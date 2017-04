Anett Kontaveit võitis Stuttgardi turniiril maailma 34. reketit!

Kontaveidil oli avasetis kasutada viis murdepalli (Konjuhil 1), kuid ta ei suutnud neist ühtegi realiseerida ning kohtumine läks kiiresse lõppmängu. Seda valitses algusest peale 21-aastane eestlanna, võites lõppmängu 7:5.

Teises setis murdis Kontaveit vastase teise ja kolmanda servigeimi ning asus kiiresti 5:1 juhtima. 19-aastane Konjuh murdis vastu ja jõudis veel 5:4-ni, kuid viimane servigeim kuulus taas kindlalt Kontaveidile.

Eestlanna lõi tund ja 27 minutit kestnud matšis viis ässa, tegi kaks topeltviga ja realiseeris seitsmest murdevõimalusest kaks (vastane 2/3). Nelja topeltveaga patustanud Konjuh oli hädas pallinguga - esimese servi õnnestumise protsent oli tal 52 (Kontaveidil 61) ning teiselt servilt võitis ta 46% punktidest (Kontaveit 63%). Mängu üldpunktide arvestuses oli Kontaveit parem 78:68.

Teises ringis ootab Kontaveiti mäng maailma kuuenda numbri Garbine Muguruzaga Hispaaniast.

Anett Kontaveit - Ana Konjuh

Kodanik: Väga hea uudis!Edu.

Kikers: Anett saatis Ana Kojuh :)

Kaljo: Tubli Anett! Super!!!

Mängu statistika:

eid_154d5cd2d1463d: tubli, Anett! Samamoodi edasi!!!!! Palju õnne!

Teise seti statistika:

Jyri: Tubli Tydruk

ben: Naiste tennis on ulmeline! :)

Kikers: Wohooo!! Way to go Anett!

KÕIK! Kontaveit võidab teise seti 6:4 ja pääseb teise ringi!

Matšpall! 40:15.

30:15. Kaks punkti matšivõiduni.

15:0 Kontaveidile.

5:1-st on saanud kiiresti 5:4...

Konjuh hoiab servigeimi - Kontaveit veel juhib 5:4.

Tasa 40:40.

Pikk pallivahetus Konjuhile - 40:30.

Kontaveit viigistab - 30:30.

Konjuh pääseb oma pallingul 30:0 juhtima.

Esimese murdepalli Kontaveit päästab - 15:40.

5:3. Kontaveit annab oma servigeimi ära! Mäng pole veel kaugeltki läbi...

Ai-ai. Juba 0:40. Kolm murdepalli Konjuhil.

Kontaveit teeb topetvea ja jääb 0:30 kaotusseisu.

ben: ... aga hari läks ainult natuke roosakaks.

Konjuh hoiab pallingut ja jääb mängu - seis 5:2.

Konjuh juhib oma pallingul 30:15.

Kontaveit hoiab servi ja juhib juba 5:1.

40:30 Kontaveidile.

Jõutakse viigiseisuni 30:30.

15:15 Kontaveidi servil.

Konjuh teeb topeltvea ja annab servigeimi ära! Seis juba 4:1 Kontaveidi kasuks.

Konjuh on jälle hädas ja kingib eestlannale murdepalli!

30:30 Konjuhi servil.

Taas kindel geimivõit Kontaveidile - 3:1.

40:15 Kontaveidile.

2:1! Kontaveit murrab vastase pallingu!

Kontaveidil murdepallid! Seis 40:15.

Horvaadi esimese servi õnnestumise protsent on teises setis kukkunud 14-le protsendile.

Kontaveit pääseb vastase pallingul 30:0 juhtima.

1:1. Kontaveit hoiab pallingut kindlalt.

Kontaveit avab teises setis ässade arve ja juhib 30:15.

ben: Konjuhil aeti hari punaseks.

0:1. Konjuh ei anna teise seti esimeses pallingugeimis eestlannale ühtegi punkti.

Avaseti statistika:

Tiia: Väga tubli!!!

Kikers: Yee! Tubli!

KÕIK! 7:5 kiire lõppmäng Kontaveidile!

6:5. Esimese Konjuh päästab.

Kahjuks teine eestlanna serv Konjuhile - 5:4.

5:3 Kontaveidile. Konjuh laiutab taas käsi, kui eestlanna joonele lööb.

6:4! Kontaveidile settpallid.

Pooltevahetuse järel esimene punkt Konjuhile - 4:3.

4:2 Konjuhi servilt.

4:1. Kontaveit ees.

Kontaveit lööb joonele - 3:1.

Kontaveit saab Konjuhi teisel servil punkti ja juhib 2:1.

Seis 1:1.

Kontaveit servib ja võidab punkti - 1:0.

6:6! Avasett läheb kiiresse lõppmängu.

40:15 Konjuhile. Kiire lõppmäng on lähedal.

Konjuhi servil 15:15. Horvaat on oma teisest servist võitnud kõigest 33% punktidest (Kontaveit 69%).

6:5. Eestlanna ei loovutanud oma servil ühtegi punkti.

Kontaveidil kolmas äss - 30:0.

Kontaveit võitles kõvasti, aga Konjuh siiski hoidis pallingut - 5:5.

Konjuh patustab teise topeltveaga - 30:30.

15:15 Konjuhi servil.

5:4. Kontaveit lõpetab geimi ässaga!

Õnneks lööb Horvaatia tennisist võrku. Mäng tasa.

Kontaveit annab vastasele esimese murdevõimaluse!

tennis: Murdepallid tuleb mõned realiseerida, siis tuleb ka võit...hetkel 5-st 0!!!! Eelmistes mängudes sama jama...

Kontaveit teeb esimese topeltvea - eestlanna servil 30:30.

Konjuh lõi mängu kolmanda ässa ja hoidis pallingut - 4:4.

Konjuhi servil on jõutud seisuni 30:30.

4:3. Eestlanna hoiab oma servi.

Kontaveit juhib oma servil 40:30.

Konjuhi servigeim läheb hoolimata horvaadi algsest 40:0 edust pikaks, kuid kuulub siiski talle. 3:3.

Eestlanna on oma servil mõnusalt kindel. 3:2.

Kontaveit saab kolm murdepalli, aga ei kasuta neid ära ning laseb horvaadil viis pallivahetust järjest võita. Konjuhil on serviga probleeme, aga praegu suutis ta oma servigeimi ära võtta. 2:2.

Kikers: Go-Go Anett!!

Kontaveit hoiab taas oma servi. 2:1.

Kontaveidil on teises geimis küll kaks murdepalli, kuid neid ta ära kasutada ei suuda. 1:1.

Mäng on alanud - eestlanna võtab esimese geimi kiirelt ära, loovutades Konjuhile vaid üheainsa punkti. 1:0.

Mängu algus veel pisut viibib, kuid Kontaveit alustab servimist.

Tere päevast! Kontaveidi ja Konjuhi eel samal väljakul toimunud paarismäng on lõppenud ning õige pea astubki eestlanna võistlustulle.