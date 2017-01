Eesti esitennisist Anett Kontaveit (WTA 121) saavutas Prantsusmaal Andrezieux-Boutheonis toimunud 60 000 USA dollari suuruse auhinnafondiga ITF-i turniiril esikoha.

Kolmanda asetusega eestlanna alistas naisüksikmängu tänases finaalis 6:4, 7:6 (7:5) 19-aastase serblanna Ivana Jorovici (WTA 148), kes oli 2014. aastal noorteklassis maailma esireket.

Esimest setti alustas 21-aastane Kontaveit kindlalt ja asus kahe murdega 3:0 juhtima. Kuigi neljandas geimis murdis Joravic vastu, piisas sellest edust, et sett võita. Teises setis õnnestus eestlannal kaks korda vastase serv murda, kuid Joravic vastas samaga. Kiires lõppmängus oli Kontaveidil kaks matšpalli, millest teise ta realiseeris, kirjutab tennis.ee.

Kontaveit lõi poolteist tundi kestnud mängus kolm serviässa, tegi kaks topeltviga ja realiseeris 11-st murdepallist 4. Joravic teenis üheksa murdevõimalust ja suutis neist ära kasutada kolm.

See oli Kontaveidi esimene turniirivõit pooleteise aasta jooksul. Viimati võitis ta Eastbornis 50 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiri 2015. aasta juunis.

Jorovic on üles antud ka 8.-11. veebruaril Tallinnas toimuva Fed Cupi Serbia koondisesse. Kuna Eesti ja Serbia on ühes alagrupis, siis võib juhtuda, et kordusmängu saab näha juba Tallinki tennisekeskuses.