BLOGI NEW YORGIST | Valus kaotus! Kontaveit oli kahe punkti kaugusel matšivõidust, aga sinna see jäi

Matš kestis kaks ja pool tundi.

Avaseti võitis Kontaveit kiires lõppmängus 7-3. Siniakova oli emotsioonide vaos hoidmisega hädas ja see maksis oluliste punktide mängimisel kätte. Meile mõistagi sobis. Anetti enda mäng oli küsitav, ettevaatlik ja erilise särata.

Teise seti algus kuulus puhtalt vastasele, kes pääses juhtima 4:0. Kontaveit võinuks sellest seisust jõuda isegi 4:5 peale, aga enda servil näitas paaril punktil üles ebakindlust ning sellest piisas. Murrangut tema poole ei tulnud.

Otsustavas setis seisul 5:4 oli Anett oma servil juhtimas 30-0, võiduni kaks punkti. Siniakova lippu alla ei lasknud, mängis riskeerivalt edasi ja tuli keerulisest olukorrast välja. Võitis kolm geimi järjest ja otsustava seti 7:5.

Eelinfo:

Kontaveit ja 22-aastane Siniakova on varem omavahel mänginud vaid korra - 2016. aastal Hiinas Guangzhous võitis eestlanna kindlalt 6:1, 6:1.

Siniakova on absoluutne maailma tipp paarismängus. Ta võitis koos Barbora Krejčíkovága nii tänavuse French Openi kui Wimbledoni. Üksikmängudes on tšehhitar Suure slämmi turniiridel jõudnud kahel korral kolmandasse ringi - 2016. aastal Wimbledonis ja tänavu French Openil.

Mullusest aastast on Siniakoval kaks WTA turniirivõitu. Shenzheni turniiril, kus mängiti kõvakattega väljakutel, alistas ta finaalis Alison Riske ja Swedish Openil liival Caroline Wozniacki. Hiinas sai teel finaali jagu kahest esikümne mängijast Simona Halepist ja Johanna Kontast.

ANETT KONTAVEIT - KATERINA SINIAKOVA

Ivar Jurtšenko: Ei päästa kahjuks. Siniakova võidab matši 6:7, 6:3, 7:5.

Ivar Jurtšenko: Kas Siniakova võit või kotkasilm päästab?

Ivar Jurtšenko: Esimese matšpalli Anett päästab, 15-40.

Ivar Jurtšenko: Teise matšpalli päästab ka, 30-40.

Ivar Jurtšenko: Vastasel kolm matšpalli.

Ivar Jurtšenko: Kontaveit liimist lahti, 0-30.

Ivar Jurtšenko: Anetti palling ja enam eksimisruumi pole.

Ivar Jurtšenko: Siniakova saab geimi kätte ning juhib 6:5.

Ivar Jurtšenko: Anett ründab teist servi, aga põrutab kõvasti mööda.

Ivar Jurtšenko: Siniakova on viimaste punktide ajal sõiduvees, 30-0.

Ivar Jurtšenko: Topeltivga ning seis tasa 5:5. Anett oli kahe punkti kaugusel võidust. Lahing jätkub.

Ivar Jurtšenko: Suurepärane tegutsemine vastaselt, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Ja Anett eksib ning vastasel murdepall. Oi, oi...

Ivar Jurtšenko: Eksimus Anettilt, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Ja tuleb teine punkt ka, 30-0.

Ivar Jurtšenko: Milline punkt! Ja õnneks kukub Anettile 15-0.

Ivar Jurtšenko: Ja murrab ära! Anett ette 5:4. Saab servida võidule.

Ivar Jurtšenko: Siniakova pall pikaks, murdepall Anettil.

Ivar Jurtšenko: Anett võttis kotkasilma, aga pall väljas, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Anettile tui ebamugav pall ja sealt tekkis Siniakoval võimalus rünnata, 15-30.

Ivar Jurtšenko: Veel üks eksimus, pall pikaks, 0-30.

Ivar Jurtšenko: Siniakova eksib, 0-15.

Ivar Jurtšenko: Anett eksib ning Siniakoval murdepall.

Ivar Jurtšenko: Ja teebki kohe tagasimurde. Mängib paar väga head punkti ning on tagasi mängus. Seis 4:4.

Ivar Jurtšenko: Siniakova ründas teravalt teist servi ja 30-30.

Ivar Jurtšenko: Punkt otse servist, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Anetti serv ja seis 15-15.

Ivar Jurtšenko: Ja käes, Anett läheb juhtima otsustavat setti 4:3. Murdega peal.

Ivar Jurtšenko: Anetti julged ja agressiivsed löögid tõid punkti 15-30.

Ivar Jurtšenko: Topeltviga ja Anettil kaks murdepalli!

Ivar Jurtšenko: Siniakova servil 15-15.

Ivar Jurtšenko: Käes on kõige, kõige tähtsamad hetked ja punktid.

Ivar Jurtšenko: Ilus mäng võrgus ning Kontaveit viigistab seisu 3:3.

Ivar Jurtšenko: Siniakovalt suurepärane vastuvõtt, 40-15.

Ivar Jurtšenko: Anett servib ja juhib 40-0.

Ivar Jurtšenko: Tuleb kuidagi ellu jääda, täna on see võimalik vaid võideldes. Ilusat mängupilti Anetti poolt vaadates pole.

Ivar Jurtšenko: Ja juba tundus, et on tasamäng, aga Siniakova võttis kotkasilma ja võidab geimi. Pall ülinapilt joonel. Anett pole üldse rahul. Väljendab oma nördimust ka pukikohtunikule. Siniakova peal 3:2.

Ivar Jurtšenko: Veel saab ühe punkti kätte, 40-30.

Ivar Jurtšenko: Anett ründab edukalt teist servi, 40-15.

Ivar Jurtšenko: Häid punkte pakub vastane, midagi pole teha, 30-0.

Ivar Jurtšenko: Siniakova servil 15-0.

Ivar Jurtšenko: Mäng on kestnud juba kaks tundi.

Ivar Jurtšenko: Geim käes ja seis tasa 2:2.

Ivar Jurtšenko: Anett suudab nii olulise punkti võita, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Anettil edu sees. Siniakova sajatab valjul häälel, enda peale pahane.

Ivar Jurtšenko: Edu väljas ehk vastasel murdepall.

Ivar Jurtšenko: Jälle tuleb tunnustada vastast, agressiivsus tõi edu, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Kontaveitil edu sees.

Ivar Jurtšenko: Siniakova paneb palli tagumisele joonele, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Oi, kuidas oli õnne!!! Pall võrgutripsust lendab üle Siniakova sisse. Uhh, 40-30.

Ivar Jurtšenko: Siniakova paneb palli pikaks, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Toeltviga, 15-30.

Ivar Jurtšenko: Ei saa palli tagasi teisel poole võrku, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Anett otse servist, 15-0.

Ivar Jurtšenko: Siniakova saab raskustega servigeimi ikkagi kätte ja juhib 2:1.

Ivar Jurtšenko: Punkt otse servist, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Võis riskida, teisel servil, aga võrku, 30-40.

Ivar Jurtšenko: Toeltviga, meie õnneks, 15-40. Anettil kaks murdepalli.

Ivar Jurtšenko: Siniakova saab teenitult aplausi. Väga ilus punkt tema poolt, 15-30.

Ivar Jurtšenko: Kaks head punkti Anettilt ja vastase pallingul seis 0-30.

Ivar Jurtšenko: Viga ning geim vastasele. Siniakova murdis kohe tagasi 1:1.

Ivar Jurtšenko: Otse servist, 15-40.

Ivar Jurtšenko: Väga hea surve ja agressiivsus vastaselt, 0-40. Kolm murdepalli.

Ivar Jurtšenko: Kontaveit oma pallingul taga, 0-30.

Ivar Jurtšenko: Ja tuleb teine eksimus vastaselt veel otsa ning Anett murrab! Otsustavas setis ette 1:0.

Ivar Jurtšenko: Küll vedas praegu vastasel, võrgutripsust kukub üle...

Ivar Jurtšenko: Anett saab murdepalli, 30-40. Siniakova sundimata viga.

Ivar Jurtšenko: Siniakova eksib, 0-30.

Ivar Jurtšenko: Rahvast tuleb väljaku äärde juurde. Teiste väljakute pealt, kus mängud läbi saanud.

Ivar Jurtšenko: Siniakova serv, esimene punkt Anettile 0-15.

Ivar Jurtšenko: Algab otsustav kolmas sett. Seni võrdsete heitlus.

Ivar Jurtšenko: Ja tšehhitar lööb ära, teine sett vastasele 6:3. Mängitud on üks tund ja 38 minutit.

Ivar Jurtšenko: Edu väljas ja Siniakoval setpall.

Ivar Jurtšenko: Mis see nüüd oli! Pall oli võrgu ees ja plats vaba, aga mõte kiilus kinni, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Punkt otse servist, edu sees.

Ivar Jurtšenko: Ja läheb ka nüüd pall pikaks, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Anett eksib, 40-30.

Ivar Jurtšenko: Siniakova kasutab kotkasilma, aga pall on audis. Anett peal 40-15.

Ivar Jurtšenko: Anett peal 30-15.

Ivar Jurtšenko: Anetti servil 15-15.

Ivar Jurtšenko: Tormakas Siniakova võttis praegu auti lennanud palli ära ja lõi otse õhust pikaks! Anett murrab, seis 5:3.

Ivar Jurtšenko: Siniakova lööb selle peale aga seitsmenda ässa, 30-40.

Ivar Jurtšenko: Piki piiri ja Anettil kaks murdepalli, 15-40.

Ivar Jurtšenko: Veel üks topeltviga, 15-30.

Ivar Jurtšenko: Vastasel 6 serviässa ja 6 topeltviga. Kõik tasakaalus.

Ivar Jurtšenko: Topeltviga Siniakoval, 0-15.

Ivar Jurtšenko: Mängupilt teeb ärevaks. Hetkel pole midagi rõõmustavat, aga jõuga vajaks äravõtmist.

Ivar Jurtšenko: Geim käes ja seis 5:2 Siniakovale. Teises setis pole Anett suutnud murret teha, esimeses korra suutis.

Ivar Jurtšenko: Löökide ralli Anettile, 40-15.

Ivar Jurtšenko: Tuleb, tuleb. Siniakova lööb võrku, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Kontaveiti serv 15-15.

Ivar Jurtšenko: Anett peab leidma mängurütmi üles. Vastane dikteerib.

Ivar Jurtšenko: Kolm serviässa ühes geimis! Siniakova teises setis peal 5:1.

Ivar Jurtšenko: Veel üks serviäss, 40-0.

Ivar Jurtšenko: Siniakovalt serviäss, 15-0.

Ivar Jurtšenko: Anett võidab servigeimi kuivalt. Seis teises setis 4:1, vastane kahe murdega peal.

Ivar Jurtšenko: Esimene serv sees ja kohe tekib löömise võimalus, 40-0.

Ivar Jurtšenko: Kenasti piki piiri, 30-0.

Ivar Jurtšenko: Teine serv toidab, 15-0.

Ivar Jurtšenko: Siniakova lõpetab serviässaga ja juhib teist setti 4:0.

Ivar Jurtšenko: Hästi! Teise servi edukas ründamine, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Kontaveit lööb võrgutrossi, Siniakoval edu sees.

Ivar Jurtšenko: Topeltviga ja taas 40-40.

Ivar Jurtšenko: Siniakova punkt otse servist ning vastasel edu sees.

Ivar Jurtšenko: Nüüd riskis jällegi teist servi lüües ja läks auti, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Edukas teise servi rünnak ja teine murdepall Anettil.

Ivar Jurtšenko: Murdepalli Anett kätte ei saa, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Topeltviga, Siniakoval on emotsioonide vaos hoidmisega raskusi.

Ivar Jurtšenko: Siniakova löök jääb madalaks, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Anett ründab teist servi edukalt! Lõpuks ometi 40-30.

Ivar Jurtšenko: Pall pikaks ja 40-15.

Ivar Jurtšenko: Toepltiga Siniakovale, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Siniakova on praegu kindlus ise, 30-0.

Ivar Jurtšenko: Ei ole midagi katki. On hullematestki seisudest välja tuldud. Momentumit oleks vaja.

Ivar Jurtšenko: Veel üks topeltviga. Selles geimis ei õnnestunud kohe üldse. Siniakova teises setis ees 3:0.

Ivar Jurtšenko: Topeltviga ja keeruline seis 0-40.

Ivar Jurtšenko: Siniakovalt väga hea äralöök, 0-30.

Ivar Jurtšenko: Palju eksimusi kipub sisse, 0-15 Anetti palling.

Ivar Jurtšenko: Aga ikkagi saab Siniakova oma ja juhib teist setti 2:0.

Ivar Jurtšenko: Anetti lööks läheb vastasele ebamugavalt jalgadesse, 40-30.

Ivar Jurtšenko: Ja taas Anetti löögist pall võrgus, 40-15.

Ivar Jurtšenko: Anett lööb võrku, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Siniakova serv, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Ründab endiselt teist servi julgelt ning seekord tasus ära. Anettile püüdmatult nurka ning Siniakova muurab 1:0.

Ivar Jurtšenko: Ent uuesti murdepall.

Ivar Jurtšenko: Siniakova ründas teist servi, aga auti. Võtab ka kotkasilma, aga ei aita. Audis, mis audis.

Ivar Jurtšenko: Uuesti murdepall Siniakoval. Survestab oma tugevate löökidega päris hästi.

Ivar Jurtšenko: Aga ei anna Kontaveit servigeimi ära. Veel mitte, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Väga terav löök tagantkäe alla ja Siniakoval murdepall.

Ivar Jurtšenko: Ei tabanud palli täpselt ning löök auti, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Nüüd esimene serv töötas, edu sees.

Ivar Jurtšenko: Topeltviga ja 40-40.

Ivar Jurtšenko: Vastaselt väga hea tegutsemine, 40-30.

Ivar Jurtšenko: Kena stopp võrgu taha, 40-15.

Ivar Jurtšenko: Siniakova vastuvõtt tribüünidele, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Teine sett algas Anetti serviga, seis 15-15.

Ivar Jurtšenko: Siniakoval oli seisul 6:5 kaks setpalli, aga Anett seisis ära. Siniakova läks pärast seti kaotust pingi poole ja loopis reketi kotile. Näos on väga pettunud ilme, kerge pisaraga.

Ivar Jurtšenko: Milline löök! Kiire lõppmäng 7-3 ja Anett saab avaseti kätte!

Ivar Jurtšenko: Siniakova on pettunud ja nutma puhkemas.

Ivar Jurtšenko: Anetti surve kannab vilja ja üks punkt lahutab teda setivõidust, 6-3.

Ivar Jurtšenko: Õnneks Siniakova ka eksib, 5-3.

Ivar Jurtšenko: Anett lööb pikaks ja 4-3.

Ivar Jurtšenko: Anett teeb ka topeltvea. Seisul 4-2 poolte vahetus.

Ivar Jurtšenko: Toepltviga ja Anett ees 4-1. Kaks servi ka veel tulekul.

Ivar Jurtšenko: Siniakova löök võrku, 3-1.

Ivar Jurtšenko: Punkt otse servist, Anett ees 2-1.

Ivar Jurtšenko: Kenasti pikki joont äralöök, 1-1.

Ivar Jurtšenko: Pikk pallivahetus ja läheb Siniakova kasuks, 1-0. Anettil nüüd kaks servi.

Ivar Jurtšenko: Tuli ära! Avasett kiiresse lõppmängu. Seis 6:6, mõlemad korra murdsid.

Ivar Jurtšenko: Mis kinni ei jää, saab kinni löödud. Anettil edu sees.

Ivar Jurtšenko: Aga midagi pole kadunud, kaugel sellest, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Ja uuesti setpall vastasel. Raskelt kulgeb.

Ivar Jurtšenko: Hea teine serv päästis, Siniakova napilt auti, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Kurjast. Siniakova saab setpalli.

Ivar Jurtšenko: Veel üks eksimus Anettilt ja seis 40-40.

Ivar Jurtšenko: Pall pikaks, 40-30.

Ivar Jurtšenko: Praegu ei olnud õnne, pall võrgutripsust piiridest välja, 40-15.

Ivar Jurtšenko: Hea serv ja teise löögiga punktiks, 40-0.

Ivar Jurtšenko: Siniakova läks teist servi ära lööma, aga eksis, 30-0.

Ivar Jurtšenko: Anett saab punkti otse servist, 15-0.

Ivar Jurtšenko: Setti on mängitud 43 minutit. Vastane jätab kartmatu mulje. Ja eks ta õige olegi, põdeda pole mõtet.

Ivar Jurtšenko: Vastuliikumise pealt püüab Siniakova Anetti kinni ja tšehhitar ees 6:5.

Ivar Jurtšenko: Nüüd tuleb üllatuslikult topeltviga, 40-30.

Ivar Jurtšenko: Mitu väga head servi järjest, 40-15.

Ivar Jurtšenko: Veel üks väga hea serv ja sealt edasi löök punktiks, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Vastuvõtt läheb pikaks, Siniakovalt hea serv, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Siniakovalt hakkab ka eksimusi sisse tulema, 0-15.

Ivar Jurtšenko: Kui esimene serv töötab, siis on hoopis teine tera. Avasett viigis 5:5.

Ivar Jurtšenko: Viga lipsab sisse, löök võrku, 40-15.

Ivar Jurtšenko: Ilus punkt Anettilt ja külmavereliselt lahendatud, 40-0.

Ivar Jurtšenko: Siniakova eksib, pall võrku, 30-0.

Ivar Jurtšenko: Palun väga, äss! Sobib väga hästi, 15-0.

Ivar Jurtšenko: Asi on naljast kaugel, nii nagu Anett ette nägi. Praegu tuleb igal juhul servi hoida.

Ivar Jurtšenko: Ei õnnestu Anettil vastase teise pallingu ründamine kohe kuidagi. Siniakova hoiab pallingut probleemideta, seis 5:4.

Ivar Jurtšenko: Siniakova paugutab otse servist, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Hea vastuvõtt Anettilt ning sealt hargnes punktiks, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Siniakova kukutab palli joonele ja läheb servigeimi juhtima 15-0.

Ivar Jurtšenko: Fantastiline teine serv ja seis avasetis 4:4.

Ivar Jurtšenko: Siniakova sai kõvasti joosta, Anettil edu sees.

Ivar Jurtšenko: Ai, ai. Kõik oli juba tehtud, aga viimane löök jäi madalaks, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Siniakova ründas teist servi, õnneks napilt auti, 40-30.

Ivar Jurtšenko: Sundimata viga, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Hea serv, otse punktiks, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Siniakova löök pikaks, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Kontaveit eksib, palju on tulnud juba vigu, 0-15.

Ivar Jurtšenko: Anetti servigeim.

Ivar Jurtšenko: Tšehhitar käis korra pukikohtunikule midagi rääkimas, tundus, et vist pealtvaatajate kohta.

Ivar Jurtšenko: Ja Siniakova saab oma tahtmise, läheb ette 4:3.

Ivar Jurtšenko: Vastuvõtt võrku, 40-15.

Ivar Jurtšenko: Kahju, pall pisut pikaks, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Anett eksib, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Tõsine löökide ralli, kus Anett jääb peale, 0-15. Sellised punktid peaks andma enesekindlust.

Ivar Jurtšenko: Punkt otse servist, Siniakova ei taba korralikult palli, 40-30.

Ivar Jurtšenko: Kena! Anett hoiab servigeimi ning tasa seis 3:3.

Ivar Jurtšenko: Anettilt eksimus, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Siniakova ründas teist servi ning edukalt, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Vastane lööb võrku, 30-0.

Ivar Jurtšenko: Hästi tõstab võrgu taha, 15-0.

Ivar Jurtšenko: Anetti esimese servi protsent 46. Siin oleks kindlasti juurde panna.

Ivar Jurtšenko: Ja lõpetab otse servist. Siniakova juhib 3:2.

Ivar Jurtšenko: Siniakoval edu sees.

Ivar Jurtšenko: Ilus punkt Anettile, jooksutas ära, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Ründas teist servi, aga jälle ebaõnnestunult, 40-30.

Ivar Jurtšenko: Anettilt ülihea vastuvõtt ja lööb seejärel punktiks, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Vastasele punkt otse servist, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Siniakoval on väga korralik eestkäsi. Päris kõvad pommid tulevad sealt, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Tšehhitar murrab kohe tagasi, seis 2:2. Kontaveitil esimese serviga raskused.

Ivar Jurtšenko: Kaks korda oli Anettil õnne, aga lõpuks ikkagi punkt vastasele ja Siniakoval kaks murdepalli, 15-40.

Ivar Jurtšenko: Anetti löök läheb napilt auti, 15-30.

Ivar Jurtšenko: Vastane ründas Anetti teist servi, aga õnneks pisut pikaks, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Anett lööb võrku, 0-15.

Ivar Jurtšenko: Kontaveiti servigeim.

Ivar Jurtšenko: Praegusel kellaajal on olnud mängimiseks väga head. Ei anna päevase ekstreemse kuumusega võrreldagi.

Ivar Jurtšenko: Hästi tehtud! Pall joonel ja esimene murre olemas. Kontaveit ette 2:1.

Ivar Jurtšenko: Kolm murdepalli, seis 0-40.

Ivar Jurtšenko: Ja paneb uuesti Siniakova eksima, 0-30.

Ivar Jurtšenko: Hea terav vastuvõtt Anettilt, 0-15.

Ivar Jurtšenko: Siniakova servib.

Ivar Jurtšenko: Pealtvaatajaid areenil väga palju pole, eestlased julgelt ülekaalus.

Ivar Jurtšenko: Punkt otse servist ja seis 1:1.

Ivar Jurtšenko: Suurepärane löökide ralli just Anetti poolt, edu sees.

Ivar Jurtšenko: Kontaveit vastab serviässaga, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Siniakova surub jõulise löögiga Anetti nurka, murdepall, 30-40.

Ivar Jurtšenko: Kontaveit eksib, pall pikaks, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Topeltviga, mängu esimene, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Anett päästis tagajoonelt raske palli, 30-0.

Ivar Jurtšenko: Siniakova ajab hästi praegu palli tagasi, aga siiski Anetti punkt, 15-0.

Ivar Jurtšenko: Kontaveit servib.

Ivar Jurtšenko: Anett eksib pärast pikka pallivahetust ja Siniakova läheb juhtima 1:0.

Ivar Jurtšenko: Veel üks punkt otse servist, 40-15.

Ivar Jurtšenko: Kontaveit ründas teist servi, aga ebaõnnestunult, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Punkt otse servist, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Siniakova eksib, lööb võrku, 0-15.

Ivar Jurtšenko: Mäng algab!

Ivar Jurtšenko: Servima hakkab esimesena Siniakova.

Ivar Jurtšenko: Kontaveit ja Siniakova on eakaaslased, Anett on vastasest viis kuud vanem. Kaks minutit kohtumise alguseni.

Ivar Jurtšenko: Anett on mängu favoriit, aga ta ise ennustas paari päeva eest, et ei tule kindlasti lihtne matš. Saame näha ja loodame mõistagi parimat!

Ivar Jurtšenko: Mängijad sammusid väljakule ja mõne hetke pärast hakatakse sooja tegema. Pikk ootus on olnud. Anett tuli palli lööma juba ühe paiku päeval, praegu on kaheksa õhtul.

Ivar Jurtšenko: Hakkab kergelt hämaraks minema, aga pole hullu, prožektorid päästavad. Anett mängib US Openil naiste üksikmängu neljandat korda. 2015. aastal jõudis ta ootamatult nii kaugele kui neljas ring. Tunamullu ja mullu tuli sein ette põhitabeli esimeses ringis.

Ivar Jurtšenko: Kasatkina võidab otsustava seti 6:4 ja õige pea saavad väljakule astuda oma esimese ringi mänguks Anett Kontaveit ning Katerina Siniakova.

Ivar Jurtšenko: US Openi 11. asetus Kasatkina murrab ja pääseb ette 5:4. Saab servida võidule. Matš on kestnud kaks tundi ja 20 minutit. Babos on naiste paarismängu maailma esinumber.

Ivar Jurtšenko: Babos - Kasatkina kolmas sett seisus 4:4. Mõlemad korra murdsid. Väga tasavägine ja ettearvamatu mäng.

Ivar Jurtšenko: Babos juhib kolmandas setis 3:2. Mõlemad on oma servi hoidnud.

Päeval valitsesid ekstreemsed olud, kus mängijatel oli lubatud võtta 10-minutiline kuumapaus.

Ivar Jurtšenko: Ikkagi tuleb kolmas sett. Babos võitis teise seti 7:5. Kontaveiti ja Siniakova mängu alguseni kulub veel julgelt 45 minutit. New Yorgis on kell saamas seitse õhtul.

Ivar Jurtšenko: Venelanna Kasatkina murdis teises setis mängu tagasi ja võrdsustas seisu 5:5. Kohtumine võib ikkagi piirduda kahe setiga.

Ivar Jurtšenko: Ilm on temperatuuri mõttes palju talutavam kui kolm-neli tundi tagasi. Ainult tuul on tõusnud. Aga tingimused võrdsed kõigile. Vähemalt paarkümmend eestlast on 10. väljaku tribüünidel juba koha sisse võtnud. Kohal on ka Eesti tenniseliidu president Enn Pant.

Ivar Jurtšenko: Kasatkina ja Babosi matš on teises setis ja seis Babosi kasuks 4:1. Avaseti võitis Kasatkina 6:4 ehk siis praeguse seisuga on õhus ka kolmas sett.

Ivar Jurtšenko: Väljaku teine meeste üksikmäng sai läbi, Schwartzman võitis kolmes setis. Nüüd tulevad väljakule Daria Kasatkina ja Timea Babos.

Ivar Jurtšenko: Kodustel tennisehuvilistel on tulemas unetu öö. Paar tundi läheb kindlasti enne kui Kontaveiti mäng algab. Praegu on samal väljakul kestmas kohtumine kahe argentiinlase Diego Schwartzmani ja Federico Delbonise vahel. Schwartzman juhib settidega 2:0, teine sett just lõppes seisul 7:6(6). Enne Kontaveiti mängu on veel üks naiste üksikmäng.

Ivar Jurtšenko: Tere õhtust. Päeva esimene mäng 10. väljakul, kus hakkab mängima Anett Kontaveit sai läbi. Leedulane Ricardas Berankis andis neljandas setis 0:2 taga olles korealasele Hyeon Chungile loobumisvõidu. Järgmine meeste üksikmäng peaks kohe-kohe algama. Kontaveiti mäng on väljaku neljas mäng.