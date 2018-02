BLOGI JA FOTOD | Eesti tennisenaiskond alustas Fed Cupi emotsionaalse võiduga Portugali üle ja täitis turniiri miinimumeesmärgi!

Kuigi Eesti teine reket Kaia Kanepi ei saanud segastel asjaoludel kodumaad esindada, tegi Anett Kontaveit oma töö eeskujulikult ära. Ta sai koondise esireketite duellis Ines Murtalt teises setis loobumisvõidu (esimese võitis kindlalt 6:2 - toim) ja pani Tallinki tennisekeskuse publiku rõkkama koos 16-aastase Saara Oravaga paarismängus. Võit varem Katriin Saare alistanud Francisca Jorge ja kunagise maailma 102. numbri Maria Joao Koehleri üle tuli kahes kiires lõppmängus numbritega 7:6 (0), 7:6 (6).

"Hea meel oli näha, kui hästi Saara mängis. Olime esimest korda koos väljakul, rahvas pumpas meid üles ja säilitasime ise positiivse energia. Tulime kaotusseisudest välja ja kallutasime kaks rasket tie-break'i enda kasuks!" rõõmustas Kontaveit.

Koondise kapten Märten Tamla tunnustas mõlemat piigat: "Saara oli väga tubli. Esimest korda sellise rahva ees ja kohe nii vastutusrikas mäng. Anett mängis ka ülihästi. Ega tal ka lihtne polnud - justkui pidi mängu enda peale võtma, aga samas ei tohtinud liiga teha, selle tasakaaluga me kogu aeg mängisime."

Otsus Kontaveit just koos Viljandi tüdruku Oravaga väljakule saata sündis viimase treeningu põhjal. "Proovisime kõik variandid läbi. Nägin, et Saara on tagakäe poolelt niivõrd hea. Meil tuli see risk võtta. Õnneks tõmbasime pikema õlekõrre," lisas Tamla.

Teises alagrupimängus kohtub Eesti homme kell 16 tugeva Suurbritanniaga. Kontaveit mängib maailma 11. reketi Johanna Kontaga, Heather Watsoni vastase jättis Tamla veel saladuseks. Edukat paarismängu duot ei hakka treener lõhkuma.

Meie alagrupi (B) võitja läheb laupäeval vastamisi kas Horvaatia, Ungari, Rootsi või Sloveeniaga (C-grupp).

Fed Cup Tallinnas: Eesti - Portugal

7:6 Orav toob võrgust meile veel ühe matšpalli... No kas nüüd!?

6:6 Meie pall läheb pikaks. Pinge on laes, kuigi publikut enam nii palju pole kui Kontaveidi üksikmängu ajal.

See on võit! Oleme I gruppi püsima jäänud!

6:5 Jorge lööb eeskäelöögi võrku. Matšpall Eestil.

5:5 Orav lööb võrgust lendpalli pikaks.

5:4 Kontaveidi eeskäelt pall pikalt auti.

5:3 Punkt Portugalile.

5:2 Portugallannast pall auti! Kaks punkti veel vaja ära võtta...

4:2 Portugalist pall auti. Väike hingetõmbepaus.

3:2 Punkt Portugalile.

3:1 Oravalt ilus tagakäe äralöök!

2:1 Jorge lööb võrku. Lähme tie-breaki juhtima!

1:1 Orav viigistab võrgust.

6-6 Ka teise seti otsutab kiire lõppmäng.

0:1 Portugal alustab kindla serviga. Meil asub servima Kontaveit.

40:15 Kontaveit toob eeskäe äralöögiga Eestile kaks geimpalli.

Eesti juhib Orava pallingul 30:15.

Valus eksimus Kontaveidilt... Portugal läheb oma servi hoides teist setti 6-5 juhtima.

Kontaveidi tagakäelöök maandub võrgus. Portugal viigistab teise seti 5-5.

Kontaveit lajatab tugeva löögi auti. Edu Portugalile. Neljas murdepall.

Orav toob võrgust väga olulise punkti! Mäng tasa.

Edu Portugalile. Kontaveidi löök läks võrku.

Portugallannad ei saa palli üle võrgu ja seis jälle 40:40.

Eduseis Portugalile. Orava pall maandus audis.

Kontaveit teeb topeltvea, mäng tasa 40:40.

Eduseis ja matšpall Eestil!

40:40 Eesti viigistab!

30:40 Portugalil murdepall. Orav ei saanud võrgust palli kätte ja eksis.

30:30 Matšpallini pole veel jõudnud. Viimane pall kukkus Portugalile.

5-4 Geim Portugalile, kuid oleme endiselt murdega peal ja võime oma servi hoides matši ära lõpetada.

5-3 Eesti tüdrukud hoiavad oma pallingut. Kui nüüd murravad, on matš võidetud ja turniiri miinimumeesmärk täidetud ehk I gruppi püsima jäädud.

40:0 Eestil kolm geimpalli.

4-3 EESTI MURRAB! Kontaveit tõi võrgust viimase punkti. Eesti on selle matši võidust kahe geimi kaugusel.

30:40 Eestil murdepall!

Eesti oli selles geimis 0:30 taga, aga võitis kolm punkti järjest ja juhib 40:30.

3-3 Teine sett viigis!

2-3 EESTI MURRAB! Täbarast seisust oleme seti peaaegu viigistanud.

0:40 Eestil kolm murdepalli.

1-3 Eesti saab geimi kätte ja teises setis silma pähe!

40:15 Orava pallingul on meil nüüd kaks murdepalli.

0-3 Portugal võidab geimi. Eesti sai kaks punkti kätte. Tundub, et tie-breaki kaotus andis külalistele jõudu hoopis juurde.

0-2 PORTUGAL MURRAB! Eesti kaotab tasasvägise geimi.

0-1 Teise seti esimene geim kukub Portugalile.

7:6 ESIMENE SETT EESTILE! Ühest settpallist piisab täiesti, kuute pole vajagi!

6:0 Jorge löök läheb pikalt auti. Väike paus ja siis võime seti ära vormistada.

5:0 Ka selle punkti vormistab Orav ära!

4:0 Portugallanna eksib. Orav lajatas ilusaid tagakäe krosse.

3:0 Ilus puntk! Kontaveit ja Koehler pommitasid tagajoonelt eeskäega, aga Orav suskas võrgust reketi vahele!

Eesti läheb tie-breaki 1:0 juhtima.

2:0 Kontaveit ja Orav jooksevad reketitega kokku, aga punkti (minibreak) toovad ära!

6:6 Geim Portugalile. Esimese seti otsustab kiire lõppmäng.

40:15 Kaks geimpalli. Tie-break on lähedal...

30:15 Portugallanna lööb auti, võtame järgi.

30:0 Portugal oma pallingugeimis juhtimas.

6-5 Eesti hoiab pallingut ja läheb setti juhtima! Neljas geim järjest Eestile.

Kontaveit viib Eesti eduseisu.

40:40 Orava tagakäelöök läheb pikalt auti.

40:30 Kontaveidi küünalpall läheb auti. Portugallannad kütavad end ka üles.

40:15 Meie tüdrukud pakuvad vägeva võrgumängu. Natuke oli õnne ka. Emotsioon on Tallinki tennisekeskuses üleval!

30:15 Jorge ei suuda Orava servi tõrjuda. Seis on soodne.

5-5 EESTI MURRAB! Orav tõi võrgust viimase punkti. See sett läheb veel pikaks.

15:40 Portugali aut! Koehler laiutab käsi ja vaatab pukikohtuniku poole.

15:30 Lähme ette!

Selles geimis seis 15:15. Portugallannad lõid just auti.

4-5 Kontaveit ja Orav hoiavad pallingut. Nüüd on vaja veel murda, muidu on sett läinud.

Tamla viimasest kihutuskõnest pausi ajal oli kasu. Tüdrukud on mängus paremini sees. Selles geimis juhime 40:15.

30:40 Eesti tüdrukud võitlevad endale murdepalli välja.

3-5 EESTI MURRAB!

2-5 PORTUGAL MURRAB! Võrgus seisnud Jorge vormistas teise murdepalli geimivõiduks.

30:40 Esimese murdepalli päästame.

15:40 Kaks geimpalli Portugali duol. Kauged külalised vaidlevad punktivõidust hoolimata pukikohtunikuga eelmise piiripealse palli pärast.

Edu Portugalile. Äralöök joone peale.

2-4 Kolmas geim järjest Portugalile.

40:40 Portugali naised viigistavad.

30:40 Kontaveidil ja Oraval murdepall. Kontaveit rappis tagajoonelt eeskäega niikaua kuni vastane eksis.

2-3 Portugali duo murrab! Eestlannad said ühe punkti kätte, Kontaveit lõi viimase palli võrku.

2-2 Geim Portugalile. Koehler, kes kunagi on olnud üksikmängus maailma 102. reket, vormistas võrgust punkti.

Portugali duo selles geimis 40:30 juhtimas.

2-1 Eesti tüdrukud lähevad kohtumist juhtima. Vahepeal jäi märkimata, et portugallannad viigistasid 1:1.

40:15 Eestil kaks geimpalli.

40:0 Portugallannadel kolm geimpalli.

1-0 Esimene geim Eesti tüdrukutele! Portugallannade viimane pall maandus audis.

40:0 Orav toob võrgust punkti.

30:0 Kordub sama ka teiselt poolt.

15:0 Kontaveit alustas kindla serviga. Portugali tõrje maandus kohe võrgus.

Portugallannad võitsid mündiviske ja valisid tõrjumise.

Üks minut paarismängu alguseni.

Nüüd ka ametlik soojendus.

Paarismäng on algamas. Kontaveit ja Tamla jõudsid ka viimasel hetkel platsi äärde.

Portugalil on mõlemad naised soojendamas, meil lööb Oravale palle ette Malõgina. Kontaveiti ja Tamlat veel ei paista.

Paarismäng algab 18:55.

Murta on pisarates. Kohtunik kuulutab matši lõppenuks. Kontaveit saab loobumisvõidu.

Saara Orav läheb juba paarismänguks valmistuma.

Meedik raputab pead. Läbi. Sellest mängust asja ei saanud.

Portugallanna libastub ja hoiab jalast kinni. Meedik kutsutakse väljakule!

40:15 Kontaveidil kaks geimpalli.

0-1 Murta alustab teist geimi oma servi hoidmisega. Kontaveit sai kaks punkti kätte.

Eduseis Kontaveidil. Settpall.

6:2 Kontaveit vormistab seti tagakäe äralöögiga!

40:40 Murta tõrjub võrku, mäng tasa.

30:40 Kontaveit lööb võrku. Murtal matši esimene murdepall.

30:30 Kontaveit viigistab äralöögiga.

15:30 Murta lööb auti.

Kontaveit jääb 0:30 taha ja loobib reketit.

5-2 Murta võitis vahelduseks oma servigeimi kuivalt. Väike paus, pooltevahetus ja siis peaks Kontaveit avaseti ära vormistama.

5-1 Kontaveit hoiab oma servi, Murta sai vaid ühe punkti kätte.

4-1 KONTAVEIT MURRAB TAAS! Murta võitles end tasamänguni, aga Anett võttis siiski oma.

15:40 Kontaveidil kaks murdepalli.

3-1 Kontaveit hoiab kindlalt oma servi, kinkimata vastasele punktigi.

Suur tennisesõber Guido Kangur on ka sel aastal Fed Cupil kohal. Tähelepanelik lugeja leidis pildilt ka endise Kalevi korvpalluri Rašid Abeljanovi.

2-1 KONTAVEIT MURRAB! Anett lõpetas geimi järjekordse äralöögiga.

40:15 Esimese murdepalli Murta päästab.

0:40 Kontaveidil kolm murdepalli. Kontaveidil on olnud võimsad äralöögid.

40:15 Kontaveit on oma servigeimi kindlalt mänginud.

1-1 Kontaveit lõpetab geimi võimsa eeskäe äralöögiga. Murta isegi ei üritanud seda kätte saada.

Tamla pole aga täna kohtunikuga vaidlema läinud. Ka Saare rahustas kiirelt maha, kui mõni kaheldav otsus oli.

0-1 Murta hoiab pallingut ja võidab esimese geimi. Kontaveidil oli pall audis, aga kohtunik hüüdis väga hilja. Anett andis ka sellest pukikohtunikule häälekalt märku: "That was very late call!"

40:40 Murta viigistab, Kontaveidi löök läks auti.

30:40 Kontaveit on avageimis saanud murdepalli.

Soojendus läbi. Murta alustab servimist.

Anett Kontaveit ja Ines Murta teevad väljakul sooja.

10 minutit pausi ja siis tuleb juba Kontaveit väljakule.

Jorge võidab matši 6:2, 6:3.

Jorge lööb tagakäelt auti. 40:40.

Jorgel matšpall.

Saarel oli murdepall, aga mäng taas tasa.

40:40 Saarelt napp aut. Mäng taas tasa.

Edu Saarele! Portugallased on toolidelt püsti ja vaidlevad kohtunikuga. Tundus üll aut, aga kohtunik näitas, et sees.

40:40 Jorge lööb auti, Saar päästab matšpalli.

40:30 Saar lööb auti. Jorgel matšpall.

30:30 Saar lööb tõrjelt võrku.

15:30 Järgmisel pallivahetusel üllatab Jorge taas stopperiga.

0:30 Portugali kapten vaidleb pukikohtunikuga. Piiripealseid palle oli palju.

0:15 Jorge kaotab esimese punkti lihtveaga (aut).

3-5 Hästi! Saar hoiab oma pallingut. Nüüd tuleks veel murda...

40:30 Saar võitleb endale geimpalli välja.

Saar viigistab 30:30.

Saar on selles geimis jäänud 15:30 taha.

2-5 SAAR MURRAB! Jorge viimane eeskäelöök lendas auti. Seis on endiselt täbar, aga mitte päris lootusetu.

15:40 Saarel kaks murdepalli. Kõik pole veel kadunud!

0:40 Jorgel kolm murdepalli.

1-5 Jorget lahutab matšivõidust vaid üks geim. Kontaveit on väljaku äärest läinud juba oma mänguks valmistuma.

1-4 Jorge hoiab oma pallingut ja on teises setis endiselt murdega peal.

40:30 Jorgel geimpall.

1-3 JORGE MURRAB! Viimase punkti võitis portugallanna ilusa stopperiga, milleni Saar taaskord ei küündinud. Neid on ta täna juba päris mitu tükki pannud.

Saare eeskäelöök läheb auti. Edu Jorgele.

Jorgelt tuleb tõrjelt aut vastu. Mäng tasa.

Edu Jorgele. Saarelt napp aut. Hoiab ka ise peast kinni.

40:40 Saare eeskäelt väga valus aut. Võimalus oli.

40:30 Paraku tuleb Jorgelt eeskäelöök piiri peale, Saar lihtsalt seisab ja vangutab pead.

40:15 Saar tuleb hästi võrku ja lendpallilt midagi juhuse hooleks ei jäta. Hea võimalus teine sett viigistada.

1-2 Jorge hoiab oma servi, Saar sai kaks punkti kätte. Lõpuks tuli portugallanna võrku ja lõi lendpalli kindlalt punktiks.

Pikk geim on olnud. Jorge on jõudnud murdepallini.

1-1 JORGE MURRAB! Saar kaotab tasavägise geimi.

Kindel aut Jorgelt. Saarel murdepall. Publik võtab "Eesti! Eesti!" jälle üles.

1-0 SAAR MURRAB! Jorge viimane löök maandus võrgus.

40:40. Mäng tasa. Jorge lõi auti.

Jorge tuli raskest seisust välja. Edu nüüd hoopis talle.

15:40 Saarel teise seti avageimis kaks murdepalli.

Saar kaotab avaseti 2:6. Statistika:

Edu Jorgele. Settpall.

40:30 Saarel geimpall, vastane tõrjus võrku.

30:0 Saar lööb oma matši esimese serviässa. Jorge on ka ühe löönud.

2-5 Jorge hoiab oma servi, Saar sai vaid ühe punkti kätte. Portugali teine reket on avaseti võidule lähedal.

2-4 JORGE MURRAB! Väga valus aut tuleb nüüd Saarel endal. Portugallanna on avasetis murdega peal.

30:40 Jorge pall läheb taas auti. Kas tuleb raskest seisust välja?

15:40 Esimese murdepalli Saar päästab, Jorge lõi auti.

0:40 Jorgel kolm murdepalli.

0:15 Saar teeb matši teise topeltvea.

2-3 Jorge võidab oma servigeimi kindlalt, Saar saab kätte vaid ühe punkti.

2-2 Saar hoiab oma pallingut ja viigistab matši. Vastane sai geimis kaks punkti.

1-2 SAAR MURRAB! Portugallanna stopplöök maandub võrgus. Katriin Saar saab oma debüüdil silma pähe.

Saar on oma mängu käima saanud ja kolmandas geimis seis 40:40. Publik võtab ka esimest korda "Eesti! Eesti!" üles.

0-2 JORGE MURRAB! Saar kaotas ka teise geimi.

15:40 Jorgel kaks murdepalli. Oli pikk ja põnev pallivahetus, kuid portugallanna kavalale stopperile Saar järgi ei jõudnud.

40:0 Saar jääb võrgumängus Jorgele alla.

0-1 Geim Portugalile. Jorge hoiab oma servi nulliga.

30:0 Kaks esimest punkti Jorgele, Saar on mõlemal korral tõrjunud võrku.

Portugallanna Jorge võitis loosi ja valis servimisõiguse.

Kaks minutit matši alguseni.

Saabusid ka Katriin Saar ja Märten Tamla ning kohtunik. Mündiviske järel algab soojendus.

Publik jälgib üle ääre Austria - Türgi naiste kohtumist.

Väljakul on hetkel vaid Portugali neiud.

Selgunud on ka Portugali tänased mängijad: Saar alustab Francisca Jorge vastu, Kontaveit mängib Ines Murtaga ja paarismängus on meil üles antud Kontaveit-Orav Jorge ja Koehleri vastu.

Läti vormistas täna võidu veidi varem kui eile. Anastasija Sevastova võitis matšis Poolaga esimese üksikmängu 6:1, 6:2 Magdalena Frechi vasti ning Jelena Ostapenko alistas Magda Linette 6:3, 6:3. Paarismängus olid Linette ja Alicja Rosolska kindlalt üle Läti kolmandast-neljandast numbrist Diana Marcinevicast ja Daniela Vismanest 6:1, 6:0.

Üksikmängudes lähevad Eesti eest mängima esimesena Katriin Saar, teisena Anett Kontaveit. Paarismängul osalejad otsustab Tamla hiljem.

Eilsed skoorid Suurbritannia - Portugali matšist. 17-aastane Francisca Jorge on maailma 713. reket, 25-aastase Maria Joao Koehleri edetabelikoht on 747. Veel on portugallannadest Tallinnas 20-aastane Ines Murta (WTA 567.) ja 16-aastane Maria Ines Fonte (WTA 1156.).