Anett Kontaveit: olen paremas seisus kui mullu enne US Openit

Nii Montrealis, eelmisel nädalal Cincinnatis kui värskelt alanud New Haveni turniiril oli ta põhitabeli esimeses ringis võidukas. Kontaveit usub, et ta on paremas seisus kui aasta tagasi enne US Openit.

"Peale Wimbledoni võtsin korraks aja maha. Seejärel tuli treener Nigel Sears Eestisse ja tegime kõva treeningtsükli," rääkis Kontaveit US Openiks valmistumisest. "Nüüd olen igal turniiril vähemalt ühe mängu võitnud, see rõõmustab. Väga rahule jäin Cincinnati turniiriga, kus võitsin kaks mängu ning Kiki Bertensiga oli kõva madistamine. Arvan, et olen paremas seisus kui aasta eest enne US Openit."

New Haveni turniiri avaringi võit tuli raskelt. Prantslanna Pauline Parmentier õnnestus üle mängida kolmes setis 3:6, 6:2, 6:2. "Olin mängu alguses hajevil ja kiirustasin. Läksin punkte liiga kiiresti ära lööma. Serv ei olnud hea. Teises setis ja sealt edasi üritasin palli rohkem mängus hoida, mitte nii tormakalt pallivahetusi lõpetada. Kohtumise edenedes läks pilt kogu aeg paremaks," võttis Kontaveit mängu kokku.

Vastasel oli kasutada 14 ja Kontaveidil 11 murdepalli. Parmentier murdis servigeimi neljal ja Kontaveit kuuel korral. Paras Ameerika mägedel mäng. "Võit on võit, selle üle tuleb alati rõõmu tunda. Saan ju tänu sellele uue võimaluse. Homme võib olla mänguliselt hoopis parem päev," oli Kontaveit vaatamata kõigele rahulolev.

Muide, kohe pärast mängu lõppu suundus Kontaveit harjutusväljakule, kus paarkümmend minutit lööke harjutas. Neid elemente, mis kohtumises hästi välja ei tulnud. Juba homme ootab ees teise ringi kohtumine Monica Puig´iga, kellega ta on olnud paarismängupartner, aga üksikmängus varasemalt kohtutud pole.