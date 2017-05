Anett Kontaveit: tunnen end praegu äärmiselt enesekindlalt

Anett Kontaveit mängus Angelique Kerberiga Foto: TIZIANA FABI, AFP

Rooma tenniseturniiril maailma esireketi Angelique Kerberi alistanud Anett Kontaveit rõhutas, et nii täna kui viimasel ajal tervikuna on talle edu toonud endasse uskumine ja hea füüsiline vorm.