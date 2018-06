Anett Kontaveit on Pariisis ühe näitaja osas rekordiomanik

Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel 16 parema hulka jõudnud Anett Kontaveit on pärast kolmanda ringi mänge ühes statistilises arvestuses esikohal. Nimelt on eestlanna arvel naistennisistidest kõige enam mänguminuteid.

Kontaveit on pidanud kaheksandikfinaali jõudmiseks platsil veetma 323 minutit. Täna kohtub Eesti esireket US Openi valitseva tšempioni Sloane Stephensiga, kes on siiani Pariisis mänginud 258 minutit.

Kontaveiti ja Stephensi mäng algab Philippe Chatrier' nimelisel peaväljakul umbes kell 16.30.