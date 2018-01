BLOGI JA FOTOD | Eesti tennis on võimas! Kanepi ja Kontaveit pääsesid mõlemad Austraalia lahtistel kolmandasse ringi

Veidi enne Kontaveiti platsile pääsenud Kanepi alistas 3. väljakul Rio de Janeiro olümpiavõitja Monica Puigi (WTA 58.) Puerto Ricost skooriga 6:4, 6:3.

Kanepi jaoks kujunes kõige raskemaks matši algus, kus ta jäi 0:3 kaotusseisu. Alates 1:4-st võitis ta aga järjest seitse geimi ning asus teist setti ise 2:0 juhtima. Pärast 3:2 seisu tegi servimurde kõigepealt Puig ja kohe Kanepi, kes võitis ka matši viimased kolm geimi.

Kokku lõi Kanepi 4 serviässa Puigi 2 vastu, topeltvigu tegi Kanepi 2, Puig 6. 8-st murdepallis realiseeris Eesti teine reket 5, Rio olümpiavõitja 3-st 2.

Statistika:

Kontaveit madistas oma vastase, sakslanna Mona Bartheliga kauem - kolm setti ja kokku veidi üle pooleteise tunni. Ta läks avasetis 2:0 juhtima ja 3:2 juhtima, kuid ei saanud kolme järgmist geimi enam kätte. Teises setis piisas Kontaveidile vaid ühest servimurdest pärast 3:3 viigiseisu, et matš otsustavasse faasi viia. Seal tegi Kontaveit kaks, Barthel ühe servimurde. 1:5 kaotusseisust sakslanna end enam tagasi ei võidelnud.

Statistika:

AJAKAVA JA TULEMUSED

Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit Australian Openi 2. ringis

Gunnar Leheste: Margus Uba kommentaar järjekordsele ilusale tennisehommikule: http://sport.delfi.ee/news/tennis/eesti/margus-uba-kaia-ja-aneti-omavaheline-mang-annab-molemale-lisamotivatsiooni-kuid-on-veel-magede-taga?id=80814639

krokodill: Kontaveidi tagakäsi jääb süstemaatiliselt võrku kinni. See on natuke ka tehniline häda. Sellisel tasemel peaks suutma seda parandada ning löögiliigutust veidi ülespoole tõstma. Ega neid palle ei ole hädasti vaja tagakäe poolele winneriteks lüüa.

Karl-Joosep Küngas: Tasus oodata kella 6st hommikul neid mänge. Tundub, et Eestimaa classicust lahutab vaid veel üks kohtumine mõlemalt naiselt!

Jaan Martinson: Kontaveit kolmandas ringis, vastaseks mullune Prantsusmaa lahtiste võitja Ostapenko.

Jaan Martinson: Esimesega tuli ära!

Jaan Martinson: Kontaveidil kaks matšpalli.

Jaan Martinson: Barthel võidab geimi kindlat, kui ikka 5:3 Kontaveidile. Ta servib taas matšivõidule.

Jaan Martinson: Taevane arm. Topeltvead ja esimene serv ei tööta. Barthel murrab. 5:2. Aga ruumi Kontaveidil on, ta ju ühe murdega peal.

Jaan Martinson: Võimas! Kontaveit võidab Bartheli servigeimi nulliga! Ja servib matšivõidule. 5:1.

Jaan Martinson: Kontaveit tegi kaks topeltviga, andis vastasele murdepalli, tõrjus selle ja lõpetas geimi ässa ja ilusa äralöögiga. 4:1.

Jaan Martinson: Ülipingeline geim, Kontaveidil oli mitu murdepalli ja ühe ta ka lõpuks ära kasutas. 3:1.

Gunnar Leheste: Kanepil matš käes tulemusega 6:4, 6:3!

Gunnar Leheste: 5-3 Kanepi hoiab oma servi ja kui nüüd Puigi oma kohe ära murraks, oleks tööpäev läbi.

Jaan Martinson: Kontaveit võidab pallingugeimi nulliga ja juhib 2:1.

Jaan Martinson: Geim Barthelile. 1:1.

Gunnar Leheste: 4-3 Kanepi murrab kohe vastu!

Jaan Martinson: Suurepärane servigeim Kontaveidilt, vastane ei saanud punktigi. 1:0 otsustavas setis.

Gunnar Leheste: 3-3 Serv töötas Kanepil heitlikult ning pärast 40:40 viigiseisu tuli palling loovutada.

Jaan Martinson: Barthel võidab pallingugeimi nulliga ja seti 6:4. Loodetavasti ei lagune Kontaveit siitmaalt ära. Närvide mänguks kisub.

Jaan Martinson: Kontaveit hoiab läbi suurte raskuste oma servi, kuid on 4:5 taga. Nüüd tuleb murda, muidu on sett läinud.

Gunnar Leheste: 3-2 Puig ajab mängu veidi mitmekülgsemaks, tungib tihemini võrku ja hoiab ka oma servi. https://twitter.com/calvaa_/status/953541970789568512

Jaan Martinson: Kontaveit mängis paar punkti võimsalt, paar kehvalt ja on kaotusseisus 3:5.

Gunnar Leheste: 3-1 Kanepi hoiab oma servi suhteliselt kindlalt, lüües teise ässa selles setis ja neljanda terve matši peale.

Jaan Martinson: Ai-ai, Kontaveit tegi topeltvea ja lõi kaks lihtsat palli auti ning Barthel murdis ja juhib 4:3.

Gunnar Leheste: 2-1 Puig saab oma servi hoitud, aga läheb siis pingile ja raputab pead. Ilmselt ei oodanud Kanepist sellist vastupanu.

Jaan Martinson: Taas jääb Barthel 0:30 taha, kuid hakkab siis mängima. 3:3.

Aborigeen: Olümpiavõitjale tutvustatakse Eesti vanasõna: "Alguses ei saa vedama, pärast on Kaia Kanepi"

Gunnar Leheste: "Kanepi on elajas. Puig ei vääri temaga ühel väljakul olemist." https://twitter.com/SrbBets/status/953535123462479872

Jaan Martinson: Kontaveit hoiab kenasti oma servi, kuigi andis vastasele kaks punkti. 3:2 Kontaveidile.

Gunnar Leheste: 2-0 Enda servigeimis loovutab Kanepi Puigile vaid ühe punkti. Eesti teine reket on võitnud seitse geimi järjest!

Jaan Martinson: Kontaveit läheb vastase pallingul 30:0 juhtima, kuid Barthel võidab järgmised punktid. 2:2.

Gunnar Leheste: 1-0 Kanepi alustas teist setti servimurdega! Pingeline 7-minutiline geim taaskord.

Jaan Martinson: Kontaveit hoiab kindlalt oma servi ja juhib 2:1.

Jaan Martinson: Barthel ei anna alla. 1:1.

Gunnar Leheste: 6-4 Kanepi võidab avaseti viimase geimi kindlalt, loovutades settpallil vaid ühe punkti. Esimene sett pärast 0:3 taha jäämist käes!

Gunnar Leheste: "Sellise tempoga on raske sammu pidada!" kiidavad kommentaatorid Kanepit, kui Puig kuidagi Kanepi pallidele järgi ei jõua.

Jaan Martinson: Esimene serv töötab. Kontaveit läheb teises setis 1:0 ette.

Jaan Martinson: Ostapenko võitis ja on Kontaveidi või Bartheli järgmine vastane.

Gunnar Leheste: 5-4 Kanepi - Puigi matši pikim geim. Viis korda oli 40:40, kolmanda murdepalli realiseeris Kanepi ära! Nüüd on seis juba väga soodne.

Jaan Martinson: Kontaveit läheb vastase pallingul 40:0 ette ja seisul 40:30 teeb Barthel topeltvea. Esimene sett käes 6:3.

Jaan Martinson: Kontaveit teeb kaks topeltviga, annab vastasele kolm murdepalli, kuid klaarib olukorra ja juhib 5:3.

Gunnar Leheste: 4-4 Kanepi võidab taas enda servigeimi nulliga ja seis tasa!

Jaan Martinson: Kontaveidil kaks murdepalli, teise kasutab ära ja läheb 4:3 ette.

Jaan Martinson: Vastane on Kontaveidi esimese serviga raskustes. 3:3.

Gunnar Leheste: 3-4 Kanepi murrab ja on enesekindlust kogumas, Puig jällegi pisut rivist väljas. Teiselt servilt ei jätnud Kanepi vastasele mingit võimalust, üks topeltviga oli ka.

Jaan Martinson: Barthel hoiab servi ja juhib 3:2. Mäng on jõuline mõlemalt poolt.

Jaan Martinson: Kontaveit alustab geimi kahe ässaga - servi kiirus 167 km/h - ja võidab nulliga. 2:2.

Gunnar Leheste: 2-4 Kanepi võidab esimest korda täna oma servigeimi nulliga. Nüüd on serviga kõik jälle hästi.

Gunnar Leheste: Puig hoiab oma servi kindlalt ja juhib juba 4:1. Puertoricolanna serv lippab selgelt paremini.

Jaan Martinson: Kontaveit murrab kohe vastu. Ka Barthel eksib ja Kontaveit lööb paar head punkti. 2:1 Barthelile.

Gunnar Leheste: 1-3 Kanepi saab lõpuks silma pähe. Punktid on lühikesed, lõppevad enamasti ühe naise löögiga võrku või auti, äralööke on vähe olnud.

Jaan Martinson: Kontaveit kaotab ka esimese servigeimi. Mäng lappab. 2:0 Barthelile.

Gunnar Leheste: 0-3 Puig hoiab oma servi. "Kui Kanepil kõik ei õnnestu, siis mis on plaan B?" küsib telekommentaator. Mõlemad mängivad hetkel väga sarnast mängu, lajatades tagajoonelt võimsaid lööke nurkadesse. Puig on lihtsalt vähem eksinud.

Jaan Martinson: Kontaveidil on sihik paigast ära, ta ei taba väljakut. 1:0 Barthelile.

Jaan Martinson: Barthel alustab servimist.

Gunnar Leheste: 0-2 Puig murdis Kanepi servi teise murdepalli pealt. Kanepil ei tahtnud serv kuidagi sisse jääda, geim lõppes topeltveaga.

Gunnar Leheste: Jelena Ostapenko on teise seti hiinlanna Duanile 3:6 kaotanud. Selles mängus käib kolmas otsustav sett.

Gunnar Leheste: 0-1 Kanepi läks Puigi servil 30:0 ette, kuid vastase pallingut kätte siiski ei saanud.

Jaan Martinson: Kontaveit on kah väljakul ja hakkab sooja tegema.

Gunnar Leheste: Puig alustab servimist.

Jaan Martinson: Näis, kauaks päevavalgust jätkub. Melbourne'is loojub päike 20.43 ehk kahe ja poole tunni pärast. Meie omad võiks asjaga kiirelt ühele poole saada.

Gunnar Leheste: Kanepi ja Puig teevad juba sooja.

Gunnar Leheste: Karlovic võitis matši. 8. väljak nüüd samuti vaba. Alustavadki Kanepi ja Kontaveit enam-vähem ühel ajal. https://twitter.com/AustralianOpen/status/953522897531715584

Gunnar Leheste: Karlovic murdis ka just Sugita servi ja juhib viiendas setis 11:10. Kui nüüd enda oma hoiab, on läbi.

Gunnar Leheste: 3. väljaku meeste mäng on lõppenud. Kanepi ja Puig võivad peagi väljakule tulla.

Gunnar Leheste: Tõenäoliselt mängivad Kanepi ja Kontaveit mingil ajal korraga. Pole sugugi välistatud, et nad ka ühel ajal alustavad. Sugita juhib Karlovici vastu 10:9, Dzumhur Millmani vastu neljandas setis 5:1. https://twitter.com/AustralianOpen/status/953519157785473024

Gunnar Leheste: Vahepeal on Jelena Ostapenko, Kontaveidi võimalik kolmanda ringi vastane võitnud esimese seti hiinlanna vastu 6:3. https://twitter.com/AustralianOpen/status/953516762372325377

Gunnar Leheste: Sugita on hetkel otsustavas setis 9:8 ees, aga Karlovic hakkab servima.

Servikahur: Karlovici ja Sugita mäng võib kesta veel mitu tundi, sest nagu Horvaatia servikahurile kombeks siis enda servi ta naljalt murda ei lase ja ka keskpärase vastase servi murda ei suuda.

Gunnar Leheste: 3. väljakul juhib Dzumhur kohaliku mehe Millmani vastu settidega 2:1, neljandas setis seis 1:1. Pärast neid on Kanepi ja Puigi kord. https://twitter.com/AustralianOpen/status/953514612011384832

Gunnar Leheste: Lahing jätkub...

Gunnar Leheste: Karlovici ja Sugita mängus on viienda seti seis 5:5. Kontaveit võib vaikselt valmistuma hakata. Meie siin oleme juba ammu valmis!

Gunnar Leheste: Publikut on Melbourne'is täna kõvasti. Kõikidel väljakutel on tribüünid täis. https://twitter.com/AustralianOpen/status/953513178700263424

Gunnar Leheste: Seisud 3. ja 8. väljakult... Kanepi mängule eelnev Millman - Dzumhur on alles kolmandas setis, bosnialane juhib 2:1 (settide seis 1:1). Karlovic ja Sugita, kelle järgi ootab Kontaveit, alustasid mõni aeg tagasi viiendat otsustavat setti.

Gunnar Leheste: Jo-Wilfried Tsonga võitis maratonmatši kanadalase Shapovalovi vastu 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (4), 7:5. Matš kestis 3 tundi ja 37 minutit. https://twitter.com/AustralianOpen/status/953504336725684225

Gunnar Leheste: Maailma esireket Rafael Nadal alustab teise ringi kohtumist argentiinlase Leonardo Mayeri (ATP 52.) vastu. https://twitter.com/AustralianOpen/status/953501446120488960

Gunnar Leheste: Wozniacki tegi võimsa tagasituleku ja võitis otsustava seti noore horvaatlanna vastu 7:5. Järgmises ringis on maailma teise reketi vastaseks Kiki Bertens (HOL) või Nicole Gibbs (USA). Foto: AFP/Scanpix

Gunnar Leheste: Kas Wozniacki tuleb tõesti rongi alt välja? 1:5 kaotusseisust on otsustavas setis saanud 4:5. Taanlanna asub kohe ise servima.

Gunnar Leheste: Show Court 3 Arenal lõppes just esimene sett, bosnialane Dzumhur võitis selle 7:5. 8. väljakul juhib Karlovic Sugita vastu settisega 2:1. See mäng on kestnud 2 tundi ja 38 minutit. Kui need matšid läbi saavad, on Kanepi - Puigi ja Kontaveit - Bartheli kord.

Gunnar Leheste: 21-aastane Jana Fett (CRO) murdis just Wozniacki servi ja juhib otsustavas setis 5:1. Foto: AFP/Scanpix

Gunnar Leheste: Telekas tasub keerata Eurospordi peale. 1. kanalil on Wozniacki noore horvaatlanna Fetti vastu otsustavas setis 1:3 taga, teises alustavad Tsonga ja Shapovalov viiendat setti. https://twitter.com/AustralianOpen/status/953486862890409984

Gunnar Leheste: Federeri treeningust tehti otseülekannet: https://www.facebook.com/AustralianOpen/videos/10156088385378615/

Gunnar Leheste: Show Court 3 väljakul on australlase ja bosnialase matšis käimas alles teine geim, kuid juba on parajalt kino saanud. Ühel pool hullud Bosnia jalkafännid, keda on umbes kümmekond (häält teevad 100 eest), teisel pool Austraalia fännid üle terve tribüüni, kes ka just suu peale kukkunud pole. Mängijad kaebavad, pukikohtunik peab tegelema korra loomisega.

Gunnar Leheste: 8. väljaku teises kohtumises on Sugita viigistanud settide seisu 1:1-le. Mõlemad setid lõppesid kiires lõppmängus. Kestnud on see juba tund ja 54 minutit. Emb-kumb mängijatest peab kaks setti veel võitma, et Kontaveit ja Barthel platsile pääseksid.

Gunnar Leheste: Wozniacki (WTA 2.) võttis end 21-aastase horvaatlanna vastu mängides teises setis kokku. Aga matš pole tal kaugeltki veel käes. https://twitter.com/AustralianOpen/status/953480154268889089

Gunnar Leheste: Melbourne'is on hetkel üle 28 kraadi sooja. Homme ja ülehomme külastab võistluspaika raju kuumalaine. Foto: AFP/Scanpix

Gunnar Leheste: Show Court 3 väljakul oodati pool tundi Millmani ja Dzhumuri, kes nüüd alles läbi koridoride areenile jalutavad. Tundub, nagu poleks esimese matši enneaegse katkestamisega osanud keegi arvestada.

Gunnar Leheste: Ilus punkt peaväljakult, kus kanadalane Shapovalov (ATP 51.) madistab 15. asetatud Tsongaga ning juhib settidega 2:1. Neljandas setis on seis 2:2. https://twitter.com/AustralianOpen/status/953476149450981376

Gunnar Leheste: 8. väljakult varajastele ärkajatele kahjuks häid uudiseid ei tule. Karlovic võitis avaseti Sugita vastu 7:6 (7:3) ja juhib teises alles 3:2. See matš on kestnud tund ja 20 minutit.

Gunnar Leheste: Show Court 3 väljaku teine kohtumine sai just läbi. Slovakitar Rõbarikova võttis belglanna Flipkensi vastu 6:4, 0:6, 6:2 võidu (matši kestus 1h 45min) Väljakule tulevad austraallane Millman ja bosnialane Dzumhur, nende järel Kanepi ja Puig.

Gunnar Leheste: Caroline Wozniacki kaotas esimese seti Jana Fettile (WTA 119.) 3:6. Horvaatlanna lõi 13 äralööki taanlanna 4 vastu! Foto: AP/Scanpix

Gunnar Leheste: Kunagisel juunioride esinumbril Belinda Bencicil ongi lips läbi. Teine sett sai ka kiirelt otsa. Tailanna KumKhum võitis 6:1, 6:3. https://twitter.com/AustralianOpen/status/953464303004262400

Gunnar Leheste: Flipkensi ja Rõbarikova mängus Show Court 3 väljakul algab kohe otsustav sett. Esimese võitis Rõbarikova 6:4, teise Flipkens 6:0. Meenutame, et seal on enne Kanepi - Puigi veel üks meeste matš vahel.8. väljakul madistavad (üks mäng enne Kontaveiti) Ivo Karlovic ja Yuichi Sugita esimest setti. Sugita juhib 6:5 ja asub ise servima.

Gunnar Leheste: Eurosport 1 näitab maailma teise reketi Caroline Wozniacki kohtumist horvaatlanna Jana Fettiga (WTA 119.), kes murdis avageimis taanlanna pallingu.

Gunnar Leheste: Sõnumeid Show Court 3-lt... Rõbarikova võitis avaseti Flipkensi vastu 6:4 ning on teises 0:2 taga. Pärast seda matši on kavas veel üks meeste matš ja pärast seda Kanepi - Puig. Flashscore.com pakub Kontaveidi mängu alguseks 6.30, Kanepil suisa 8.00. Kõik võib muidugi muutuda, kui keegi varasematest loobumisvõidu peaks andma.

Gunnar Leheste: Uudiseid teistelt väljakutelt... Šveitsi tõusev täht Belinda Bencic (WTA 98.), kes avaringis võttis maha Venus Williamsi, kaotas avaseti kvalifikatsioonist tulnud tailannale Luksika Kumkhumile (WTA 125.) 1:6! Foto: AFP/Scanpix

Gunnar Leheste: 8. väljaku esimene kohtumine sai läbi. Andreas Seppi sai kindla võidu kolmes setis. Nüüd tulevad väljakule Ivo Karlovic ja Yuichi Sugita, pärast neid juba Barthel ja Kontaveit.

Gunnar Leheste: 15-aastane ukrainlanna jätkas võidukalt... http://sport.delfi.ee/news/tennis/maailm/video-ukraina-imelaps-jatkab-austraalia-lahtistel-ajaloo-umber-kirjutamist?id=80812287

Gunnar Leheste: Kõigi eelduste kohaselt peaks täna varem väljakule tulema Kontaveit, kuid see pole enam nii väga kindel, sest Show Court 3 peal lõppes üks meeste mäng enneaegselt. Gilles Simon andis seisul 2:6, 0:3 loobumisvõidu Pablo Carreno Bustale ning seal käib juba väljakule teine mäng, milleks on Kirsten Flipkens - Magdalena Rõbarikova (seis avasetis 2:2).8. väljakul, kuhu tulevad Kontaveit ja Barthel, on käimas veel esimene mäng Andreas Seppi - Yoshihito Nishikora. Seppi võitis kaks esimest setti 6:1 ja 6:3, kolmandas on seis 4:4. Enne Kontaveidi matši on seal kavas veel üks meeste mäng.