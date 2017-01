Austraalias Melbourne'is täna lõppeval Australian Openi tenniseturniiril soovisid kaks eestlast toime panna kavalat kihlveopettust, kuid jäid lennujaamas piirivalvele vahele ning turniirile lõpuks ei jõudnudki.

Kaks Eesti passiga 30ndates eluaastates meest olid 17. jaanuaril maandunud Melbourne'i lennujaamas, kui Victoria politsei spordiosakonna ametnikud olid piirivalvele märku andnud, et isikuid kahtlustatakse kuulumises rahvusvahelisse kuritegelikku võrgustikku, mis tegeleb kihlveopettustega.

Kuigi mehed olid oma reisi eesmärgiks märkinud turismi, siis nende pagasi sisu rääkis teist keelt - sealt avastati hunnik erinevat tehnikat, pulte, inimese käe suuruseid mikrokiipidega protsessoreid, juhtmeid ning ka üks jootekolb.

Ülekuulamisel tunnistas üks meestest politseile, et tegelikult oli ta Austraaliasse saadetud eesmärgiga viia Suure Slämmi turniiril läbi kaval kihlveopettus. Nimelt pidid eestlased platsi ääres igat punkti oma tehnika abil võimalikult kiiresti enda kontaktisikule edastama, et tema saaks selle põhjal kihlveokontorites väga kiiresti panuseid teha. Sellega kasutatakse ära mõnesekundilist viivitust, mis tekib kihlveokontoritele punktide ametlikul edastamisel. Teisisõnu - pettur panustab sellele tulemusele, mida ta juba ette teab.

Kuigi sellisel moel tulemuste edastamine iseenesest pole kuritegu, on sellegipoolest tegu kihlveopettusele otseselt kaasa aitamisega ning mehi ootab ilmselt ees kriminaalkaristus. Eesti kodanikke kahtlustatakse seotuses Ida-Euroopa kuritegelike võrgustikega ning neid hoitakse siiani lennujaamas kinni. Uurijad üritavad nüüd meeste telefonidest saadud andmeid kasutades teada saada, kelle heaks paharetid töötavad ning milliseid spordiüritusi olid nad varem säärasel viisil külastanud.

"Nad olid väga professionaalsed," sõnas üks uurijatest Austraalia portaalile The Age. "See on sisuliselt kindel, et nad töötasid mõne kuritegeliku ühenduse heaks."