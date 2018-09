Anett Kontaveit: see oli minu jaoks väga positiivne nädal

"Taktika oli talle nii palju palle tagasi lüüa kui võimalik. Ta lööb niivõrd palju jõuliselt ja tugevamini, et minu ülesandeks jäi proovida panna teda veel ühte lööki lööma. Kahjuks vedas mind alt minu enda serv ning mul oli raske tema löökidega toime tulla. Tundsin, et jäin ise nii suure surve alla, et mul oli raske midagi ise teha," kommenteeris Kontaveit.

Kuigi Kontaveit pole varem WTA Premier 5 klassi finaalis mänginud, ei tundnud ta suuremat pinget kui mõnes teises suures mängus varasemalt. "Ma ei ütleks, et ma nii hullult närveerinud oleks. See oli küll tükk maad tugevam turniir kui Bielis, Gstaadis ja Den Boschis, kus ma finaali olen jõudnud, aga ei tundnud, et ma oleks eriliselt närveerinud. Treeneriga valmistusime tänaseks mänguks samamoodi nagu igaks teiseks kohtumiseks," sõnas Kontaveit.

Eesti esireket usub, et järgmine kord Sabalenkaga kohtudes on ta juba valmis rohkem vastupanu osutama. "Arvan, et kui järgmine kord ta vastu mängin, tean juba paremini, mida teha. Treener ütles ka peale mängu, et mul ei ole veel kogemust sellise mängija vastu, kes mu relvi nii hästi neutraliseerib."

Esimest korda sel nädalal võis Kontaveiti näha kinniseotud reiega, kuid midagi tõsist see tema sõnul õnneks ei ole. "Tänasel soojendusel oli jalg servilt maandudes natuke valus. Midagi tõsist ei ole. Pigem on see rohkem väsimusest tingitud," ütles ta.

Lõppenud turniiri jääb Kontaveit meenutama ainult hea sõnaga. Siit on hea kohe järgmisele turniirile edasi minna, ütles ta: "Võtan sellest turniirist Pekingisse kaasa kindlasti palju enesekindlust. See oli minu jaoks ikkagi väga positiivne nädal."