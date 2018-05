BLOGI | Kanepi sai Strasbourgi avaringis maratonmatši järel valusa kaotuse, Zopp alustas Prantsuse lahtiste kvalifikatsiooni võidukalt

Esimese seti kindlalt võitnud, kuid pisut vigastusega kimpus olnud ja korra ka meditsiinilise pausi võtnud Kanepi andis teises seti 4:2 eduseisult käest ning otsustavaks setiks enam jõudu ei jagunud.

Varem oli Kanepi 32-aastase Hsiehiga kohtunud kolmel korral: kui mullu saatis US Openi otsustavas kvalifikatsiooniringis edu Kanepit, siis eelmised kaks vastasseisu 2015. ja 2010. aastal oli võitnud vastane.

Jürgen Zopp (ATP 138.) alustas täna Prantsuse lahtiste kvalifikatsiooni kohaliku mängija Hugo Gastoni (ATP 1164.) vastu ning sai 17-aastasest noormehest jagu 5:7, 6:4, 6:2. Zopp lõi kolm ässa, tegi ühe topeltvea, realiseeris 12-st murdepallist 4 (vastane 2/6) ja jäi mängu üldpunktides peale 107:89.

Kaia Kanepi - Su-wei Hsieh; Jürgen Zopp - Hugo Gaston

Kõik! Zopp võidab Gastoni 5:7, 6:4, 6:2 ja pääseb French Openi kvalifikatsioonis teise ringi.

5:2. Gaston hoiab pallingut. Zopp jättis paar matšpalli realiseerimata.

5:1. Zopp hoiab pallingut ning on matšivõidust ühe geimi kaugusel.

4:1 Zoppile! Eestlane võidab vastase servigeimi punktigi loovutamata.

Suurepärane! Zopp hoiab pallingut ja juhib 3:1.

Zopp murrab ja asub otsustavat setti 2:1 juhtima.

1:1 Zopp hoiab samuti oma pallingugeimi.

Gaston alustab kolmandat setti oma servi hoidmisega. 0:1.

Zopp hoiabki oma servi ning võidab teise seti. Kõik jääb nüüd otsustava seti peale.

Gaston suudab oma servi hoida, aga Zopil on võimalik nüüd sett enda kasuks kallutada. 5:4 eestlase kasuks.

Zopp hoiab kindlalt oma servi. Teises setis seis 5:3 eestlase kasuks.

Nüüd eestlane murrab! 4:3 Zopile ning esimest korda mängus on eestlane setti juhtimas.

Zopp hoiab oma servi. 3:3.

Gaston hoiab ülipikaks kujunenud geimis oma servi ning juhib teist setti 3:2.

Zopp ja Gaston mängivad tõeliselt põnevat tennist. Pikad punktid, võimsad löögid, kavalad hanitamised... Üllatavalt võrdsete vastaste mäng, kui tabelikohti vaadata.

Tegu on heade servijatega: kogu mängus on seni 16 geimi peale olnud vaid kolm murret.

Otseblogi akent päris kinni ei maksa veel panna - jälgime huviga ka Jürgen Zopi tegemisi Prantsusmaal. Avaseti 17-aastasele Hugo Gastonile kaotanud eestlase matšis on teises setis hetkel seis 2:2.

Viie järjestikuse servivea järel saab Hsieh palli sisse, ent Kanepi põrutab selle paraku auti. 2:6, 7:5, 6:2 võit taiwanlannale. Kahju.

Ja veel üks topeltviga! 40-30.

Serviäss toob Hsieh'le kolm matšpalli.

Ässale järgneb kohe topeltviga. 40-15.

Kanepil on kohe esimesel punktil suurepärane võimalus 0-15 ette minna, kuid eestlanna põrutab näiliselt lihtsa palli võrku.

Kanepi suudab taas oma servi hoida, 2:5. Nüüd tuleb aga murdma hakata, selg on vastu seina.

Kanepil oli lootust, aga Hsieh võidab oma servigeimi ikkagi ära. 1:5.

Ja Kanepi võtabki geimi 0-40 seisult ära! Kõik ei ole veel kadunud!

Aga Kanepi ei anna alla! Neli punkti järjest eestlannale ning nüüd on hoopis Kaial võimalik geim oma kasuks pöörata.

Kolm murdepalli Hsieh'le. 0-40.

Hsieh suudab taas oma servigeimi hoida. 0:4, asi kisub kurvaks.

Samal ajal läheb kehvasti ka Jürgen Zopil - ta on 17-aastase Hugo Gastoni vastu esimese seti 5:7 kaotanud.

Kanepi annab taas oma pallingugeimi käest. Seis kolmandas setis on 0:3 ning paistab, et eestlanna energia on lihtsalt otsas.

Kanepi mängust on energia pisut kadumas. Hsieh hoiab oma servi, 0:2.

Kanepi alustab kolmandat setti nigelalt. Hsieh kohe murrab: 0:1.

Jürgen Zopi ja Hugo Gastoni kohtumine kulgeb samal ajal endiselt võrdselt. Avasetis on seis 4:4.

Hsieh suudab nüüd oma servi hoida ning võidab teise seti 7:5. Valus, valus. Tuletame meelde: Kanepi juhtis selles setis 4:2.

Hsieh murrab! 6:5 taiwanlannale.

Kanepi servigeimil on seis 30-30. Asi kisub närviliseks.

Hsieh vastab raevukalt ja võidab oma pallingugeimi kiirelt. 5:5.

Jürgen Zopp on samal ajal maailma 1164. reketiga pidamas vähemalt seni suhteliselt võrdset heitlust. Seal on avasetis seis 2:2.

Aga nüüd suudab Kanepi taas mängu tagasi tulla! 5:4 ning edasipääs on vaid ühe geimivõidu kaugusel.

Kanepi on nüüd pisut hätta jäänud, Hsieh võtab oma servigeimi kindlalt. 4:4.

Ei ole siin veel midagi otsustatud - Hsieh murrab tagasi. Kanepi 4:3 ees.

Samal ajal on pall mängu pandud ka Jürgen Zopi ja Hugo Gastoni kohtumises.

Nulliga! Kanepi murrab vastase pallingu puhtalt ning läheb juba 4:2 ette.

Kanepi suudab oma servi hoida ning läheb 3:2 ette.

Hsieh kingib topeltveaga Kanepile oma servigeimi vastu. 2:2.

Nüüd on lõppenud ka Jürgen Zopi väljaku esimene kohtumine ning õige pea peaks ka meie mees Prantsusmaal platsile saama.

Hsieh võtab nüüd aga kiirelt kaks geimi vastu ning läheb ise 2:1 ette.

Kanepi alustab ka teist setti edukalt, võites oma servigeimi. 1:0.

Aga nüüd tuleb ära! Kanepi võidab esimese seti 6:2.

Paraku suudab Hsieh kõik kolm ära kaitsta. 40-40.

Kolm settpalli Kanepile.

Nüüd kohtumine siiski jätkub. Ei saanudki täpselt aru, kas Kanepil oli probleem õla, selja või millegi kolmandaga.

Kanepil tohterdatakse nüüd õlga. Loodetavasti pole tegu millegi tõsisega.

Olemas! Kanepi suudab lõpuks geimi enda kasuks kallutada ning 5:2 juhtima asuda.

Nüüd venib pikaks Kanepi servigeim. Eestlannal oli võimalus ka asi ära otsustada, ent nüüd on seis 40-40.

Kanepi jääb Hsieh' pallingul küll 0-30 taha, kuid ründab seejärel suurepäraste löökidega ning murrab taas. 4:2 Kanepile.

Zopi mängu eeldatav algusaeg on taas nihkunud, sedapuhku 13.30 peale.

Kanepi servigeim nii pikaks ei kujune ning eestlanna võidab selle. 3:2.

Uut šanssi aga Hsieh kasutamata ei jäta ning seis on 2:2.

Jürgen Zopi mängu eeldatav algusaeg on praeguseks nihkunud 12.50-le.

Mõlemal oli geimpall, aga kumbki ei kasutanud taas ära. 40-40 taas.

Hsieh ei suuda ka enda geimpalli ära kasutada. 40-40, neljas geim on juba päris pikaks veninud.

Paraku tabab Kaia palli reketi raamiga ning see võimalus läheb vähemalt praeguseks vett vedama. 40-40.

Kanepil taas murdepall. 40-30.

Oma servil on Kanepi aga taas pisut hädas ning Hsieh suudab pika geimi lõpetuseks vastu murda. 2:1 Kanepile.

Teise kasutab Kanepi ka kenasti ära ning suurepärane tagantkäelöök viib eestlanna murdega 2:0 ette.

Kanepi on 40-15 ees. Kaks murdepalli.

Hsieh jõuab küll kaks korda tasaseisuni, kuid seejärel võtab Kanepi oma ära ning läheb avasetti 1:0 juhtima. Ühel punktil näitas eestlanna ka väga korralikku kiirust, jõudes vastase väga hea stopplöögini.

Kanepi võidab esimese punkti, kuid jääb õnnetu topeltvea järel 15-30 taha. Mõlemad servid läksid võrgu ülemise otsa pihta, kuid kukkusid seejärel vastavalt auti ja valele poole võrku.

Mäng algab! Nagu öeldud, Kanepi alustab servimist.

Esimesena alustab servimist Kanepi. Praegu käib aga veel soojendus.

Tegu on kahe kogenud tennisisti duelliga: Kanepi on 32-aastane, Hsieh 31-aastane.

Kanepi ja Hsieh on juba väljakule tulnud ning alustavad parasjagu soojendust.

Tere päevast kõigile tennisesõpradele! Anett Kontaveidi kõrval on meil tipptennises veel kaks tegijat ning mõlemad tulevad täna peagi ka platsile. Kaia Kanepi kohtub Strasbourg'is Su-wei Hsieh'ga, Jürgen Zopp Prantsuse lahtiste kvalifikatsiooni avaringis Hugo Gastoniga.