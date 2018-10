BLOGI | Anett Kontaveit võitis Venemaa tulevikulootust ja pääses Moskvas teise ringi!

"Püüdsin iga punkti eest võidelda, oli äärmiselt raske mäng, kuid ma olen väga õnnelik, et lõpuks võitsin," sõnas Kontaveit pärast mängu väljakul antud usutluses. "Pean nüüd taastuma ja loodetavasti suudan järgmises mängus taas võidelda. Hooaja lõpp on käes, kõigil on raske."

22-aastane Kontaveit lõi kaks tundi ja 17 minutit kestnud mängus viis ässa ja tegi sama palju topeltvigu (Potapova vastavalt 4/6). Eesti esireket patustas 46 lihtveaga ja tegi 36 äralööki (vastane 42/35) ning realiseeris 18-st murdevõimalusest kuus (Potapova 11-st viis).

Kontaveit pääses avasetis 2:0 juhtima, kuid siis tema mäng lagunes ja noor venelanna võitis koguni kuus geimi järjest.

Teise seti alustuseks hoidis Potapova oma pallingut ja võitis juba seitsmenda geimi järjest. Siis sai omakorda eestlanna kolm geimivõitu, pääsedes ette 3:1. Seti keskel kaotasid mõlemad mängijad korra oma pallingugeimi ning jõuti seisuni 5:3. Üheksandas geimis realiseeris eestlanna viienda murdepalli ja võitis raske seti 6:3.

Kolmanda seti esimeses geimis suutis venelanna murda ning juhtis seejärel 2:0, 3:1 ja 4:2. Sellelt seisult murdis eestlanna tagasi ja võrdsustas mänguseisu. Otsustavad sündmused leidsid aset 12. geimis Potapova servil, kus Kontaveit pani matšile võiduka punkti kolmandal matšpallil.

Teises ringis kohtub Kontaveit kas prantslanna Kristina Mladenovici (WTA 42.) või venelanna Anna Kalinskajaga (WTA 146.).