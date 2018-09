Anett Kontaveit: tänane väljak sobis vastasele paremini

Kontaveit kaotas kolm tundi ja viis minutit kestnud maratonmatšis 6:7 (5), 6:3, 5:7, päästes viimases kahes geimis kokku seitse matšpalli.

"Andsin endast kõik. Muidugi kahju, et kaotasin, aga seekord läks nii," nentis Kontaveit tund pärast matši lõppu. "Palju asju oleks saanud paremini teha. Oleks mõned pallid, mis millimeetri jagu joone kõrval maandusid, sisse jäinud, mine tea... Aga täna on nii. Tema tegi muidugi väga hea mängu."

Kas võis olla, et kaks suurt mõõna - avasetis 1:5 ja kolmandas 1:4 -, millest Kontaveit siiski seisu viigistada suutis, said ikkagi saatuslikuks? "Raske ennustada. Ei tea nii spekuleerida," vastas ta.

Mõlema mõõna läbiv iseloomujoon oli Kontaveidi kehv esimene serv. Eestlanna tunnistas, et ei saanud servi algusest peale hästi jooksma: "Algusest peale ei tundnud ennast esimese serviga kindlalt. Ei olnud hea päev."

Kontaveit tõi välja veel väljakukatte faktori, öeldes, et avaringi matšis olid olud väheke teised. "Kate on küll sama, aga katte all on erinev põrand. Tänane väljak sobis rohkem tema mänguga. See võttis igasugused lõiked madalaks. Ta kaitses väga hästi ja lõi palju palle tagasi, mis sundis mind rohkem riske võtma," lausus Kontaveit.

Järgmised turniirid ootavad Kontaveiti ees Hiinas Wuhanis (algab juba pühapäeval) ja Pekingis (algab 29. septembril). Kontaveidi treenerit Nigel Searsi Tokyos polnud, kuid Hiina tuleb ta kaasa.