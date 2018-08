BLOGI NEW YORGIST | Tugevam võitis! Kaia Kanepi on US Openi kolmandas ringis

Kaia Kanepi - Jil Teichmann

Ivar Jurtšenko: Teichmann lööb pikaks ja võit käes!

Ivar Jurtšenko: Matšpall number kaks.

Ivar Jurtšenko: Teichmann võtab kotkasilma, aga pall audis, seis 40-40.

Ivar Jurtšenko: Kaia eksis, vastasel edu sees.

Ivar Jurtšenko: Üritas stoppi tõmmata, jäi vähekene lühikeseks, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Võimas winner ja matšpall.

Ivar Jurtšenko: Seis tasa 40-40.

Ivar Jurtšenko: Kaia matšpalle veel ei saa, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Ja veel üks eksimus Teichmannilt, 0-30.

Ivar Jurtšenko: Surve kannab vilja, 0-15.

Ivar Jurtšenko: Geim kuivalt Kanepile, seis 5:3 teises setis.

Ivar Jurtšenko: Otse servist, 40-0.

Ivar Jurtšenko: Kena serv ja sealt edasi täpselt mängitud. Teine punkt kohe otsa, 30-0.

Ivar Jurtšenko: Seis 4:3, Kaia murdega peal. Üsna kindel mäng Kanepi poolt, servi vajaks ainult juurde.

Ivar Jurtšenko: Teichmann on pisut närvis, aga punkt tuleb, 40-30.

Ivar Jurtšenko: Tasa 30-30.

Ivar Jurtšenko: Kaial oli õnne, võrgutrips aitas, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Teichmannile kaks punkti otse servist, 30-0.

Ivar Jurtšenko: Milline äralöök ja Kanepi ees 4:2!

Ivar Jurtšenko: Saaks esimeselt servilt rohkem abi, edu sees.

Ivar Jurtšenko: Kaia eksib, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Teichmannil oli õnne, pall kõrge kaarega joonele ja Kaia põrutab auti, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Kaia servil 30-15.

Ivar Jurtšenko: On tunne, et Kanepi võimsad löögid hakkavad üha rohkem pahandust tegema. Teichmann ei suuda enam vastata.

Ivar Jurtšenko: Kaia murrab ja pääseb juhtima 3:2!

Ivar Jurtšenko: Nüüd kahjuks eksimus, pall võrku. Aga Teichmann vastab samaga, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Kaia võimas löök, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Teichmann võtab ilupunkti ja siis teeb topeltvea otsa, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Geim käes, ei ole vastane kordagi suutnud murda. Seis 2:2.

Ivar Jurtšenko: Punkt otse servist, 40-15.

Ivar Jurtšenko: Väga raske palli tõi Kanepi võrgu alt ära, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Kaia eksib, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Ja winnereid (äralööke) on Kaial täna vähe, vaid kaks.

Ivar Jurtšenko: Teichmann hoiab servigeimi ning juhib teist setti 2:1. Serv on šveitslannal täna paremini õnnestunud kui Kaial.

Ivar Jurtšenko: Vastane otse servist, 40-30.

Ivar Jurtšenko: Löökide teravus on taas väga hea, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Kaialt kaks eeskäepommi, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Teichmann saab kotkasilmaga õiguse, 30-0.

Ivar Jurtšenko: Kanepi punkt otse servist. Servikell oli kolme peale tiksunud kui pall mängu läks. Seis 1:1.

Ivar Jurtšenko: Pikk pallivahetus ja surve toimis, 40-30.

Ivar Jurtšenko: Kaia mängib platsi puhtaks ning külmalt lõpetab, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Vahelduseks Kaiale ka ilus punkt, 15-30.

Ivar Jurtšenko: Kanepi lööb võrku, vastase vastuvõtt oli ka hea, 0-15.

Ivar Jurtšenko: Vastane teises setis peal 1:0.

Ivar Jurtšenko: Kaks väga head lööki ja Teichmann saab geimi kätte.

Ivar Jurtšenko: Jälle tasa, Teichmann juba servimisest päris väsinud.

Ivar Jurtšenko: Teichmann otse servist, edu sees.

Ivar Jurtšenko: Aga ei tule veel, 40-40. Löök võrku.

Ivar Jurtšenko: Topeltviga Teichmannil, neljas murdepall selles geimis.

Ivar Jurtšenko: Läks riskeerivalt lööma ja eksis, uuesti 40-40.

Ivar Jurtšenko: Kanepilt suurepärane vastuvõtt ja murdepall.

Ivar Jurtšenko: Uuesti tasa, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Teichmannil edu sees, teise seti avageim venib pikale.

Ivar Jurtšenko: Eksimus, pall pikaks, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Pikk pallivahetus Kaiale, murdepall.

Ivar Jurtšenko: Otse servist, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Kanepi aimas kenasti vastase löögisuuna ära ja Teichmann jätkul eksis, murdepall.

Ivar Jurtšenko: Suurepärane eeskäsi ja pall joone kõrvale, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Hästi kehasse löödud, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Punkt mängiti uuesti, Kaia jäi peale, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Ka teine punkt otse servist, 30-0.

Ivar Jurtšenko: Ja lööb kohe serviässa, 15-0.

Ivar Jurtšenko: Šveitslanna serv.

Ivar Jurtšenko: Teichmanni arstiabi paus on läbi.

Ivar Jurtšenko: Sääsepunn? Okay, nali naljaks.

Ivar Jurtšenko: Vastane läks riietusruumi, Kaia jäi väljakule kergelt liigutama.

Ivar Jurtšenko: Teichmann tagasi ja nüüd tahab veel arstiabi. Paremal jalal miskit.

Ivar Jurtšenko: Ilus! Kaial on setpall, 40-30.

Ivar Jurtšenko: Esimene sett võidetud 6:4! Kohtumist mängitud 41 minutit. Murde tegi Kaia kohe mängu avageimis.

Ivar Jurtšenko: Teise servi pealt otse, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Kanepi eksib võrgus, 15-30.

Ivar Jurtšenko: Pikk pallivahetus ja Teichmann lööb napilt vasakule auti, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Kanepi eksib, 0-15.

Ivar Jurtšenko: Väike seisak ja nüüd jätkub.

Ivar Jurtšenko: Ja kuivalt võtab Teichmann geimi ära. See läks hetkega. Kanepil võimalus servida setivõidule, seis 5:4.

Ivar Jurtšenko: Kaks järjestikust punkti otse servist, 40-0.

Ivar Jurtšenko: Teichmanni pallingul 30-0.

Ivar Jurtšenko: Ja geim käes ning Kaia edunumbrid avasetis 5:3.

Ivar Jurtšenko: Vastane lööb võrku, Kaial edu sees.

Ivar Jurtšenko: Kanepi ei taba õigesti palli ja kõrge kaarega üle, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Teichmann võtab uuesti kotkasilma ja jälle ei päästa, Kanepil edu sees.

Ivar Jurtšenko: Kaia on kuidagi pehmemalt lööma hakanud, ettevaatlik, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Teicmann kasutab kotkasilma, ei aita, 40-30.

Ivar Jurtšenko: Kaia ohkas praegu. Juba tundus, et pall läheb liiga vasakule, ent ikkagi kukkus joonele, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Kaia võttis servil kotkasilma ja sai oma tahtmise. Ülinapilt pall joonel, 15-30.

Ivar Jurtšenko: Teine ka, 0-30.

Ivar Jurtšenko: Kaia servigeim. Esimene punkt läheb vastasele, 0-15.

Ivar Jurtšenko: Šveitslanna hoiab servi ära, seis 4:3 Kanepile.

Ivar Jurtšenko: Kaia eksimus võrku, Teichmannil edu sees.

Ivar Jurtšenko: Kaia tabab palli valesti ja läheb pikaks, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Hea vastuvõtt, Teichmann ei suuda jätkata, taas murdepall.

Ivar Jurtšenko: Teichmann otse servist, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Kanepi lõi platsi puhtaks ja murdepall, 30-40.

Ivar Jurtšenko: Hiilgav tõrje, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Hea serv ning Kanepi ei saa palli väljakule, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Vastasel topeltviga, 0-15.

Ivar Jurtšenko: Ja teise servi pealt tuleb geim koju. Kaia murdega peal 4:2.

Ivar Jurtšenko: Punkt otse servist, 40-15.

Ivar Jurtšenko: Enamvähem sarnane punkt nüüd Kaia kasuks, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Pall tuli väga ebamugavalt kõrgele ja Kaia eksis, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Kauaoodatud serviäss Kaialt, 15-0.

Ivar Jurtšenko: Väga pikk ja võitluslik punkt. Mõlemad olid korra raskustes. Aga Kanepi lõpuks eksis, lõi napilt väljakust välja paremale. Seis 3:2.

Ivar Jurtšenko: Teichmannilt serviäss ja edu sees.

Ivar Jurtšenko: Kaia ei anna veel geimi ära, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Väga hea tagakäsi Teichmannilt, pall otse joone kõrvale, 40-30.

Ivar Jurtšenko: Pikk pallivahetus Kanepile, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Vastasele kaks punkti järjest, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Mänguliselt on Kaia parem, siin pole küsimust, aga see tuleb ära vormistada.

Ivar Jurtšenko: Teichmannilt üks eksimus veel ja Kanepi ees geimidega 3:1.

Ivar Jurtšenko: Vastane eksis, 40-15.

Ivar Jurtšenko: Punkte õnneks ikkagi tuleb, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Esimese servi protsent olematu, 11 protsenti (1/9).

Ivar Jurtšenko: Suurepärane punkt, tuli väga raskest seisust välja, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Saaks servi toimima. Hoopis topeltviga, 0-15.

Ivar Jurtšenko: Lõppu veel serviäss ja Teichmann saab esimese geimi kätte. Seis 2:1, Kaia murdega peal.

Ivar Jurtšenko: Punkt otse servist, 40-15.

Ivar Jurtšenko: Teichmann võidab ilusa punkti pika pallivahetuse järel, 30-15.

Ivar Jurtšenko: Tagakäsi pikki joont, vastasel polnud varianti, 15-15.

Ivar Jurtšenko: Kaia ründas teist servi, aga pikaks, 15-0.

Ivar Jurtšenko: Geim tuli raskelt, aga käes. Esimest servi ei saanud kuidagi kasti. Kanepi edu 2:0.

Ivar Jurtšenko: Kolmas punkt järjest ja edu sees.

Ivar Jurtšenko: Võimas eeskäsi surus vastase nurka, 40-40.

Ivar Jurtšenko: Nüüd sai esimest korda esimese servi sisse ja kohe toimis, 30-40.

Ivar Jurtšenko: Topeltviga Kanepilt, 15-40. Vastasel kaks murdepalli.

Ivar Jurtšenko: Võimas tagakäelöök ja 15-30.

Ivar Jurtšenko: Väga hea teise servi ründamine Teichmannilt, 0-30.

Ivar Jurtšenko: Kaia võtab kotkasilma, aga pall sees. Taga 0-15.

Ivar Jurtšenko: Kaia murrab ning läheb juhtima 1:0. Vastane on ise palju eksinud.

Ivar Jurtšenko: Esimene murdepall kohe avageimis Kaial olemas, 30-40.

Ivar Jurtšenko: Kaia teise servi vastuvõtt vedas alt, 30-30.

Ivar Jurtšenko: Hea serv ning kohe võimalus punktiks lüüa, 15-30.

Ivar Jurtšenko: Sundimata viga, 0-30.

Ivar Jurtšenko: Teichmann eksib, 0-15.

Ivar Jurtšenko: Läks mänguks!

Ivar Jurtšenko: Rahvast on tribüünidel omajagu, kõige suurem kuumus hakkab üle minema. Kohalik kellaaeg kell viis õhtul.

Ivar Jurtšenko: Kaia võitis loosi ja valis vastuvõtmise ehk servima hakkab Teichmann. Šveitslanna viies mäng turniiril, kui arvestada ka kolme võitu kvalifikatsioonis.

Ivar Jurtšenko: Kolm minutit kohtumise alguseni.

Ivar Jurtšenko: Naised tulid juba väljakule ja hakkavad õige pea sooja tegema.

Ivar Jurtšenko: Kaia tumedas ja vastane heledas riietuses.

Ivar Jurtšenko: Õige pea Kaia Kanepi teine vaatus tänavusel US Openil. Pisut veel kannatust.

Ivar Jurtšenko: Kohtumine lõppes. Brasiilia-Mehhiko paar Demoliner / Gonzalez oli prantslastest üle 7:5, 7:6(2).

Ivar Jurtšenko: Paarismängu teine sett seisus 6:6. Algas kiire lõppmäng.

Meelis Naudi: http://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/tiitlikaitsja-paases-us-openil-ehmatusega?id=83507095

Ivar Jurtšenko: Kanepi kohtumise eelse meeste paarismängu teine sett on seisus 3:3.

Ivar Jurtšenko: Ilm on täna New Yorgis taaskord väga kuum. Naisüksikmängus on lubatud teise seti järel võtta 10-minutiline kuumapaus. Juhul muidugi, kui mäng läheb kolmandasse setti. Õhutemperatuur varjus on 36, päikese käes üle 40.

Ivar Jurtšenko: Kanepi tabeliveerandi mäng. Venus Williamsiga kohtumine on võimalik 4. ringis. Aga sinna on veel pikk maa. https://twitter.com/usopen/status/1034881897350848512

Ivar Jurtšenko: Meeste paarismängus esimene sett läbi ja teine just algas. Mängitakse kolmest setist parem ehk Kanepi mängu alguseni võib olla vähem kui üks tund.

Ivar Jurtšenko: http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/treener-dusan-vemic-kaias-on-olemas-x-faktor?id=83493625

Ivar Jurtšenko: Kanepi ja Teichmanni mängu võitja järgmine vastane tuleb paarist Vania King (USA) - Rebecca Peterson (Rootsi). Nemad mängivad täna 10. väljakul ja samuti väljaku neljanda kohtumisena. Aga nemad alustavad kindlasti hiljem, sest teine mäng üsna värskelt alles algas.

Ivar Jurtšenko: Kanepi ja Teichmanni vastasseisu eel on 7. väljakul pidada veel üks matš. Meespaarismäng, kus kohtuvad Marcelo Demoliner / Santiago Gonzalez ja Hugo Nys / Benoit Paire. See mäng algab orienteeruvalt 15 minuti pärast.

Ivar Jurtšenko: Tere õhtust! US Openil käib kolmas võistluspäev ja naisüksikmängu teises ringis astub täna väljakule Kaia Kanepi.