BLOGI NEW YORGIST | Kanepi pääses US Openi neljandasse ringi!

Kanepi võitis vastasseisu 6:3, 7:6(3) ja pääses neljandat korda US Openi üksikmänguturniiril 16 parema hulka.

Eelinfo:

Kanepi ja Peterson varasemalt omavahel mänginud pole. "Infot võib mõlemal poolel olla palju, aga kui ei ole ise konkreetselt tunnetanud vastase mängu, siis täielikku ülevaadet olla ei saa. Eks ma üldjoontes ikka tean, kuidas ta mängib. Tähtis on eelkõige mängida oma mängu. Kumb seda suudab, see enamasti õnnestub," andis Kanepi vihje, et enda tahte pealesurumine saab olema määrav.

* Kanepi omab mängudes Rootsi tennisistidega üldskoori 11-2 ;

* Kanepi Suure slämmi turniiride üksikmängu 3. ringi kohtumiste üldskoor 7-5 ;

* US Openi ee võitis Kanepi WTA turniiride põhitabelis viimati kaks mängu järjest tänavu jaanuaris Austraalia lahtistel meistrivõistlustel ;

* US Openi esimese kahe ringi jooksul on Kanepi saanud naistest protsentuaalselt kõige rohkem punkte teiselt servilt (64%).

* Peterson sai avaringis karjääri esimese võidu edetabeli TOP30 mängija üle, alistades maailma 28. reketi Anastassia Pavljutšenkova ;

* Kanepi alistamine ja 16 hulka jõudmine tähendaks Rootsi naistennisistide viimase paarikümne aasta parimat tulemust US Openil ;

* Mullusel US Openil jõudis esimest korda üksikmängu põhitabelisse ;

* Aastaga tõusnud WTA reitingus 196. kohalt esisaja keskele 61. kohale.