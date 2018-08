Anett Kontaveit: serv sai saatuslikuks

Eesti esireket tunnistas, et saatuslikuks sai eeskätt kehv palling. "Vastane mängis väga hästi. Minu enda serv ei olnud täna nii hea ja see tegi ka suure vahe sisse," sõnas Kontaveit telefoniintervjuus Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Kvitova mängis üleüldiselt väga agressiivselt ja võttis kohe initsiatiivi. Ma ei suutnud tema tempos püsida. Minu serv kukkus ka vahepeal osaliselt seetõttu ära, et ta minu teist servi väga agressiivselt ründas. See pani mind pinge alla," tunnistas kuus topeltviga teinud eestlanna.

Kuigi Kontaveidil oli alles eile raske mäng, mis kestis kaks tundi, ja Kvitova oli avaringis vaba, väsimus eestlanna sõnul rolli ei mänginud. "Ei, ma ei usu (et see tähtsust omas). Eile oli küll raske mäng ning siin on niiske ja palav, füüsiliselt raske mängida, aga väga väsinuna ma end ei tundnud," sõnas Kontaveit.

Eesti esinumbril oli tänase mängu ajal parem õlg kinni teibitud. Miks? "Midagi tõsist ei ole. Lihtsalt paar päeva olen tundnud end imelikult. Mingid lihased on hästi kanged," selgitas ta.

Järgnevalt mängib Kontaveit Cincinnati ja New Haveni turniiridel.