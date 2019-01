BLOGI | Anett Kontaveit olümpiavõitja vastu avasetis kaotusseisus, kohtumine lõpetati tänaseks vihma tõttu

ANETT KONTAVEIT - MONICA PUIG

Tänaseks on kohtumine lõppenud!https://twitter.com/SydneyTennis/status/1082605137485475842

Ei ole veel selgunud, mis kell saab mäng jätkuda, kuid korraldajad soovivad täna kindlasti kohtumisega ühele poole saada, vastasel juhul oleks võitjal homme kaks mängu.

Kellaaega on taas edasi lükatud, sest vihm ei paista lõppevat. Kohtumine ei jätku enne kella 13.45.

Korraldajad teatasid, et kohtumine ei jätku Eesti aja järgi enne kella 13.15!

Telepildi järgi on vihm tugevnenud ning väljak on läbimärg.

Turniiri korraldajad teatavad valjuhääldist, et vihm peaks varsti lõppema ning kohtumine jätkuma.

Mängijad saadetakse väljakult minema. Hetkel pole teada, millal kohtumine jätkub.

Kohtumist on taas kimbutamas vihm ning mängus on järjekordne seisak.

Kontaveit hoiab oma pallingugeimi! Seis on 2:5.

Kontaveit on oma servigeimi juhtimas 40:15. Kas ta suudab esimest korda servigeimi hoida?

Suurepärases hoos Puig võitis järjekordse geimi ja on vaid ühe geimi kaugusel setivõidust.

Puig murrabki kohe nulliga vastu ning juhib 4:1.

Puig on kohe vastu murdmas... Tema edu on juba 40:0

Kontaveit sunnib Puigi eksima ning murrab ühe geimi tagasi. 1:3 eestlanna poolt vaadatuna.

Kontaveidil kasutada esimene murdepall!

Puig näitab tugevat servi. Seis võrdne 30:30.

Puig on hetkel suurepärases hoos. Kontaveit on viimase kahe geimiga võitnud vaid kaks punkti. Puig ees juba 3:0.

Puigil on taas kasutada murdepallid. 40:15.

Puertoricolanna on heas hoos ning juhib Kontaveidi servigeimis juba 30:0.

Puig hoiab oma servigeimi kindlalt ja juhib Kontaveidi ees 2:0.

Puig on oma servigeimis juhtimas 30:15.

Puig suudab neljandal katsel murdepalli võita ning võidab 18 minutit kestnud avageimi!

Juba kuues tasamäng selles geimis. Esimene geim on kestnud juba 16 minutit! Tõsi, pool sellest ajast on kulunud vihmapausile.

Kontaveidil oli omakorda kasutada geimpall, ent Puig lööb platsi puhtaks. Seis on taas võrdne 40:40.

Kohtumine saab siiski jätkuda. Puig on Kontaveidi pallingul ees A:40

Pukikohtunik käib tennisistidega arutlemas, kas mänguga jätkata.

Kohtumises on ilma tõttu hetkel lühike paus.

Puigil on kasutada kolmas murdepall, kuid vihma sajab jätkuvalt.

Kontaveit suudab mõlemad murdepallid päästa! 40:40

Puigil on juba kasutada kaks murdepalli. 40:15.

Kontaveit saab terava tagantkäelöögiga esimese punkti ning vähendab kaotusseisu 15:30-le.

Tundub, et vihm siiski takistuseks ei osutunud ning Kontaveit asub servima!

Telepildist on näha, et väljakul sajab kergelt vihma. Kas ilm lükkab mängu alguse edasi?

Servimist alustab täna Kontaveit.

Kontaveit ja Puig on väljakul ning alustasid soojendusega.

Thompson võidabki otsustava seti geimigi kaotamata ja kindlustab lõpuks võidu 3:6, 7:6, 6:0!

Keerulisest seisust välja tulnud Thompson on sattunud hoogu ning juhib otsustavat setti juba 5:0!

Thompson võidabki Danieli vastu teise seti ning ees ootab otsustav sett. Seega läheb veel veidi aega Kontaveidi ja Puigi kohtumiseni.

Danieli ja Thompsoni vahelises kohtumises on teises setis käsil kiire lõppmäng. Kui võidab Daniel, on kohtumine läbi, vastasel korral ootab ees otsustav sett.

Praegu on käimas Kontaveidi ja Puigi vahelisele kohtumisele eelnev mäng. Esimese seti võitnud Jaro Daniel juhib ka Jordan Thompsoni vastu teises setis, olles ees 4:2.

Tervist tennisesõbrad! Varsti on algamas Sydney tenniseturniir ka meie esireketi Anett Kontaveidi jaoks, kes läheb esimeses ringis vastamisi Monica Puigiga.