Anett Kontaveit top 20-sse jõudmisest: olen selle nimel järjepidevalt kõvasti vaeva näinud

Anu Välba küsimusele, kuidas tal see õnnestunud on, vastas 22-aastane Kontaveit: "Arvan, et üks asi on see, et mul on mingisugune anne selle spordiala peale. Kindlasti olen järjepidevalt väga kõvasti vaeva näinud."

Milliseid omadused peavad tennisistidel tippu jõudmiseks olema? "Tuleb olla jäärapäine. See on väga raske ja suure konkurentsiga ala. Tuleb olla väga järjepidev ja oma asja edasi teha. See nõuab päris palju sisemist tugevust."

Kontaveit tunnistas kogu senisele karjäärile tagasi vaadates, et on just tänavu hakanud tennist tõeliselt nautima. "Olen selles õiges karussellis olnud ainult viimased paar aastat. See, kus ma praegu mängin, on see, kuidas asjad päriselt käivad. Noorteturniirid, mida ma mängisin, olid ka kõige kõrgemal tasemel, aga see polnud absoluutselt ligilähedane sellele, missugune elu ja tuur naiste hulgas tegelikult välja näeb. Arvan, et olen sel aastal ise mängimist kõige rohkem nautinud. Tundub, et mul on natuke parem arusaam tennisest ja kogu selles telust. Olen harjunud, mis seal ümberringi toimub ja mida see kõik endast kujutab."

Muu hulgas mainis Välba ära, et Kontaveit on tänavu võitnud auhinnarahadena 1,4 miljonit dollarit ja küsis, mida ta selle rahaga teeb. "Päris suur osa läheb maksudeks maha. Kõik mulle endale kätte ei jää. Aga midagi jääb ikka kätte, jah," jäi Kontaveit napisõnaliseks.