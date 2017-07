Bastadi turniirist loobunud Kontaveit langes WTA edetabelis, Jürgen Zopp tõusis 134 kohta!

Väikese jalavigastuse tõttu Rootsis Bastadis lõppenud nädalal toimunud turniirist loobunud Anett Kontaveit on täna avaldatud uues WTA edetabelis koha võrra langenud ning asub nüüd 28. real.

Kontaveiti ootab nüüd väike mängupaus - järgmise turniirina on 22-aastane tennisist kavasse võtnud USA-s toimuva Cincinnati WTA turniiri, mis saab alguse 14. augustil. Seejärel on enne US Openi Suure Slämmi turniiri Kontaveidi plaanides ka New Haveni turniir.

Pärnus Merko Estonian Openi turniiri võitnud Kaia Kanepi tõusis uue nädala edetabelis 34 kohta 416.-ks.

Meeste ATP edetabelis tegi hiiglasliku tõusu läbi sarnaselt Kanepile Pärnus triumfeerinud Jürgen Zopp, kes kerkis lausa 134 koha võrra 346. reale. Vladimir Ivanov langes viis kohta ning asub 412. positsioonil, Kenneth Raisma kukkus 20 koha võrra 729.-ks.