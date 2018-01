Austraalias elav Eesti tennisefänn: kõik, kes Melbourne'i läheduses elavad, on meie omadele kaasa elama tulnud

Australian Openi suure slämmi turniiril on Anett Kontaveidile ja Kaia Kanepil sel nädalal kaasa elanud mitmed eestlased. Nende seas ka Melborune'is elav ja töötav Keith, kes rääkis Delfile ja Eesti Päevalehele oma turniiri muljetest.

Keith elab Austraalias koos tüdruksõbra Triinuga ning töötab reklaamiagentuuris Ogilvy graafilise disainerina.

Esiteks uurisime, kui keeruline oli Austraalia lahtistele piletit saada. "Pileteid on väga lihtne interneti kaudu osta, neid on mitmes erinevas hinnaklassis. Kõige odavamad on Ground Pass ehk maapealse väljaku piletid - 50 Austraalia dollarit (32 eurot). Need tagavad sissepääsu terveks päevaks kogu võistlusega kaasas käivale melule ja kahekümnele erinevale väliväljakule. Arena piletid on aga kallimad - alates 100 AUD’i (65 eurot) kuni 375 AUD’i (275 eurot). Meie ostsime omale kaks Ground Passi ja üldjuhul ostan ma piletid ainult nendele päevadele, mil Eesti mängijad matšil on," rääkis Keith.

Eesti fänne on Melbourne'i tennisekeskuses rohkemgi, kui Delfi turniiri esimesel päeval hindas. Siis hõikasime välja, et lisaks Eesti tenniseliidu peasekretärile Allar Hindile ja tema kaheksale kaaskondlasele võib tulla veel käputäis kohalikke eestlasi, kuid tegelikkuses on eesti keel ja Eesti värvid turniiril tugevalt esindatud.

"Kui tavaliselt naljalt eestlasi Melbourne'is ei kohta või ei pane neid lihtsalt tähele, siis Australian Openil oli juba kümme minutit pärast sisenemist eesti keelt kuulda. Loomulikult sai õllejärjekorras ka kaasmaalastele käppa visatud," muljetasid Keith ja Triin. "See on väga lahe, kuidas meie väike riik kokku hoiab. Kes vähegi Melbourne'i läheduses elab, on tulnud oma riigi tšempioneid toetama ja kaasa elama."

Eile, mil Kanepi mängis Rio olümpiavõitja Monica Puigiga ja Kontaveit samal ajal sakslanna Mona Bartheliga, jooksid Keith ja Triin kahe väljaku vahet. "Eestlased on teadagi tagasihoidlikud, aga seekord oli Kontaveidi poolehoidjaid sakslanna omadest paremini kosta, kuigi sakslasi oli tribüünil rohkem," rääkis Keith.

Anett Kontaveit teises ringis Mona Bartheli vastu. Foto: AP/SCANPIX





"Iga õnnestumise korral kostus tugev aplaus ja motiveerivad hõiked Anetile puhatas eesti keeles: "Tubli, hästi, väga hea!" Kanepi mäng toimus suuremal areenil ning seal eestlasi väga kuulda ei olud, kuid publik hoidis sellegipoolest Kanepile pöialt ning ergutas teda aplausidega. Ma ise jooksin vahepeal kahe mängu vahet. Peamiselt vaatasin Kontaveidi võitlust, kuid pausi ajal tormasin teisele väjakule."

Kanepi ja Kontaveit ei pidanud paljuks ka pärast matše eestlastega pisut juttu puhuda. "Mängijatega oli meil kõigil võimalus kohtuda pärast matši. Nii Kanepi kui ka Kontaveit olid rõõmsad oma võidu üle, tervitasid kaasmaalasi hea meelega ja jagasid autogramme. Kõik see käis üsna kiirelt - paar minutit enne väljakult lahkumist," lisas Keith.

Keith lubas ka homme Kanepi ja Kontaveidi matšidel kohal olla. "Homme on kolm mängu järjest: Kanepi, Nadal ja Kontaveit kohe otsa. Mul on närv juba praegu sees!" rääkis ta õhinal.