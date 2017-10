Anett Kontaveit: polegi ammu pärast esimest ringi nii rõõmus olnud!

Täna Luksemburgi WTA turniiri avaringis slovakitari Jana Cepelova alistanud Anett Kontaveit oli siiralt õnnelik, et suutis pärast nelja järjestikust kaotust mängu enda kasuks kallutada.

Kontaveidi (WTA 35.) võidunumbrid maailma 108. reketi üle olid kindlad - 6:0, 6:2. "Mängisin täna väga hästi ja agressiivselt. Suutsin vastasele ebamugavaid olukordi tekitada, millega ta toime ei tulnud. Olen enda mänguga väga rahul," lausus Kontaveit Delfile ja Eesti Päevalehele.

"See oli mulle väga tähtis võit! Ei meenugi, millal viimati esimese ringi matši järel nii rõõmus olin."

Kontaveidil on aasta viimased mängud raskelt tulnud. Viimati pakkus positiivseid emotsioone 18. septembril saadud võit Guangzhou avaringis itaallanna Jasmine Paolini (WTA 135.) üle. Teises ringis maadles Eesti esireket haigusega ja pidi alla vanduma 19-aastasele australlannale Lizette Cabrerale (WTA 153.) 0:6, 5:7.

Järgnesid avaringi kaotused Wuhanis poolatarile Magda Linette'ile (WTA 83.), Pekingis austraallannale Daria Gavrilovale (WTA 22.) ja Linzis rumeenlannale Michaela Buzarnescule (WTA 105.).

"Üks turniiri oli, kus ma jäin ühel öösel hästi kiiresti haigeks ega saanud järgmine päev korralikult mängida. Kahel järgmisel turniiril olid mul Hiinas küllaltki tugevad vastased, nii et ei oskagi tagasi vaadates kahetseda või mõelda, mida teistmoodi saanuks teha. Andsin endast kõik," arutles Kontaveit.

"Tõsi ta on, et olen selle aasta lõpus rohkem kaotusi saanud kui võite. Loodan, et suudan sellest õppida ja tugevamaks saada. Eks aasta lõpp ole kõigile raske. Olen aasta alguses ja keskel nii palju mänge mänginud, alustanud mitmeid turniire kvalifikatsioonist... See oli mulle esmakordne kogemus. Varem pole ühel hooajal nii palju mänge olnud. See kõik mängib oma rolli."

Luksemburgi turniiri järgmises ringis võib Kontaveit kohtuda kunagise Briti esinumbri Heather Watsoniga (WTA 81.), kes ootab oma vastast kvalifikatsioonist ja astub võistlustulle alles homme.

"Lihtsamaks kindlasti ei lähe. Iga ringiga ikka raskemaks. Watson mängib homme mängija vastu, kes on saanud eelringides kolm tugevat mängu. Kvalifikatsioonist läbi tulemine nõuab ka vaeva," osutas Kontaveit tõigale, et Watsonile, kellega tal on omavaheliste mängude seis 1:1, pole homseks midagi garanteeritud.

Luksemburgi turniir jääb Kontaveidile sel aastal viimaseks. Pärast seda tahab ta puhata. Treeneriga pole ta veel uue hooaja ettevalmistust paika pannud.