Anett Kontaveit: viimase geimi 30:0 eduseisul tekkis déjà vu tunne

"Tema relv on tagakäsi. Üritasin seda temalt nii palju ära võtta kui võimalik ja sundida ta läbi eeskäe mängima. Seda lööb ta samuti ohtlikult, aga teeb rohkem vigu.

Siniakova kehakeel oli kogu aeg hästi negatiivne. Ebaõnnestumiste korral loopis reketit ja käis, pea norus, ringi. Kuidas need hetked sind mõjutasid?

"Ta näitab alati oma emotsiooni välja. Olin sellega arvestanud. Ta võib välja näha negatiivne, aga samas järgmine punkt proovib jälle täiega. Tema kehakeele nägemine mind väga palju ei aita.

Katerina Siniakova Foto: AFP/SCANPIX

Tõused järgmisel nädalal igal juhul oma elu parimale kohale (vähemalt 22. - toim). Milliseid emotsioone see teadmine tekitab?

"Ma ei teadnudki. Selline asi on muidugi tore. Ikka on hea meel!"

Kuidas selle nädala mängud füüsisele on mõjunud? Kas väsimus annab ka tunda?

"Raske on muidugi, eriti kui õhtul hilja on mängud ja veel päris rasked. Midagi kerget ei ole. Aga samas on see kõigil samamoodi. Homme on poolfinaal ja arvan, et seal on mul väga palju motivatsiooni pingutada."

Sa pole Qiang Wangiga varem kohtunud, aga on sul aimu, milline mängija ta on?

"On aimu, sest natuke näinud ikka olen. Ta on väga terav ja teeb kõike päris korralikult. Kindlasti raske vastane."

Kas fakt, et paljud tippmängijad on juba konkurentsist väljas, paneb sulle kuidagi erilise pinge peale?

"Ei ütleks. Kõik need mängijad, kes nii kaugele on jõudnud, on saanud häid võite ja löönud esikümne mängijaid. Kõik nad väärivad oma kohta poolfinaalis. Ei tunne, et see mulle erilisi pingeid peale paneks."

Kas võib öelda, et oled hetkel oma elu parimas vormis?

"Heas vormis olen. Ei julge öelda, et elu vormis - see on päris suur avaldus. Kindlasti tunnen end väljakul hästi."