BLOGI JA FOTOD | Suurepärane! Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit alustasid Australian Openit ilusate võitudega

Kaia Kanepi näikse olevat väge heas vormis. Igatahes polnud Dominika Cibulkovast talle Austraalia lahtiste esimeses ringis vastast, võit tuli numbritega 6:2, 6:2.

Kanepi mängis väga jõulist tennist ja edu aluseks olid võimsad servid ja äralöögid. Ta lihtsalt surus vastase ära.

Statistika:

Turniiril 32. asetuse saanud Kontaveidil tuli serblanna Kruniciga maadelda pisut kauem, kuid settigi kaotamata pääses teise ringi temagi. Ta alustas avasetti oma pallingugeimi loovutamisega, kuid tuli 0:2 ja 2:4 kaotusseisust auga välja, tehes seti lõpus kaks servimurret vastu.

Teist setti läks Kontaveit juhtima servimurdega 4:2, kuid kaotas siis enda pallingu ja lasi vastase 5:5 järgi. Kui 5:4 pealt ei õnnestunud esimest matšpalli ära realiseerida, siis vastase pallingul 6:5 juhtides teisel katsel aga küll.

Kontaveidi teise ringi vastane on sakslanna Mona Barthel (WTA 53.), kes sai avaringis samuti tulemusega 6:4, 7:5 jagu rumeenlannast Monica Niculescust (WTA 99.).

Statistika:

Kanepi ja Kontaveidi mängud Australian Openil

Jaan Martinson: https://twitter.com/martin_kilp/status/952757459059396608

Jaan Martinson: Nüüd lahendab Kontaveit matšpalli ära ja toob võidu 6:4, 7:5. Koju. Ilus öö Eestle.

Gunnar Leheste: Mingit rõõmustamist ja rusikaga vehkimist Anetilt selle geimi järel ei tulnud. Oma pingile, väike puhkus ja nüüd on vaja töö ära teha. "Kamooni" ka ei kuulnud.

Jaan Martinson: Servigeim on hoitud, aga mitte liiga kindlalt. Kui esimene serv on sees, pole muret, aga teise serviga saab Krunic initsiatiivi. 6:5 Kontaveidile.

Jaan Martinson: Oli matšpall, aga siis kaks tõrjet pikaks ja lõpuks ka pall võrku. 5:5.

Jaan Martinson: Kae kurja. Krunic pani kohati hullu, aga Kontaveit ei saanud esimest servi sisse ja kaotas geimi topeltveaga. Võitlus jätkub. Kontaveit juhib 5:4 ja tõrjub.

Jaan Martinson: Geim Krunicile. Kontaveit juhib 5:3 ja servib matši võidule. https://twitter.com/martin_kilp/status/952752907308421121

Jaan Martinson: Hääd servid ja geim tuleb koju nulliga. 5:2. Veel pisut pingutust.

Jaan Martinson: Kus hundist jutt... Kontaveit kasutabki teise murdepalli ära. 4:2. Nüüd hoida oma pallingut, sest vastane kipub väristama.

Jaan Martinson: https://twitter.com/tennis__updates/status/952750344269942785

Jaan Martinson: Oma serv on Kontaveidil kõva, sellega saab end kohe peale suruda. Kindel geimivõit ja edu 3:2. Nüüd oleks aeg murda.

Jaan Martinson: Krunic hoiab servigeimi tänu Kontaveidi eksimustele. Meie piigal pole tõrje just parim. Aga ei häda.

Jaan Martinson: Taas Kontaveidilt kindel servigeim. Vastane sai küll kaks punkti, aga imelise mängu toel ja teenitult.

Jaan Martinson: Kontaveit läheb vastase pallingul 30:0 juhtima, kuid hakkab siis eksima. 1:1.

Gunnar Leheste: Viienda asetusega Venus Williams kaotas avaringis Belinda Bencicile 3:6, 5:7.

Jaan Martinson: Krunic saab paar murdepalli, ent Kontaveit mängib otsustavatel hetkedel kindlalt ja hoiab servi.

Leili Nõmmela: Väga tubli, Anett ! Kõik unetut hoiavad Sulle pöialt ja saadame energiat, võitle edasi. Täna tuleb Eesti päev!

Jaan Martinson: Kontaveidil esimeses setis 12 äralööki, Krunicil 7. Ässad 2:1.

Jaan Martinson: Kontaveit hakkab vaikselt soojaks saama. Tõrje pole just parim ja vigu lipsab sisse, ent samas ründab ta võimsalt.

Gunnar Leheste: https://twitter.com/KanepiKaia/status/952745423621558277 https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=208414

Jaan Martinson: Ja ongi sett käes 6:4! Neljandalt murdepallilt. https://twitter.com/FedexMahindra18/status/952747538636926976

Jaan Martinson: Kontaveit hoidis oma servi kindlat, andes vastasele ühe punkti. Nii jätkata!

Jaan Martinson: Ja tuligi ära! Kohati meenutas Kontaveit seda õiget Kontaveiti. 4:4.

Jaan Martinson: Oma servi Kontaveit siiski hoidab, ja lihtsalt. Aga sellest ei piisa, murda oleks nüüd vaja.

Jaan Martinson: Kontaveit on hädas, mäng ei tule välja ja ta peksab reketiga vasttu jalga, vihaselt. Ja on 2:4 taga.

Leili Nõmmela: Kaia on väga tubli ! Ootan väga ka Anetti mängu. Edu Teile seal, kirjutage palun võimalikult tihedalt kommentaare

Gunnar Leheste: 2-3 Kontaveit hoidis oma servi, Krunic sai kaks punkti kätte.

Gunnar Leheste: 1-3 Kontaveit sai Krunici servigeimis kolm punkti kätte, aga murdepallini veel jõudnud pole.

Jaan Martinson: Kanepi on võimas, lõpetab mängu ässaga. 6:2, 6:2.

Jaan Martinson: Kui Kanepi vajutab, siis võimsalt. Suurepäraste ründelöökidega murrab ta taas vastase geimi ja juhib 5:2.

Gunnar Leheste: 1-2 Kontaveit saab esimese geimi kätte.

Gunnar Leheste: 0-2. Krunic võidab oma servigeimi samuti. Kontaveidi nägu on veidi murelik, aga mingit ülekaalu veel serblanna mängus ei paista, seega peaks mängitav olema.

Jaan Martinson: Kanepi hoiab servi. 4:2. https://twitter.com/AustralianOpen/status/952736785099968512

Gunnar Leheste: 0-1 Esimene geim serblannale servimurdega. Krunic oli Kontaveidi esimese serviga hädas, kuid teiselt pallingult kasutas oma võimalused ära.

Jaan Martinson: Pikk geim, kus mõlemad mängisid head ja halba tennist. Aga lõpp oli Kanepil võimas ja ta raius punktiks teise murdepalli. 3:2, Kanepi on murdega peal.

Gunnar Leheste: Soojendus läbi. Kontaveit alustab servimist.

Gunnar Leheste: Kontaveit ja Krunic on väljakul ja alustavad soojendust.

Jaan Martinson: Ai-ai. Cibulkova murrab tagasi, mängib hästi ja mitmekülgselt ja agressiivselt.

Jaan Martinson: Cibulkova võidab paar punkti kaunilt ja geimi. Kanepil läheb mäng pisut lappama, aga ei hullu. Foto: AFP/Scanpix

Gunnar Leheste: Riho Kallus ütles selle peale eelmisel nädalal loosi kommenteerides, et Kaia oleks oma karjääri lõpetuseks ühte suurt slämmi väärt küll. Raske vastu vaielda.

Jaan Martinson: https://twitter.com/Hurleytennis/status/952732255562227713

Gunnar Leheste: Cuevas võidab Južnõi vastu mängu 7:6, 6:3, 7:5. Järgmisena oodatakse 12. väljakule Kontaveiti ja Krunicit.

Jaan Martinson: Cibulkova saab punkti, kuid ei enamat. Kanepil 16 äralööki vastase 2 vastu.

Gunnar Leheste: Cuevas juhib kolmandat setti 6:5 ja asub ise veel servima. Kontaveidi matš pole samuti enam mägede taga.

Jaan Martinson: Kanepi tõrjub hästi, kaitseb hästi, ründab hästi... Ühesõnaga murrab vastase pallingugeimi nulliga. https://twitter.com/GameSetPaulWTA/status/952731589276037126

Jaan Martinson: Lahing jätkub.

Jaan Martinson: Pallipoisid ja tüdrukud asusid käterättidega väljakut kuivatama.

Gunnar Leheste: Cibulkova kasutab aega otstarbekalt. Kaitseväes öeldi ikka, et maga IGAL VÕIMALUSEL!

Gunnar Leheste: Oleks seis hapu, oleks mängijad riietusruumi saadetud, aga Cibulkova ja Kanepi püsivad oma toolidel. Rod Laver Arenal, kus Bencic juhib avasetti Venus Williamsi vastu 4:3, pannakse katust peale.

Jaan Martinson: Cibulkova hakkas raamatut lugema, Kanepi on rätiku all peidus. Kahju, et ilm sekkus, meie neiul oli hoog sees.

Jaan Martinson: Räägitakse, et sadu kaua ei kesta.

Jaan Martinson: Vihma hakkas tibutama, kuid plats on märg ja mängida ei saa.

Gunnar Leheste: Natuke vihma tibutab. Inimesed otsivad varjusid. Rod Laver Arenal on mäng peatatud, näib, et ka siin.

Gunnar Leheste: Kontaveidil võib riietusruumis üsna pingeline olla. Meeste matš 12. väljakul on kolmandas seits 5:5, Cuevas on võitnud kaks esimest setti numbritega 7:6, 6:3. Južnõi pole veel kaugeltki alla andnud, aga kohtumise lõpp võib olla lähedal.

Jaan Martinson: Omad proovivad Cibulkovat lauluga ärgitada. Näis. Esimeses setis olid nad erinevalt planeedilt.

Gunnar Leheste: 1. seti statistika: ässad Kanepile 6:2, topeltvead 2:2, esimese servi õnnestumisprotsent 67 - 58, esimeselt servilt võidetud punktid 72 % - 57 %. Murdepallid võidetud 2/2 vs 0/2. Kõik punktid 30 - 21.

Jaan Martinson: Kanepi alustab geimi ässa, tõrjumatu servi ja ässaga, siis eksib pisut, kuid toob seti kenasti koju. Üks käes, teist veel vaja.

Jaan Martinson: Cibulkova teeb 30:30 seisult kaks topeltviga, kaotab geimi ja virutab palli vihaga võrku. Kanepi püsib külm.

Jaan Martinson: Kanepi paneb võrgus geimile punkti. Ta on teisel servil pisut hädas, kuid saab hakkama. Esimene serv on võimas. kui sisse läheb.

Gunnar Leheste: Äralöökide seis Kanepi kasuks juba 9:2, ässad 4:0, topeltvead 2:0. Tehtud on endiselt vaid üks servimurre, sedagi Kaia poolt. Kogu võidetud punktide arv Kanepile 22:18. https://twitter.com/WTAAddict/status/952723969995563008

Gunnar Leheste: Äsja lõppes kohtumine, millest tuleb teise ringi vastane Krunicile või Kontaveitile. Mona Barthel (GER) võitis Monica Niculescut (ROM) 6:4, 7:5.

Jaan Martinson: Cibulkova saab tasapisi mängu käima. Ega ta nii lahja ju pole. Aga Kanepi juhib servimurdega 3:2. https://www.instagram.com/p/Bd87M1fhQXx/

Jaan Martinson: Kanepi võidab oma pallingugeimi lihtsalt. Ta on teinud kuus äralööki, vastane ainsatki.

Jaan Martinson: Kanepi tõrjub ääretult agresiivselt, kuid teeb kaks viga ja geim Cibulkovale.

Gunnar Leheste: Kanepi on löönud juba kolm ässa ja teinud ka ühe topeltvea. Äralööke on Kanepi teinud viis, Cibulkova veel mitte ühtegi.

Jaan Martinson: Vastane saab kaks murdepalli, Kanepi vastab kahe imelise servi, äralöögi ja ässaga. 2:0 talle.

Jaan Martinson: Aga Kanepi võidab esimese geimi ehk siis murrab vastase pallingu.

Jaan Martinson: Cibulkova asub servima ja võidab mängu esimese punkti. https://twitter.com/AustralianOpen/status/952719004312850433

Jaan Martinson: Kanepi on viimasel ajal traditsiooniks saanud musta mänguvormi vahetanud lumivalge vastu. Nagu ingel sinisel betoonil. Jalg on tal endiselt teibitud, aga õlg enam mitte.

Jaan Martinson: Eestlasi näikse Austraalias olevaht käputäis ja kohalik publik on kah meite poolt, igatahes tervitatakse Kanepi saabumist lauluga.

Jaan Martinson: Päeva esimene matš Show Court 2 nimelisel väljakul on lõppenud, kohe tulevad platsile Kanepi ja Cibulkova.

