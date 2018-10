BLOGI | Võit! Väsimusega kimpus olnud Kontaveit suutis raskustest üle olla ning sakslanna otsustavas setis selili suruda

Pekingi turniiri korraldajad andsid kõigile Wuhani poolfinalistidele otsepääsme teise ringi. Värskes maailma edetabelis 21. kohale tõusnud eestlanna läheb seal kokku sakslanna Laura Siegemundiga (WTA 142.), kes sai avaringis 6:3, 4:2 eduseisus venelanna Darja Kasatkina üle loobumisvõidu. Venemaa tennisisti vaevas kõhuviirus.

Omavahel pole Kontaveit ja Siegemund varem kohtunud. Paari võitja võib järgmises ringis mängida maailma teise reketi Caroline Wozniackiga - Taani tennisist alistas avaringis kindlalt Belinda Bencici tulemusega 6:2, 6:3.

4,5 miljoni dollari suuruse auhinnafondiga Pekingi turniir on WTA karussellil üks tähtsamatest - sellest kõrgema kategooriaga on vaid neli Suure Slämmi turniiri.

Anett Kontaveit - Laura Siegemund

VÕIT! Siegemund eksib ning Kontaveit on edasi!

40-30. Esimene matšpall!

30-30. Nagu öeldud, ei kavatse sakslanna midagi niisama ära anda.

Kontaveit võidab kotkasilmaga punkti, kusjuures pall oli ehk poole millimeetri jagu joone peal. 15-0.

Siegemund hoiab servi ning pikendab mängu, aga Kontaveit hakkab nüüd mängu võidule servima. 5:2.

Siegemund ei kavatse alla anda. 30-0.

Ühe punkti Siegemund kätte saab, aga geim kuulub kindlalt meie naisele. 5:1.

40-0. Kõik on Kontaveidi kätes.

Kontaveit alustab taas kindlalt. 30-0 oma servil.

Teise murdepalli kasutab Kontaveit ära ning läheb 4:1 ette!

Kaks murdepalli!

Vastase eksimus viib Kontaveidi 15-30 ette.

Nulliga tuleb see geim! 3:1.

30-0 Kontaveidile. Praegu liiguvad asjad õiges suunas.

Kontaveit küll kontrollib punkti, kuid virutab tugeva löögi lõpuks napilt auti ning Siegemund saab kolmandas setis silma pähe. 2:1.

Tasa. 40-40. Teine murre annaks Kontaveidile absoluutselt kõik trumbid kätte.

40-30 Siegemundile. Kontaveidi löök ebaõnnestus.

Isegi mänguõnn tundub olevat Kontaveidi poole läinud. 15-15.

2:0. Eestlanna on praegu selgelt kindluse leidnud, nüüd tuleb sel laineharjal võiduka lõpuni sõita.

Oma servil läheb Kontaveit 40-15 ette. Kus oli see enesekindlus ja agressiivsus varem?

Jüri: Tubli Anett !! Võiduka lõpuni .

Suurepärane ründelöök Kontaveidilt toob talle murde! 1:0.

15-40. Alustuseks kohe kaks murdepalli eestlannale!

Sakslanna eksimus viib Kontaveidi 15-30 ette.

Siegemund alustab otsustavas setis pallimist.

Sett käes! Kontaveidi hea serv viib ta seti võidule ning läheme otsustavasse geimi!

Siegemund saab ka vahelduseks silma pähe. 40-15, Kontaveidil on veel kaks settpalli kasutada.

40-0. 11 punkti järjest Kontaveidile!

Kontaveit on enesekindluse tagasi saanud, Siegemund eksima hakanud. 30-0.

Teine geim järjest nulliga - Kontaveit murrab ja läheb 5:3 ette!

0-40. Kontaveidil kolm murdepalli!

Siegemundi topeltviga ja Kontaveidi hea löök viivad eestlanna 0-30 ette.

Nulliga tuleb see geim! 4:3.

40-0. Siegemund eksib.

Kaks pikka ja magusat punkti tulevad Kontaveidile. 30-0, Siegemund hädaldab nüüd natuke kohtunikuga - tundub, et ta arvas, et poole punkti peal oli üks löök audis olnud.

Päeva üks lühemaid geime kindlalt sakslannale. 3:3.

Siegemund saab otse servilt kolm väga kiiret punkti. 40-0.

Sears räägib eestlannale, et ta peab endast kõik välja panema - enne oli näha, et vastane murdus, kui talle surve peale panna.

Siegemund lööb punkti pikaks ning Kontaveit hoiab servi, olles välja tulnud 0-40 kaotusseisust! 3:2, eestlanna kutsub taas treeneri.

Topetlviga on Siegemundile aga lausa kingituseks. 40-40.

Võimas löök Kontaveidilt näitab, et alla pole ta veel sugugi andnud. A-40.

Veel üks tasa mäng. 40-40.

Siegemund saab aga uue võimaluse. 40-A.

Ja ka kolmas! 40-40. Suurepärased löögid Kontaveidilt.

Esimesed kaks saavad kaitstud...

Siegemund läheb nüüd Kontaveidi servil 0-40 ette. Eestlanna on taas pisut liimist lahti. Kolm murdepalli on nüüd tarvis ära kaitsta.

Nulliga tuleb see geim Siegemundile. 2:2.

Siegemund on taas agressiivne ja mängib hästi. 30-0 edu talle.

Sakslanna kasutabki võimaluse ära ning võtab murde tagasi. 2:1.

Topeltviga valusal hetkel. Murdepall Siegemundile, 40-A.

Eestlanna aga eksib ning peidab näo käe sisse. 40-40.

40-30 Kontaveidile.

Kotkasilm toob Siegemundile punkti, aga Kontaveit on 30-15 ees.

Murre tuleb! Kontaveit alustab teist setti hästi. 2:0!

0-40. Kolm murdepalli!

Siegemundi hoog on nüüd pisut raugemas. Kontaveit vastase servil 0-30 ees.

Kontaveidi hea ründelöök toob avageimi võidu talle. 1:0.

Kontaveit on nüüd natuke värskema ilmega. 30-15.

Kontaveit alustab teist setti hea punktiga ning ka Siegemund näitab pisut frustratsiooni välja.

Kontaveit eksib vastuvõtul ning avasett lähebki 6:2 Siegemundile.

Siegemundi hea rünnak toob talle esimese settpalli. A-40.

Paraku lööb eestlanna võrku. 40-40.

Kontaveidi suurepärane tõrje toob talle murdepalli. 30-40.

Siegemund eksib ka vahelduseks ning on oma servil 15-30 taga.

Tribüünilt kostab hüüdeid Kontaveidi toetuseks, kusjuures hüüavad kohaliku väljanägemisega noormehed.

Kontaveit jääb löögil nüriks ning jääb 2:5 taha.

Veel üks murdepall sakslannale. 40-A.

Tasa mäng. 40-40. Kas tuleb jälle pikk geim?

Siegemund saab aga 30-40 seisul võimaluse kohe vastu murda.

Murre lõpuks tuleb! Väga pikk ja väsitav geim tuleb Kontaveidile, aga seis on endiselt raske. 2:4.

Siegemund eksib ning Kontaveit saab järjekordse murdepalli. Sakslanna ei mängi enam nii kindlalt kui matši alguses.

Kontaveit jääb taas punktiga taha, kuid suudab vastasel survet peal hoida. Taas 40-40.

Siegemund teeb aga topeltvea. Isegi kotkasilm ei olnud abiks. 40-40, geim jätkub!

Siegemund võtab servimise eel liiga pika puhkepausi ning saab kohtunikult hoiatuse.

Väga pikk, raske ja jooksmist täis punkt lõpeb Kontaveidi õnnetu eksimusega. Kas see oli avaseti otsustav punkt? A-40.

Jõuline löök läheb ülinapilt välja ning Siegemund pääseb ka sel korral. 40-40.

Veel üks murdepall Kontaveidile. 40-A.

Siegemund kaitseb selle ära. 40-40.

Pikk punkt tuleb Kontaveidile ning esimene murdepall on tõsiasi: 30-40!

Siegemund aga jätkab väga võimsalt. Oma servil on ta 30-15 ees.

Eestlanna kutsub treeneri nõu andma. Nigel Sears räägib talle, et on loomulik, et Anett on eelmise nädala järel väsinud, aga tal tuleb end kokku võtta. Vastane on ebameeldiv, aga pole hullu.

Tuleb! Kontaveit kontrollib punkti hästi ning saab silma pähe. 1:4.

Kontaveit alustab nüüd oma pallingul hästi ning läheb kiirelt 40-15 ette. Kas tuleb esimene geim?

Serviäss lõpetab geimi. 0:4.

Siegemund läheb aga seevastu kiirelt 40-15 ette. Kontaveidilt kaks eksimust tõrjel.

Esimene märk on hea - Kontaveit virutab Siegemundi esimesele servile sellise tõrje, et sakslanna isegi ei liiguta. 0-15.

Siegemund on selleks matšiks väga hästi valmis ning mängib agressiivselt ja julgelt, aga ka täpselt. Ilmselt ei kesta selline minek päris mängu lõpuni, aga Kontaveidil on vaja nüüd "üles ärgata", enne kui on hilja.

Sakslanna fantastiline punkt viib ta juba kahe murdega ette - 0:3.

Siegemundil taas murdepall. 30-40.

Siegemund virutab Kontaveidi teise servi järel väga võimsa tõrje. 128 km/h! Eestlanna servigeimis seis 30-30.

Kontaveit virutab seejärel aga kaks tõrjet järjest napilt võrku ning sakslanna läheb 2:0 juhtima.

Siegemundi topeltviga teeb seisuks 40-40. Kas Kontaveit suudab kohe vastu murda?

Sakslanna on alustanud väga agressiivselt, aga nüüd eksib korra temagi. Siegemund on oma servil siiski 30-15 ees.

Siegemund murrabki kohe alustuseks. 0:1.

40-A. Kontaveit pole kõige kindlamalt alustanud, sisse tuli ka üks topeltviga.

Nüüd on mäng alanud! Kontaveit läks kiirelt oma servil 30-15 ette.

Tundub, et mäng pole endiselt alanud. Info ei jõua Hiinast ka väga hästi siia kohale, mis täpsemalt toimub.

Servimist alustab täna Kontaveit.

Kihlveokontorid ennustavad Kontaveiti tänase kohtumise eel selgeks soosikuks - üldiselt jääb tema koef 1,20 ringi, samal ajal kui vastase oma 4,80 juurde. Hea märk seegi.

Kohtumine peaks meie aja järgi algama kell 7.30. Peking on meist viis tundi ees - ehk kohaliku aja järgi algab matš 12.30.

Tere hommikust kõigile tennisesõpradele! Anett Kontaveidi edukas turniir Wuhanis alles lõppes, aga uus ja ühe kategooria võrra veel kõrgema tasemega Pekingi võistlus juba käib. Õnneks andsid Pekingi turniiri korraldajad kõigile Wuhani poolfinalistidele otsepääsme teise ringi, nii et meie naine sai selle abil paar lisapuhkepäeva.

Seemne Mets: Nii nagu ei saa mõni stardist kunagi esimesena minema, ei saa Anett algul käiku sisse. Seda saab küll aastatega parandada, kuid mitte suures ulatuses.

Tõnu: Peaasi, et nüüd väsimus uuesti kohale ei jõuaks. Kõik on praegu hästi!