Australian Openiks valmistuv Serena Williams on motiveeritum kui kunagi varem

Lapse sünni tõttu tänavuse hooaja sisuliselt vahele jätnud Serena Williams valmistub juba aktiivselt 2018. aasta aasta esimeseks suure slämmi turniiriks ehk Australian Openiks ning on oma füsioterapeudi sõnul näljasem kui kunagi varem.

"Serena treenib juba jõusaalis, et vaikselt vormi taastada," ütles Williamsi füüsilise ettevalmistuse treener Ruben Mateu uudisteagentuurile DPA.

"Ta on alati motiveeritud olnud, aga praegu on ta seda eriti. Kui ta naaseb, siis ainult sellepärast, et ta tahab võita."

Mateu on tennisemaailma valitsejanna tiimis olnud umbes aasta. Ta lisas, et sõidab ka peagi ise Floridasse, et Serenat parimasse vormi aidata.

"Kui su lihased on nii hästi arenenud, on neil lihtsam taastuda, sest neil on mälu. Sellise inimesega on lihtsam tulemust saavutada," sõnas Mateu. "Serena taastumisvõime on parem kui ühelgi teisel samal tasemel võistleval naissportlasel."

36-aastane Williams on karjääri jooksul maailma esireketi kohta hoidnud kokku 319 nädalat, neist 186 järjest. Esimese rekordi arvestuses hoiab ta kõigi aegade edetabelis kolmandat kohta Steffi Grafi (377) ja Martina Navratilova (332) järel. Teises kategoorias saaks ta Grafi ees rekordi ainuomanikuks, kui suudaks veel korra esinumbriks tõusta. Praegu on Williams langenud WTA pingereas 22. kohale.