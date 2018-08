Anett Kontaveiti koostöö Nigel Searsiga jätkub ka pärast US Openit

61-aastane Sears hakkas Kontaveiti juhendama juuni algul, klausliga, et kolm kuud antakse üksteisele aega harjumiseks. Kontaveiti sõnul on asjad klappinud. „Arvan, et jätkame. Mina olen rahul ja mulle tundub, et koostöö sobib. Olen rahul sellega, kuidas asjad on läinud ja kuidas ma end väljakul tunnen,” kõlas maailma edetabeli 27. numbri hinnang.