Balti duelli ei tule: Ostapenko kaotas põneva veerandfinaali ja Kontaveit kohtub poolfinaalis järjekordse endise esireketiga

Stuttgardi WTA turniiril lõppes eilne päev sisuliselt öösel: viimane veerandfinaal Jelena Ostapenko (WTA 5.) ja Karolina Pliškova (WTA 6.) vahel algas meie aja järgi pisut enne kella 23 ning kestis kaks ja pool tundi.

Põnevas mängus võitis Ostapenko küll avaseti 7:5, ent kaotas siis ülejäänud setid 5:7 ja 4:6. See tähendab, et tänases poolfinaalmatšis läheb Anett Kontaveit (WTA 31.) kell 19.30 vastamisi just tšehhitari Pliškovaga, kes tõusis eelmisel suvel karjääris esimest korda maailma esireketiks, ent on praeguseks langenud viiendale kohale.

Kontaveit alistas eile mäletatavasti oma maratoniks kujunenud veerandfinaalis Anastassia Pavljutšenkova 7:5, 6:7, 6:4.

Omavahel pole Kontaveit ja Pliškova varem kohtunud. Delfi TV toob tänaõhtuse mängu tennisesõpradeni otseülekandes.