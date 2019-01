Anett Kontaveit: olen kõike stabiilselt hästi teinud. Ei midagi ideaalset, aga kõik liigub õiges suunas

Kontaveidi sõnul sai kaalukeeleks mentaalne valmisolek. "Tuli olla valmis Kvitova kiireteks ja teravateks löökideks. Mitte lasta end tema õnnestumistest häirida. Pidi säilitama kannatliku meele ja järjekindlalt oma rida ajama. Sain sellega hakkama, ehkki raskeid momente jagus mõlemasse setti," kommenteeris matši järgselt jalgrattal lõdvestavat sõitu teinud Kontaveit Delfile.

Esimese servi õnnestumise protsent oli Anettil hiilgav 88. Ta ei löönud küll ühtegi ässa, aga Kvitova ei suutnud servi ka väga tihti ohtlikult rünnata. Teises setis korra oli servigeim, kus Kontaveit servis hästi, kuid vaatamata sellele vastane geimi murdis. "See oli keeruline hetk," tunnistab Kontaveit. "Kvitova on suuteline pea igas mängus sähvatusi pakkuma. Ma ise olen Brisbane'i turniiril kõike stabiilselt hästi teinud. Ei midagi ideaalset, aga kõik liigub õiges suunas."

Nii esimeses kui teises setis kutsus Kontaveit korra ka treeneri Nigel Searsi enda juurde aru pidama. "Lihtsalt ei tulnud midagi. Väga tasavägine mäng algusest peale. Numbrid on selle tõestuseks. Vajasin treeneri tuge, et keerulistel hetkedel toime tulla."

Kvitoval oli esimesest ringist all väga raske matš, kas see teadmine andis ka natuke kindlustunnet juurde? "Ausalt öeldes, ei mõelnud selle peale väga. Tean, et ta on võimeline ka väga raskes seisus mänge võitma. Kurnatus ei ole tema puhul takistuseks. Ainult sellele lootma ei saanud jääda."

Järgmises ringis on Kontaveidi vastaseks ukrainlanna Lesia Tsurenko, kes WTA reitingus asub Eesti esireketist seitse kohta tagapool.