Neljapäeval Tere Tennisekeskuses algavatel Eesti karikavõistlustel tennises teeb comebacki Eesti endine tippmängija ning Federation Cup koondise liige Anett Schutting, kes võistleb naiste paarismängus koos Polina Tšernjakiga.



Schutting oli kümmekond aastat tagasi Eesti tennise noor tulevikulootus, kes jõudis WTA edetabelis seitsmendasse sajasse ning esines edukalt mitmetel rahvusvahelistel turniiridel. 2011. aasta alguses suundus Schutting 19-aastasena USA-sse õppima ning treenima ning peale seda pole Eesti tenniseavalikkus temast palju kuulnud.

Eesti karikavõistluste paarismäng on Schuttingu sõnul vaid esimene pääsuke tema naasmisel tennisesse ning paari kuu harjutamise järel on tal plaanis mängida kaasa ka üksikmänguturniiridel ning Eesti naiste hetke tennisehierarhias oma koht selgeks saada. Kas see toob endaga kaasa ka naasmise Eesti koondise tasemele, näitab juba lähem aeg.