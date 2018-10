BLOGI | Kontaveit kaotas Moskva veerandfinaalis imelist turniiri tegevale maailma 101. reketile

ANETT KONTAVEIT - ONS JABEUR

Mängu statistika:

Jabeur võidab ässaga Kontaveiti vastu ka viimase geimi. Jabeuri võidunumbriteks on 7:5, 6:1.

Jabeur on jõudnud matšpallini.

Kontaveit juhib geimi 30:15. Kas suudab eestlanna veel mängu muutust tuua?

Jabeur võitles välja murdepalli, mille ta ka ära kasutas. Jabeur juhib 5:1 ja on ühe geimi kaugusel poolfinaalist.

Kontaveit juhib oma pallingugeimis 30:15. See geim on eestlannal tarvis kindlasti võita.

Jabeur võidab oma geimi ja juhib juba teist setti 4:1.

Jabeur juhib oma servigeimis 40:30.

Jabeur murrabki 0:40 seisult Kontaveiti geimi ja juhib 3:1.

Selgelt hetkel paremas hoos oleval Jabeuril on kasutada murdepall.

Jabeur on tulnud järele ja viigistanud geimis seisu 40:40

Kontaveit on oma servigeimis juhtimas 40:15.

Tuneeslannal on kirjas juba seitse ässa.

Jabeur hoiab oma servigeimi nulliga. 1:2

Kontaveit võidab oma geimi. 1:1

Jabeur lööb auti. Kontaveit on ees 40:15.

Võimsa serviga Jabeur võidab esimese geimi teises setis kindlalt, loovutades Kontaveitile ühe punkti.

1. seti statistika:

Kontaveit lööb auti ning esimese seti võidab Jabeur 7:5!

Jabeur on jõudnud murdepallini, mis ühtlasi ka settpall.

Kontaveit teeb valusal hetkel topeltvea. 40:40.

Kontaveit lööb võrku, aga juhib oma geimi 40:30.

Jabeur eksib võrgus. Kontaveit juhib 30:15.

Jabeur näitab taas võimast servi ja võidab oma geimi. Tuneeslanna on ees 6:5

Kontaveit hoiab geimi ja viigistab seisu! 5:5

Kontaveit võidab raske punkti ja on ühe silma kaugusel geimivõidust.

Kontaveiti geimis on seis tasa 30:30. Jabeur on kahe punkti kaugusel setivõidust.

Jabeur lõpetab oma servigeimi taas ässaga. Jabeur ees 5:4.

Kontaveit toob võrgust raske palli ja ära võidab punkti. 15:30

Kontaveit oma geimi kindlalt. 4:4

Kontaveit on oma servigeimi juhtimas 30:0.

Mõlemad tennisistid on siiamaani näidanud väga kõrgetasemelist mängu!

Kontaveit eksib servi tõrjudes ning Jabeur asub esimest setti 4:3 juhtima

Jabeur näitab suurepärast tennist ja murrab kohe vastu Kontaveiti pallingu! Geimid tasa 3:3

Kontaveit eksib võrgus. Jabeur on ees 30:15.

Nüüd siiski Kontaveit kasutab võimaluse ära ja murrab Jabeuri geimi! Kontaveit ees 3:2

Kontaveitil on seisul 40:15 kasutada kaks murdepalli. Eestlannal on igas geimis olnud murdepallid, kuid pole suutnud veel võimalusi ära kasutada.

Kontaveit võidab oma geimi ja viigistab seisu 2:2.

Jabeur eksib eeskäe löögiga, Kontaveitil kasutada geimpall.

Jabeur on jõudnud Kontaveiti geimis murdepallini.

Kontaveit vastas kolme hea punktiga ning juhib oma geimi 40:30.

Jabeur on Kontaveiti servigeimis ees 30:0.

Jabeur võidab lõpuks ässaga oma servigeimi.

Jabeur päästab Kontaveiti raske löögi ning viigistab seisu 40:40.

Jabuer on näidanud, et on tugev servija. Kontaveit suudab Jabeuri servi tõrjuda otse joonele ning seisul 40:30 on kasutada eestlannal murdepall.

Kontaveit hoiab oma pallingugeimi kindlalt, loovutades vastasele vaid ühe punkti. Seis viigis 1:1

Jabeur päästab kokku kolm murdepalli ja suudab oma geimi siiski võita. Jabeur ees 1:0.

Jabeur tõrjus mõlemad murdepallid ja viigistab seisu 40:40.

Jabeur eksib ning Kontaveitil kasutada juba kaks murdepalli seisul 40:15.

Kontaveit on Jabeuri servigeimis juhtimas 30:15.

Jabeur alustab servimist.

Tervist tennisesõbrad! Kohe on algamas veerandfinaalkohtumine Anett Kontaveiti ja Ons Jabeuri vahel!