-geimilt oma taset tõsta suutis.

Konta alistas teist korda karjääri jooksul Kontaveidi kolmes setis. Kaks aastat tagasi olid Konta võidunumbrid Mehhikos Acapulcos 6:3, 3:6, 6:4. Täna võitis Briti esireket 6:7 (5), 6:4, 6:2.

"Ma teadsin, et Anett võib hästi mängida. Ta tegi Austraalias hooajale hea alguse ja tõusis Top 30 sekka. Kuna olen temaga varem kolm setti mänginud, valmistusin lahinguks ja seda tänane matš ka oli. Olen väga õnnelik, et suutsin mängu käigus oma taset tõsta ning see ilmselt oligi täna otsustav," rääkis Konta Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Mitmel korral, kui ma eduseisus olin, suutis Kontaveit natuke juurde panna. Mul on hea meel, et suutsin sellest kõigest üle olla ja oma riigi 2:0 ette viia."

Kohtuniketöö tekitatud segaduse kohta (korduvalt olid joonekohtunikud ja pukikohtunik eriarvamusel, palju oli vaidlemist - G.L.) ütles Konta järgmist: "Mängisime Eestiga kodus. Sellises olukorras on publiku tunded alati üleval. Kui kotkasilma abiks pole, tekib alati eriarvamusi. See on osa mängust."

Nii Konta kui ka avamängus Katriin Saare 6:1, 6:1 alistanud Heather Watson (WTA 74.) kiitsid turniiri korraldust ning nimetasid seda isegi paremaks kui eelmisel aastal, mil nad samuti Tallinnas käisid.

"See, kuidas Eesti Fed Cupi korraldamisega hakkama on saanud, on lihtsalt suurepärane. See on mu lemmikkoht Fed Cupi mängimiseks. Olen paaris paigas veel mänginud, aga sada protsenti... See on tingimuste, inimeste ja väljakuäärsete võimaluste (jõusaalid, taastumisruumid jne - toim) poolest kindlasti parim. Arvan, et see on isegi paremini korraldatud kui eelmisel aastal," rääkis Konta mõlema eest.

Vaatamisväärsustega pole Konta ja Watson tänavu nii palju tutvumas käinud kui eelmisel aastal. "Eelmisel aastal käisime vanalinnas ringi," rääkis Konta. "Ja see oli ilus!" torkas Watson vahele. "Kuid sel aastal on meil kõik mängud õhtul ning see jätab meile ringi käimiseks vähem võimalusi."

Homme mängib Suurbritannia edasipääsu peale kas Horvaatia või Ungariga. Tallinnast läheb Konta edasi Dohasse nagu Kontaveitki, Watsonit ootavad ees turniirid Acapulcos, Indian Wellsis ja Miamis.