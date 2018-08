Anett Kontaveit: üleüldiselt oli väga hea mäng

"Üleüldiselt oli väga hea mäng. Avasetis olin ise liiga ettevaatlik ja ei võtnud ehk piisavalt initsiatiivi. Teisest setist alates hakkasin julgemalt lööma ja dikteerisin juba rohkem. Tunnen, et olen heas füüsilises vormis. Enesetunne oli mängu algusest peale hea," sõnas Kontaveit kaks tundi kestnud matši järel Eesti ajakirjanikele telefoniintervjuus.

Eesti esireket tunnistas, et Montrealis valitsev palavus saab sel turniiril kõigi jaoks olema tõsine väljakutse. "Siin on väga palav ja niiske. Kõigil on kindlasti füüsiliselt raske, kuid mina sain sellega täna paremini hakkama."

Kontaveit lisas, et uue treeneri Nigel Searsiga sujub koostöö suurepäraselt. "Viimase kuu aja jooksul valmistusin aasta teiseks pooleks. Ka minu treener tuli Tallinnasse. Tegime nii füüsilist kui mängulist ettevalmistust. Olen praegu koostööga väga rahul, saan tema mõtetest juba paremini aru. Mõningad mänguelemendid on juba paremaks läinud. Näiteks oleme servile rohkem tähelepanu pööranud," märkis Kontaveit.

Järgmises ringis ootab Kontaveiti tugev tšehhitar Petra Kvitova (WTA 8.), kes oli esimeses ringis vaba.

"Kindlasti tuleb raske mäng, nagu alati on olnud. Ta on väga tugev vastane igal kattel," sõnas Kontaveit, kes viimati French Openil suutis Kvitova alistada.