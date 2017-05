Anett Kontaveit Rooma keerutavast tuulest, Simona Halepi võimsusest ja naistennisistide ühesugusest riietusest

Hoolimata 2:6, 4:6 kaotusest veerandfinaalis Simona Halepile jäi Anett Kontaveit Rooma tenniseturniriga ülimalt rahule. "Sain palju mänge, karjääri parima võidu ja kuhjaga enesekindlust. See oli French Open'iks valmistumiseks ideaalne nädal," sõnas maailma edetabelis 50. kohta piirimaile kerkiv Eesti esireket.

Anett, küllap oli tänane mäng igas mõttes eelmistest su Roomas peetutest väga erinev.

Jah, kindlasti. Simona Halep ei võitnud eelmisel nädalal Madriidi turniiri ilmaasjata. Ta on praegu suurepärases vormis. Mul oli täna keeruline hakkama saada nii tema kindluse kui keerutava tuulega.

Halepit peetakse praegu French Open'i suurimaks soosikuks. Mis täpsemalt tegi temaga mängimise keerulisemaks kui näiteks Kerberi või Lučic-Baroniga?

Ta on igas mõttes väga-väga kindel. Kiire liikumisega, igal pool kohal, ka rünnates hea, lisaks kohanes ilmastikuga minust tunduvalt paremini.

Olid eelmisi mänge ise domineerinud, täna jäid kohe tagaajaja ossa. Kas ka seetõttu oli keerulisem?

Tippklassi mängijat taga ajada on igapidi raskem. Algus oli minu poolt eelkõige tingimuste tõttu kahjuks rabe ja andsin ohjad talle. Ei ole kerge, kui vastasel on olemas palju vastuseid peaaegu kõigele, mida sa teed. Lõpus sain küll mängu tasavägisemaks, aga sellest ei piisanud.

Kas oled vähemalt rahul, kuidas võitlesid?

Sisendasin: ma ei anna alla, pingutan lõpuni. Andsin kõik. Oli palju punkte, millest on kahju, aga oleksid-poleksid tennises ei loe. Vastane oli täna minust parem.

Kui palju tuul siis segas?

Lõpus läks eriti hulluks, aga tegelikult puhus algusest peale väga tugevalt. Mina ei suutnud oma mängu sellele piisavalt kiiresti ja hästi kohandada, Halep suutis. Eks siin mängivad kogemused ka oma osa.

Kuidas Rooma nädala kokku võtad?

Põhiturniiri tabelis oli 64 tüdrukut, 63 neist lahkuvad siit kaotusega. Oleks lollus mitte rahul olla. Sain palju väga-väga positiivseid emotsioone. Palju mänge, karjääri parima võidu, kuhjaga enesekindlust. See oli French Open'iks valmistumisel ideaalne nädal.

Kus Pariisi-eelse nädala oled ja mida teha plaanid?

Pole veel treeneriga rääkinud ega oma sellest hetkel õrna aimugi ausalt öeldes.

Ja lõpetuseks: mitmed tugitoolisportlased tunnevad huvi naistennisistide ühesuguste mängukostüümide vastu. Olite ka täna Halepiga kui kaksikõed.

Kõik on lihtne: Adidas annab meile riideid ja tal on järelikult palju mängijaid. Ka eile oli Halep Anastassia Pavljutšenkoga samasugune. Kollektsioone on erinevaid, aga see tundub praegu olevat kõike popim. Mulle igatahes meeldib.