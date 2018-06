BLOGI | Kontaveiti šokk kestab. Hollandi turniir sai läbi ühe mänguga

Täna alustas Kontaveit üksikmänguturniiri, kus kohtus venelanna Veronika Kudermetovaga (WTA 167.) ja kaotas 4:6, 6:7(4). Matš kestis üks tund ja 40 minutit.

Venelanna võitis kolmandalt matšpallilt. Teise seti kümnendas geimis seisul 5:4 oli Kudermetoval oma servil kaks matšpalli, aga Kontaveit suutis selle kriisi ületada. Murdis hoopis esimest korda vastase servi ning viis kohtumise kiiresse lõppmängu. Seal aga pääsu polnud. Serviässad Kudermetova kasuks 6-4, üldised punktid venelannale 56-49.

See oli Kontaveiti esimene mäng pärast French Openi šokeerivat kaotust Sloane Stephensile. Äkiline treenerivahetus ei ole esialgu leevendust toonud.

Eestlanna paarismängu partneriks on 24-aastane valgevenelanna Aleksandra Sasnovitš (WTA 51.) ning nende esimese ringi vastasteks on austraallannad Jessica Moore (WTA 902.) ja Ellen Perez (WTA 240.). Ilmselt peetakse paarismäng kolmapäeval.

Kontaveit - Kudermetova

https://twitter.com/LibemaOpen/status/1006490309277159424

Kontaveit tõrjus võrku ja Hollandi turniir on läbi. Vastane võitis kiire lõppmängu 7-4.

Matšpall number kolm. Kudermetova on ees 6-4.

Kaks punkti vastasele ja seis jälle väga hapu. Taga 3-5.

Tubli Anett! Kolm punkti järjest käes ja seis võrdne 3-3.

Kontaveit saab esimese punkti 1-3.

Kiire lõppemäng 2-0 vastasele.

Kuivalt geim Kudermetovale ja kiire lõppmäng ootab ees. Seis teises setis 6:6.

Kudermetova juhib oma servil 30-0.

Kaks punkti Kontaveitile järjest ja edu sees.

Geim käes, üliraskelt. Kontaveit juhib 6:5 ja vähemalt kiire lõppmäng kindlustatud.

Neljas murdepall selles geimis. See lõpeb halvasti.

Tasamäng, vastane lõi auti. Aga löögid on Kudermetoval võimsad.

Kui serv töötab, siis on ok. Edu sees Kontaveitil.

Jälle murdepall vastasel, geimi kolmas.

Anett sai tähtsa punkti ja seis tasa 40-40.

Murdepall vastasel.

Kontaveit nähvab serviässaga 30-30.

Anetti servigeim ja Kudermetova peal 30-15. Lihtsat ei ole midagi.

Taas murdpall, suurepärane tõrje Kontaveitilt.

Murdis ära! Kontaveit tuli välja seisust, kus vastasel oli oma servil kaks matšpalli. Braavo! Seis 5:5.

Lõi pikaks, võimalus oli. Uuesti tasa 40-40.

Murdepall Anettil!

Veelkorra tuli Kontaveit selg vastu seina olukorrast välja. Uhhhh!

Aga uus matšpall on tõsiasi.

Jäi ellu 40-40, vastasel topeltviga.

Matšpall vastasel, seis 40-30.

Kontaveit ei ole veel murdunud, omakorda ette 30-15.

Venelannal on suur võimalus. Läheb võidule viivat geimi juhtima 15-0.

Ja läks samasse auku, nagu esimeses setis. Kontaveit taga 4:5 ning vastane saab servida võidule.

Uuesti murdepall Kudermetoval.

Seekord läks õnneks, 40-40. Hea serv on edu pant.

Ja uuesti valus seis, Kontaveit taga 30-40.

Kontaveit oma servil 30-15. Nüüd ei tohi libastuda, esimene sett just sellel kohal ära libises.

Ja ikkagi saab Kudermetova oma, seis 4:4.

Tasa 30-30.

Venelanna juhib 30-15.

Kudermetova on löönud teises setis neli serviässa.

Nüüd tuli vähe kindlamalt geim ära ja Anett ees 4:3. Mängitud pisut üle tunni.

Anett oma servil peal 30-15.

Kudermetova on kõigutamatu, seis 3:3. Kui Anett ei murdu, siis ootab ees kiire lõppmäng?

Hästi! Geim käes ja edunumbrid 3:2.

Seis 40-30.

Anett pallingul ja juhib 30-15.

Seis teises setis 2:2. Anettil ei ole õnnestunud vastase servi veel kordagi murda. Edetabelikohti arvestades peaks mänguline vahe ikkagi olema.

Venelanna pallingul seis 40-15.

Kudermetova on muutunud servil üha kindlamaks.

Murdepalli ei tule, Anettil edu sees.

Kontaveit ette 2:1. Käib üles-alla ja tuleb raskustega, aga peamine on, et tuleks.

Võtab kolmandagi punkti 40-40. Need ei ole head märgid.

Anett pääses oma servil juhtima 40-0, aga vastane võtnud kaks punkti tagasi 40-30.

Kudermetova on saanud teatava kindluse kätte ja võtab sellegi geimi 1:1.

Ei tule murdepalli, venelanna peal 40-30.

Kudermetova palling ja seis 30-30.

No ei tule see geim kuidagi ära. Tasamäng juba kolmandat korda.

Lõpuks käes! Serv hoitud ja Kontaveit ees 1:0. Midagi ei ole kadunud.

https://twitter.com/LibemaOpen/status/1006474055850102784

Vastane omas seisul 30-40 murdepalli, aga Anett pareeris.

Teine sett alagas. Anett oma servil raskustes. Seis tasa 40-40.

https://twitter.com/WTA/status/1006468889318907905

Ühest murdepallist piisas, Kontaveit kaotas avaseti 4:6.

Kudermetova oma servil peal 30-0.

Vastasel esimene murdepall, seis 30-40.

Ja tulebki murre. Kontaveit serviga pahuksis, halval hetkel. Kudermetova ees 5:4 ning saab servida seti võidule.

Mõlemad on löönud 2 serviässa, esimese servi õnnestumise protsent Anetti kasuks 59-55.

Kudermetova hoiab mängu tasa. Mõlemad on suutnud servi hoida 4:4.

Anett ei jäta midagi juhuse hooleks ja võtab geimi kindlalt. Edu sees 4:3.

Kudermetova võtab geimi ära 3:3.

Pall püsib kaua mängus ja Kontaveit saab punkti 30-15.

Kudermetova servib ja juhib 30-0.

Kontaveit on turniiril neljas asetus, esimest paigutust omab Coco Vandeweghe. Ameeriklanna pääses juba teise ringi alistades eile Kontaveiti paarismängu partneri Aliaksandra Sasnovitši 6:2, 7:6(1).

Kaks järjestikust punkti käes ja Anett ette 3:2.

See geim läheb päris võrdselt 30-30.

Kontaveiti kolmas servigeim ja seis 15-15.

Ja venelanna saab geimi hoitud 2:2.

Murdepalli ei tule, Kudermetoval edu sees.

Tasa 40-40. Kontaveit üritab oma mängu peale suruda.

Venelanna oma servil peal 40-30.

Kudermetova servib ja juhib 30-15.

Anett on suutnud oma servil kindlalt mängida ja juhib 2:1.

Seis 40-15.

Anett pole oma servil seni loovutanud ühtegi punkti. Seis kolmandas geimis 30-0.

Venelanna suudab raskustega servi hoida ja seis 1:1.

Teine murdepall veel, aga ka seda ei õnnestu Kontaveitil realiseerida.

Esimese võimaluse Kudermetova pareerib. Tasa 40-40.

Ongi murdepall!

Anett jõuab tasamänguni 40-40. Kas õnnestub kohe saada ka murdepall?

Kontaveit võtab ühe punkti tagasi, aga venelanna vastab ja seis 40-15.

Kudermetova näitab ka, et pole papist. Samuti 30-0 oma servil ette.

Esimene geim kindlalt käes. Kontaveit avasetis ees 1:0.

Anetti vastane on 21aastane venelanna, kes tänavu võitnud ühe 25 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF-i turniiri.

Kontaveit oma servil 30-0 ees.

Ilm tundub kohapeal olevat igati okei. https://twitter.com/LibemaOpen/status/1006462058936852480

Anett alustab servimist.

Tere tennisehuvilised! Anett Konatevit alustab muruväljakute hooaega Hollandis s`Hertogenboschis, kus tal mullu õnnestus võtta oma esimene ja seni ainus WTA turniirivõit.