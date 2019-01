Avalikustati koondise koosseis Fed Cupiks, Kanepi osalemine selgub pärast Australian Openit

Eesti koondisesse kapten Märten Tamla tänavu uustulnukaid ei kutsunud. Anett Kontaveiti (WTA 20) kõrvale on kirja pandud möödunud aastal Eestit esindanud Elena Malõgina ja Saara Orav ning aasta varem koondises mänginud Maileen Nuudi ja Valeria Gorlatš.

Võistkonnas saab asenduse teha kuni veebruari alguseni ja seda võimalust kapten Tamla kasutab, kui

Kaia Kanepi pärast Australian Openit oma otsuse on teinud.

Naiskondadest on favoriidid Venemaa, kelle esireketid on Daria Kasatkina (WTA 10) ja Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 42), ja Ukraina eesotsas Elina Svitolina (WTA 6) ja Lesia Tsurenkoga (WTA 24). Eesti kohtub ühega nendest, sest nad on loositud erinevatesse alagruppidesse. Kindlasti ei kohtu Eesti ka Poolaga (esireket Magda Linette, WTA 86).

Ülejäänud vastastest on ohtlik Rootsi koondis, kus on kaks esisaja mängijat – Rebecca Peterson (WTA 62) ja Johanna Larsson (WTA 75). Kõige kõrgema rankinguga mängija turniiril on Taani esireket Caroline Wozniacki (WTA 3), kuid teised taanlannad jäävad WTA tabeli tagumisse poolde. Bulgaaria parim on Viktoria Tomova (WTA 151).

Alagrupid loositakse Australian Openi avapäeval 14. jaanuaril Melbournes.